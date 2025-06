Durván felment az ilyen használt kocsik ára: aranyat érhet most egy ilyen a garázsban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Komoly döntés előtt állnak azok, akik új autó vásárlását fontolgatják, de a használt piacról is nyitottak a lehetőségekre. A különbség nemcsak műszaki állapotban és felszereltségben, hanem pénzügyi szempontból is jelentős lehet. Az egyik hazai autóportál szakértői most összevetették, hogy alakult a legkeresettebb modellek átlagára új, illetve használt autók piacán.

A magyar piacon a legtöbb új autó alapára ma már meghaladja az 5 millió forintot. Ebben az árkategóriában leginkább a városi, belépő szintű modellek érhetők el újonnan, jellemzően minimális extrákkal, alapmotorral. Ugyanennyiért a használtautó-piacon már jól felszerelt, középkategóriás modellek közül válogathatunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! 2024-ben átlagosan 13 971 900 Ft-ért választhattunk magunknak új autót, és 3 866 600 Ft-tal kellett számolnunk, ha használtan szerettünk volna vásárolni. Ezzel szemben idén már ugyanezek az adatok 14 505 900 és 4 088 900 Ft-ra emelkedtek. Ez 4-5%-os átlagos drágulást jelent az új és a használt autók piacán is. Mindezt úgy, hogy közben a legkeresettebb használt autók esetében az átlagéletkor emelkedett, igaz minimális mértékben, 14,5 évről 14,8 évre. "Általánosságban elmondható, hogy az új és használt autók piaca ismét drágulni kezdett. A három legnépszerűbb használt autó modell közül az Opel Astra ára mindössze 2%-kal emelkedett az előző évhez képest, a Volkswagen Golf esetében pedig csupán 1,9%-os volt a növekedés. Ezzel szemben a magyarok egyik nagy kedvencének számító Suzuki Swift ára jelentősen, 11,8%-kal emelkedett. Az árak emelkedése főként a tartósan erős kereslet és a gazdasági környezet (infláció, árfolyam-ingadozás) következménye, viszont jó hír, hogy a drágulás mértéke nem drasztikus" - tette hozzá Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

