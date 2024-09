Autós kamera körkép: milyen menetrögzítő kamera a legjobb személyautóba, mennyibe kerül?

A jogi háttér bemutatása után a mai cikkünkben arra kerestük a választ, melyik a legnépszerűbb autós fedélzeti kamera a legnagyobb webshopok kínálatában. Mint kiderült a 70MAI nevű márka viszi a prímet az autós kamera kínálatban. Azt is megtudtuk, sokan keresik a többrészes menetrögzítő kamera szetteket, és mostanában inkább karácsony környékén nő meg az eszközök forgalma.

Mint arról korábban beszámoltunk, az autós menetrögzítő kamerák egyfajta szürke zónái a magyar jogrendszernek, magánszemélyek számára konkrét szabály, előírás nem tiltja ezek használatát, viszont sok egyéb előírást és szabályt figyelembe kell közben venni.

Az eszközök egyre népszerűbbek, mostani cikkünkben pedig arról kérdeztük a legnagyobb hazai webáruházakat, hogy mely gyártó termékei a legnépszerűbbek a vásárlók körében. Emellett arra is kitérünk, mennyibe is kerül egy átlagos autós fedélzeti kamera.

Ez a legnépszerűbb autós kamera

A három legnépszerűbb márka az elmúlt két évben az eMAG-nál

a 70MAI,

MIO,

és NextBase volt

az általuk forgalmazott vagy Marketplace partnerek által értékesített termékek eladási statisztikái alapján.

Kérdésünkre elárulták: jelenleg több mint 1700-féle termék érhető el, az autókba tervezett típusok mellett motorra, buszra, teherjárműre szánt modellek is. A százezer forint feletti árú modellek közt megtalálhatók olyan típusok, amelyek az alapvető rögzítés mellett már sávelhagyás esetén is figyelmeztetnek, vagy a leparkolt autót érő behatások esetén is képesek aktiválódni, illetve tolatókamerás, parkolást segítő funkciókat kínálnak.

A menetrögzítő kamerák három alkategóriája is népszerű a magyar vásárlók körében: a legegyszerűbb, kijelző nélküli alapmodellekből fogy a legtöbb, de sokan választanak kompakt méretű, de apró kijelzővel szerelt dashcamet is. Egy kijelzős modellt egyszerűbb megfelelően telepíteni, hiszen a kijelzőn rögtön látszik, hogy mit mutat kamera

- közölte kérdésünkre a webáruház.

Ezt tudja az extrább autós fedélzeti kamera

A fenti kategóriák mellett jelentős számban kerülnek értékesítésre a jóvaldrágább dupla vagy tripla kamerás szettek is - tették hozzá.

Ezeknek megvan az az előnye, hogy mind a jármű előtt, mind mögött történő, illetve az utastérben zajló eseményeket egyaránt rögzítik. Ezek mellett a tolatókamera funkcióval ellátott szettek is megtalálhatók a legkelendőbb húsz készülék között

- ismertették. Adataik szerint az idén június eleje óta megvalósult eladások alapján bruttó 20 ezer és 30 ezer forint közötti árkategória a legkeresettebb vásárlói körében az eMAG és Marketplace partnerei által értékesített termékek forgalmi adatai alapján, de a full-HD-nál nagyobb felbontásban rögzítő 70 ezer és 80 ezer forintos, prémium modellek is keresettnek számítanak.

A drágább modellek esetében jelentős könnyítést jelent, hogy már nem csak az eMAG, hanem a Marketplace partnerek által árult termékek esetében is lehetővé tesszük a részletre történő vásárlást az ügyfeleknek

- tette hozzá a cég. Kérdésünkre azt is elárulták:

néhány évvel ezelőtt még egész évben népszerű kategória volt a menetrögzítő kamera, mostanra inkább a karácsonyi szezonban emelkednek az eladásai ezeknek a termékeknek. Ennek oka talán az lehet, hogy például több prémium elektromos személygépkocsi már alapfelszereltségben tartalmaz dashcamet.

250 ezerért is van menetrögzítő kamera

Megkeresésünkre az Alza pedig azt közölte, náluk a egyakrabban vásárolt menetrögzítő kamerák a 15 000 és 45 000 forint közötti árkategóriából kerülnek ki. Náluk is a 70Mai márka terméke a legnépszerűbb. Adataik szerint az idei és az elmúlt években növekvő érdeklődés mutatkozik a drágább, illetve az elő- és hátoldali kamerávalt rendelkező modellek iránt.

A csúcsfelhasználók számára kínált modellek ára a 250 000 forintot is elérik. Ezek a termékek a legújabbak és már okos funkciókat is kínálnak, valamint 24 órás online kapcsolatot, parkoló jármű megfigyeléséhez

- ismertette az Alza.

Menetrögzítő kamera felvétele használható bízonyítékként?

Korábban arra is kiváncsiak voltunk, milyen jogi keretei vannak a felvételkészítésnek. Dr. Herpy Miklós közlekedési ügyvéd ismertette: az Adatvédelmi Hatóság állásfoglalása szerint például, ha valaki fedélzeti kamerával felvételt készít, akkor valójában személyes adatokat is gyűjt, hiszen a videón emberek is láthatók, és más adatok is megjelennek, aminél felmerül, hogy következtetni lehet belőle természetes személy kilétére.

A hatóság korábbi döntései alapján magánszemély nincs eltiltva attól, hogy ilyen menetfelvételeket készítsen. Ennek a legális módja az, hogy ha nem keletkezett olyan felvétel, amit ő fel akarna használni, akkor rövid határidőn belül azt meg kell semmisíteni

- fogalmazott a szakértő, aki megerősítette:

ha baleset történik, a készített felvétel felhasználható teljes bizonyítóerővel.

Ugyanis, mint dr. Herpy Miklós felhívta rá a figyelmet: élesen elkülönül egymástól, hogy szabályosan videózik-e a sofőr és gyűjt közben adatokat, és őrzi meg a felvételt vagy sem, és az, hogy a videó bizonyító lehet a bíróságon.