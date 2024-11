Rendkívüli bejelentés! 10-ből 8 autóst érint: erre figyelni kell, végzetes következménye lehet

A hazai autósok több mint 80 százaléka csúszott már meg a jeges úton, de szerencsére túlnyomó többségük különösebb probléma nélkül megúszta az incidenst – derül ki egy friss kutatásból. A felmérés alapján a sofőrök közel fele számos eszközt bepakol járművébe a téli hidegre készülve és viszonylag magas azok aránya is, akik indulás előtt percekig járatják a motort, hogy felmelegedjen az utastér.

Az elmúlt években ugyan egyre inkább elszoktunk a kemény téltől, a nagy hótól és a hosszan elhúzódó fagyos időszaktól, de azért rövidebb időszakokra mégis megtapasztalhatják a téli élményt az autósok, amire érdemes készülni. Az OMODA 5 gyártója - az első autók már fizikailag is elérhetőek Magyarországon, erről ebben a cikkünkben olvashatsz -, a Chery Group megbízásából készült felmérés során megkérdezett több mint 800 hazai járműtulajdonos közel fele jelezte, hogy teljes mértékben téliesíti az autós eszközkészletét a hideg idő beköszöntével.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy többek között jégkaparó, jégoldó spray, hólánc és lapát is kerül a járműbe. A válaszadók további 30 százaléka csak részben készül fel a téli útviszonyokra, ami az esetükben meleg pokrócot és termoszban meleg folyadékot jelent. A hazai sofőrök mintegy negyede ugyanakkor semmilyen extrával nem készül, ha itt a hideg, ugyanolyan felszereléssel indul el, mint jó időben.

EZ IS ÉRDEKELHET Robban a téli bírságbomba: sok haztulaj benézi most, milliókat fizethetnek A hirtelen jött hideg és hóesés nemcsak az autósokat, hanem a gyalogosokat és a tömegközlekedőket is próbára tette.

Csúszós élmények

Azt, hogy milyen fontos lehet váratlan téli helyzetekre felszereléssel készülni, a hóban már legalább egyszer elakadt magyar autósok aránya világítja meg. A válaszadók 23 százalékával ez mindössze egyszer fordult elő és sikerült gyorsan kiszabadulniuk, 6 százalékuk viszont órákra a hó fogságába esett, 3 százalékuk pedig többször is járt úgy, hogy nem tudta folytatni utazását a hó miatt. A többség azonban egyelőre szerencsés, hiszen a megkérdezettek kétharmadának még nem okozott ilyen gondot a nagy hó.

Más a helyzet a jegesedéssel, a felmérés alapján ugyanis a hazai autósok több mint 80 százaléka csúszott már meg a jeges úton. Túlnyomó többségük – az összes válaszadó kétharmada – meg tudta oldani a problémát és nem lett belőle semmilyen baja. A megkérdezettek valamivel több mint tizede jelezte, hogy volt már olyan helyzetben, amikor nem tudta kimanőverezni a megcsúszást, azonban szerencsére sem sérülés, sem kár nem történt. Az összes válaszadó mindössze 4 százaléka járt úgy, hogy a jeges úton megcsúszott és összetörte az autóját.

A kutatás során arra is rákérdeztek, hogyan indulnak útnak a magyar autósok a hideg, téli reggeleken. A válaszadók 40 százaléka a tervezett elindulás előtt már 10 perccel beindítja a motort és járatja, hogy felmelegítse az utasteret. A legnagyobb arányban azok vannak (47 százalék), akik beindítják a motort és fél percen belül indulnak is, megelégedve azzal, hogy majd útközben felmelegszik a járművük. A hazai sofőrök mindössze 5 százaléka szereltetett be álló helyzeti fűtést autójába, 8 százalékuknak pedig nincs szüksége extra praktikákra, mert garázsban tartja járművét.