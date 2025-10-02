Minden idők legnagyobb bontása kezdődött Salgótarjában: hamarosan végleg eltűnik az öblösüveggyár! Egykor több ezer család megélhetését biztosította, mára azonban az enyészeté lett.
Tűz volt a debreceni BMW-gyárban: most közölték az esetet, mi történhetett?
Kisebb tűzeset történt a nemrég átadott debreceni BMW-gyárban szeptember 30-án, amelyet a vállalat saját tűzoltósága perceken belül eloltott. Az incidensben senki sem sérült meg, és a környezetre sem gyakorolt negatív hatást - írta a Telex.
A BMW Group megerősítette, hogy szeptember 30-án tűz keletkezett a debreceni gyáruk egyik egységében. "Szeptember 30-án lángok keletkeztek a BMW Group debreceni gyárának egyik egységében. A gyár saját tűzoltósága azonnal reagált, és perceken belül elhárította a helyzetet" – közölte a vállalat.
Az autógyártó hangsúlyozta, hogy minden üzemük felkészült a hasonló vészhelyzetekre, így ezúttal is gyorsan és hatékonyan tudtak reagálni. A BMW saját tűzoltói kezelték a helyzetet, a Katasztrófavédelem hivatásos egységeinek beavatkozására nem volt szükség.
A szükséges intézkedéseket az előírt eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, megoldva ezzel a problémát
– tájékoztatott a BMW Group.
Debrecen önkormányzata is reagált az esetre, kiemelve, hogy nem merült fel környezeti kockázat, a gyár környékén lévő mérőállomások nem mutattak eltérést a normál értékektől. Az önkormányzat szerint az eset azt bizonyítja, hogy a létesítmény védelmi rendszere megfelelően működik.
A debreceni BMW-gyárat mindössze egy héttel a tűzeset előtt adták át hivatalosan, az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A beruházást 2018 júliusában jelentették be, és azóta kiemelt jelentőségű projektté vált a kormány számára.
Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa
A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger – derül ki a Használtautó.hu 2025 január–augusztusi adataiból.
A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltálán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.
Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót
A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt.
Bodrogi Gyula 91 évesen is gyakorta vezet, de tisztában van a korlátaival: legutóbbi fellépésére például taxival ment, mert nem akart bajlódni a parkolással.
Az új uniós adatokra támaszkodó elemzés szerint a PHEV-ek teszt- és valós körülmények közötti kibocsátása közötti szakadék folyamatosan szélesedik
Esős időben a balesetek kockázata kétszeresére nő a száraz útburkolathoz képest.
A Ford Ranger immár plug-in hibrid változatban is elérhető a magyar piacon, amely nemcsak kiemelkedő terepjáró képességekkel, hanem áramforrás funkcióval is rendelkezik.
Szombat éjszaka lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a Velencei-tó térségében - figyelmeztetett az Útinform a honlapján.
A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában, mivel nem fogynak annyira az elektromos autók.
A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.
Tovább éleződik a konfliktus a Mol és a horvát Janaf között az Adria vezeték miatt. A vita egyre inkább politikai színezetet ölt, és jelentős hatással...
A rendőrség 56 embert igazoltatott, 34 taxisofőrt feljelentett és 17 helyszíni bírságot szabott ki a szerdai taxistüntetésen.
Kik uralják a világ autógyártását, és hol tart ebben Magyarország? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss epizódját!
Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít.
Az ADAC ezúttal a noname téli gumikat is letesztelte, hogy kiderüljön: valóban jó üzlet az olcsóság, vagy komoly biztonsági kockázatot rejt a spórolás?
A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.
Itt a bejelentés, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: nem veheti meg akárki, ennyibe fog kerülni
Az M1-es, M7-es és M3-as autópályákat bővítik hamarosan, és új matricarendszert is bevezetnek.
