Nem érdemes kockáztatni: csúnya büntetést kaphat, aki így tankol Magyarországon

Bár előfordulhatnak kisebb-nagyobb ellátási problémák a hazai benzinkutakon a nyári csúcsidőszakban, az ellátás egyelőre - a mennyiségi korlátozások betartásával - biztosítottnak tűnik. Ugyanakkor biztosan sokaknak megfordult a fejében, hogy bespájzolnak némi benzint vagy gázolajat a nehezebb időkre. Azonban ez már csak azért sem éri meg, mert az üzemanyagok tárolásának szigororú szabályai vannak, aki pedig ezeket megszegi, az komoly büntetésre számíthat. Ráadásul sem a benzin, sem a dízel nem tartható el a végtelenségig, pár hónap alatt megromlanak.

A benzinárstop jelenlegi állás szerint októberig velünk marad, azonban a szakértők rendre figyelemztetnek, hogy kritikus időszakban vagyunk, hiszen a 480 forintos maximum ár miatt amúgy is megnőtt üzemanyagfogyasztás a nyári hónapokban méginkápp fokozódik. Ez nem feltétlenül a benzinturizmusnak tudható be, hiszen a magyarok is most mennek szabadságra, nyaralni. Az viszont igaz, hogy a külföldi átutazók is itt tankolnak, mert ugyan bár ők csak piaci áron vehetnek üzemanyagot, de ha muszáj tankolniuk, akkor nem fizetnek többet, mint a környező országokban.

Azonban a szakemberek rendre figyelmeztetnek, hogy nem sokáig tartható az intézkedés, hiszen a hatósági árak miatt az import gyakorlatilag megszűnt, így a Mol-nak kell ellátnia a hazai töltőállomásokat - ám erre kevés a kapacitásuk. A kutasok elmondása szerint az olajtársaság 100 megrendelt literből 60-at tud teljesíteni.

Így pedig előfordulhat, hogy egy-egy kúton időlegesen hiány van valamelyik üzemanyagból. Éppen ezért ma már szinte minden töltőállomáson van valamiféle mennyiségi korlátozás az egyszerre tankolható mennyiség tekintetében. Van, ahol 50 liter a plafon, de akad olyan kút is, ahol 20-30 literben maximalizálták az egyszerre tankolható mennyiséget.

A helyet kapcsán megszólalt már Hernádi Zsolt is, aki arról beszélt, hogy az árszabályozás komoly problémát vet fel, mert ennek a következménye előbb-utóbb a hiány. A Mol elnök-vezérigazgatója kijelentette: az országban jelenleg relatív üzemanyaghiány van, ami azt jelenti, hogy az most spájzolni kellene, mert augusztusban Százhalombatta kapacitásának 65 százaléka leáll karbantartás miatt, de a tartalékolás nem megy a megfelelő ütemben, így csak a szükséges mennyiség egyharmada áll rendelkezésre.

A részleges hiányok végett sokakban felmerülhet bespájzolnak üzemanyagból: az egyik helyen betankolnak a maximális mennyiségből, majd otthon kannákba szívják, és újból megtankolnak valamelyik kúton. Igazság szerint már az sem zárható ki, hogy valahol már lapul is egy-két kanna benzin vagy gázolaj a garázsban.

Ám ez nem csak felesleges, de még komoly büntetést is kockáztat az, aki üzemanyagot tárol otthon. Alább pontokba szedtük, miért nem érdemes spájzolni a benzint, gázolajat.

Jut mindenkinek

A szakmai szervezetek rendre felhívják az autósok figyelmét arra, hogy még mindig jobb korlátozottan tankolni, minthogyha egyáltalán nem lenne üzemanyag. Nem kell pánikba esni, elég csak visszagondolni a tavaly őszi AdBlue pánikra, amikor mindenki fejvesztve vásárolta fel az adalékanyagot. Ami végül pont azért lett hiánycikk, mert az emberek elkezdtek spájzolni, mert mi van, ha nem lesz.

Az üzemanyagok esetében is hasonló a helyzet: ha mindenki fejvesztve elkezd spájzolni, akkor valóban készlethiány lehet. Ha mindenki csak annyit tankol, amennyire épp szüksége van, akkor jut elég üzemanyag mindenkinek.

Komolyan megbüntetnek

Ami még ennél is nyomósabb érv, hogy komolyan megbüntethetik azt, aki nem szakszerűen tárolja otthon az üzemanyagot, vagy a megengedett mennyiségnél többet spájzolt be. A jogszabályok szerint egy egyszerű magánember egyszerre maximum 240 liter üzemanyagot szállíthat - ebbe beletartozik a járműbe tankolt mennyiség is.

Ami pedig a tárolást illeti: a benzin és a gázolaj más tűzvédelmi kategóriába tartozik. A benzin ugyanis az úgynevezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba, míg a gázolaj mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék. Így pedig az egyszerre tárolható mennyiségek is eltérnek:

Társasházi tárolóban, illetve garázsban öt liter üzemanyagot lehet tárolni összesen (ez minden üzemanyagra vonatkozik), ám társasházak folyosóin, menekülő útvonalain szigorúan tilos éghető anyagot tartani.

Egy társasházi lakásban maximum tíz liter benzin, vagy és legfeljebb harminc liter például gázolaj tartható.

Családi házban legfeljebb húsz liter benzin tárolható maximum húsz liter űrtartalmú tárolóeszközben, illetve összesen legfeljebb hatvan liter gázolaj.

Emellett az üzemanyagot olyan tárolóedényben lehet csak eltenni, amely a folyadék maró hatásának ellenáll, gyújtási veszélyt nem jelent és jól, biztosan zárható.

Aki nem tartja be a szabályokat, és elkapják a hatóságok, az tűzvédelmi bírságra számíthat. A büntetés mértéke helyzettől, illetve a mennyiségtől függően 10 ezer forinttól egészen a milliós összegekig is terjedhet. Úgyhogy tényleg nem érdemes kockáztatni.

Rádromlik, ha nem használod el

A másik nyomós ellenérv az üzemanyagfelhalmozás ellen, hogy azt nem lehet a végtelenségig tárolni. Mint azt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének ajánlása is írja: a felhasználatlan motorbenzin, mind pedig a gázolaj vegyi átalakuláson megy keresztül, és nemcsak a hidegindítást nehezíti meg, hanem a gépjárművek és munkagépek üzemanyagellátó-rendszerében is károsodásokat okoz.

A hatósági árazás alá eső E10-es benzint a forgalmazói ajánlások szerint maximum fél éven belül el kell használni, a gázolajra pedig 6-12 hónapnyi eltarthatóságot mondanak a szakemberek. Szóval már csak azért sem érdemes hosszabb távra betárazni, mert ha végül nem használod el az üzemanyagot, akkor nem csak kidobott pénz volt az egész, de ha még bele is töltöd az autódba, akkor komoly károkat is okozhat.