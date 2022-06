Üzemanyaghiány jöhet júliusban Magyarországon? Sorsdöntő hetek előtt állunk

A jövő hónapban dől el, jut-e üzemanyag mindenkinek, a szakértő szerint izgalmas hónap elé néznek az autósok és a benzinkutasok.

Jelenlegi formájában fenntarthatatlan az üzemanyagársapka - ez a véleménye Egri Gábornak, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnökének. Az Indexnek adott interjújában kifejtette, hogy július izgalmas hónap lesz az üzemanyag-ellátásban.

Már a környező országokban is vannak finomítói kapacitási problémák, vagy akár teljes leállások is. Egyedül maradt ellátóként a Mol, ami egy óriási rizikófaktor. Egyetlenegy finomítónak kell fedeznie most az egész piacot, ha ott valami történik, akkor megáll az élet.

- vélekedik Egri Gábor. Elmondta azt is, hogy bár az ellátás cérnavékony szálon függ, szerinte nem szabad azonnal kivezetni a hatósági árat.

Mindenképpen ütemesen kéne ezt kivezetni. Most októberig van meghosszabbítva a hatósági ár. Azt gondolom, hogy a július egy horrorisztikus fogyasztási hónap lesz. Ha az üzemanyag-felhasználást nézem, akkor ez a hónap mindig a legerősebb Magyarországon. Elindul az aratási szezon, megkezdődnek a szabadságok, és ráadásul egy nagyon jelentős tranzitország vagyunk. Tehát úgy kell készülni, hogy nagyon jelentős lesz az üzemanyag-felhasználás idén júliusban is. Kíváncsi vagyok, hogy a magyar ellátás hogy fogja tudni most győzni

- mondta.