Döbbenetes: egy nagyváros éves szemétmennyiségét hajítjuk ki a kocsik ablakán az út mellé

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Föld Napja alkalmából országos szemétgyűjtési akcióhetet hirdetett. A társaság 19 vármegyei igazgatósági központja, illetve a budapesti székház dolgozói, valamint 80 mérnökségének képviseletében, átlagosan napi 380 fő részvételével gyűjtötték a szemetet: a kijelölt négy nap alatt összesen 115 tonnát meghaladó hulladékot szállítottak el hivatalos lerakóhelyekre a szakemberek. Az akcióhét célja az út menti területek megtisztítása, az esztétikus útkörnyezet elérése mellett az volt, hogy bemutassák, milyen napi szintű, szélmalomharcot jelent az illegális szemetelőkkel szembeni küzdelem.

Az összesített adatok alapján a közutas szakemberek 2025. április 14. és 17. között 350 különböző útszakaszon, többek között főutak, alsóbbrendű bekötőutak, szervizutak mentén, pihenőhelyeken és körforgalmi csomópontokban takarították a szeméttel borított területeket. A mérnökségek kiemelt hangsúlyt fektettek az útszakaszok kijelölésénél, megválasztásánál az tavaszi szabadidős tevékenységek miatt gyakran látogatott, turisztikailag frekventált területek, kerékpárutak, nagy tavaink környezetére, valamint a hamarosan elstartoló Tour de Hongrie útvonalára is.

A közúthálózat mentén az utazóközönség által eldobált csomagolási hulladékok összegyűjtésén felül néhány – többek között a Hulladék Radar alkalmazásban bejelentett - illegális lerakó felszámolása is megvalósulhatott. A lakosság számos alkalommal helyezi el a felesleges hulladékát kevésbé forgalmas utak mellett, ezért a közutas szakemberek gyakran találnak bútorokat, textil-, lom-, sitt hulladékot, elektronikai berendezéseket, gépjárműalkatrészeket, valamint gumiabroncsokat, amelyek elszállításáról több térségben is gondoskodniuk kellett. A települési hulladékon felül autóbontásból származó karosszériadarabok, az egészségügyben használatos eszközök hulladéka is előkerült a szeméthalmokból.

A gyűjtés során 115 tonna szabálytalanul kidobott hulladék került elszállításra hivatalos hulladék lerakóhelyre, hulladékkezelő központba. Ez az éves szinten, lakossági bejelentések alapján a társaság által vagyonkezelt ingatlanokról összegyűjtött, felszámolt illegális hulladék mennyiség kétharmada. A Magyar Közút 80 mérnöksége végezte az elszórt és jogellenesen elhelyezett hulladék eltakarítását a kiemelt útfelújítási Magyar Falu programmal egyidejűleg. A legtöbb hulladékot Békés, Fejér és Veszprém vármegye országos közút mellőli területeiről gyűjtötték össze.

Az úttisztítási feladatokból a csütörtöki akciónapon a szellemi munkakörben foglalkoztatott irodai alkalmazottak is kivették a részüket, így több mint 600 fő képviselte aznap a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t országszerte.

Általánosságban elmondható, hogy évente egy kisebb vármegyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő szeméttől mentesítik a közúti területeket a közutasok. Ez a feladat évi 1-1,5 milliárd forintjába kerül a társaságnak és így az adófizetőknek is, amiből például 15-20 kilométernyi mellékutat is teljes körűen fel lehetne újítani.