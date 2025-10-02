2025. október 2. csütörtök Petra
Saalbach-Hinterglemm, Austria - June 20, 2018: BMW 530d xDrive Limousine standing on top of Wildenkarkogel Mountain on June 20, 2018 in Saalbach-Hinterglemm, Austria.
Autó

Tűz volt a debreceni BMW-gyárban: most közölték az esetet, mi történhetett?

Pénzcentrum
2025. október 2. 14:58

Kisebb tűzeset történt a nemrég átadott debreceni BMW-gyárban szeptember 30-án, amelyet a vállalat saját tűzoltósága perceken belül eloltott. Az incidensben senki sem sérült meg, és a környezetre sem gyakorolt negatív hatást - írta a Telex.

A BMW Group megerősítette, hogy szeptember 30-án tűz keletkezett a debreceni gyáruk egyik egységében. "Szeptember 30-án lángok keletkeztek a BMW Group debreceni gyárának egyik egységében. A gyár saját tűzoltósága azonnal reagált, és perceken belül elhárította a helyzetet" – közölte a vállalat.

Az autógyártó hangsúlyozta, hogy minden üzemük felkészült a hasonló vészhelyzetekre, így ezúttal is gyorsan és hatékonyan tudtak reagálni. A BMW saját tűzoltói kezelték a helyzetet, a Katasztrófavédelem hivatásos egységeinek beavatkozására nem volt szükség.

A szükséges intézkedéseket az előírt eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, megoldva ezzel a problémát

– tájékoztatott a BMW Group.

Debrecen önkormányzata is reagált az esetre, kiemelve, hogy nem merült fel környezeti kockázat, a gyár környékén lévő mérőállomások nem mutattak eltérést a normál értékektől. Az önkormányzat szerint az eset azt bizonyítja, hogy a létesítmény védelmi rendszere megfelelően működik.

A debreceni BMW-gyárat mindössze egy héttel a tűzeset előtt adták át hivatalosan, az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A beruházást 2018 júliusában jelentették be, és azóta kiemelt jelentőségű projektté vált a kormány számára.
Címlapkép: Getty Images
#autó #beruházás #tűz #debrecen #katasztrófavédelem #autógyár #autóipar #bmw #tűzeset #bmw-gyár

0 HOZZÁSZÓLÁS
