Beárazták Magyarországon a Dacia vadiúj népautóját: ennyiért startol itthon a Bigster, sokan csaphatnak le rá

A Dacia Bigster megérkezett a magyar piacra a hivatalos árakkal, így most már könnyedén összehasonlíthatók a különböző hajtásláncos és felszereltségi konfigurációk. A meghajtás-választékban megtalálható az LPG-s ECO-G 140, a TCe 140 különböző felszereltségei, az összkerékmeghajtású TCe 130, valamint a teljes hibrid változat is. A fullextrás változat is kijöhet 14 millió forint alatt.

Megjelent Dacia Bigster, a márka legújabb crossover modelljének hazai árlistája. Az újdonság többféle hajtáslánccal rendelhető, így mindenki megtalálhatja a számára ideális konfigurációt, legyen szó benzinről, LPG-ről vagy akár hibrid megoldásról. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Alább bemutatjuk, hogy melyik verzió milyen felszereltségi szinten és áron elérhető: ECO-G 140 (LPG-s változat): ára egyelőre nem ismert („hamarosan” kifejezés szerepel az árlistán)

TCe 140 (140 lóerős, háromhengeres benzinmotor): Essential felszereltség: 9 999 000 Ft-tól, Extreme csomag: 11 299 000 Ft-tól

TCe 130 (130 lóerős, háromhengeres benzinmotor, összkerékmeghajtás): Expression felszereltség: 11 799 000 Ft-tól

Full hibrid (155 lóerős, négyhengeres benzinmotor): Expression felszereltséggel: 11 799 000 Ft-tól, Journey csomaggal (ez a csúcskategóriás Bigster): 12 499 000 Ft-tól A fényezés alapáron jégfehér ár nélkül, az egyéb színek 250 ezer forintos felárral rendelhetők. A 19 colos, feláras felni 150 ezer forintba kerül, de nem minden felszereltségi szinthez érhető el. Az egyéb, kiegészítő extrák árai 150 ezer – 300 ezer forint között mozognak. Így a fullextrás Bigster is kijöhet 14 millió forint alatt. Címlapkép: media.dacia.com

