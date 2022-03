Így cselezheted ki a brutális üzemanyagárakat: teljesen legális, sokan csinálják

Elszabadulnak az üzemanyagárak, és bizony sokan próbálják kimatekozni, hogy hogyan lehetne megúszni az autózást kevesebb pénzből. Bár nem úszható meg, azért van pár tipp, ami segít abban, hogy az autó kevesebbet üzemanyagot fogyasszon.

Bár az üzemanyagok árát befagyasztották, a régi szép idők hármassal kezdődő benzin- és dízelárai valószínűleg örökre eltűnnek, és csak szép emlékek maradnak. Ha az árakat nem is, de a fogyasztást némileg tudjuk mérsékelni. Például, ha a Magyarországon közlekedő gépjárművek abroncsát a megfelelő értékre pumpálnák fel, az ország üzemanyag-fogyasztása azonnal csökkenne tíz százalékkal - közölte a Magyar Gumiabroncs Szövetség.

Rendszeresen ellenőrizzük, és állítsuk be a gumiabroncsok nyomását! Ökölszabályként azt fogadjuk el, hogy havonta vagy minden második benzinkútnál történő megálláskor ellenőrizzük a gumiabroncsok nyomását, és szükség esetén állítsuk be azt. Ez önmagában akár egy literrel is csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást 100 km-enként! Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek (TPMS) segítenek az újabb autók légnyomásának ellenőrzésében; ezek 2014. november 1. óta minden újonnan forgalomba helyezett személygépkocsinak kötelező tartozékai, és jelentősen megkönnyítik a megfelelő értékek betartását.

Az optimális persze az lenne, ha a teljesen hideg abroncsokban lévő nyomást tudnánk ellenőrizni, például még reggel, otthon, ugyanis az így mért szám a valós. A kívánt érték az, amit az autó kézikönyvében vagy jellemzően a vezető felőli első ajtó környékére ragasztott matricán tesz közzé a gyártó. A kis táblázatban eltérő értéket adnak meg egy-két utasra számítva, jól felpakolt kocsira, dízel- illetve benzinmotorra, és megint mást, ha utánfutót vontatunk.

Normál használat mellett a talaj kicsi szemcsékben gumidarabkákat dörzsöl le az abroncs futófelületéről. Ez természetes folyamat, de nem mindegy, hogy mennyi idő, illetve kilométer után kell új abroncsokat beszereznünk. A kopást megállítani nem lehet, de lassítani igen, és ehhez a legtöbb esetben elég havonta néhány perc: A megfelelő keménységűre pumpált gumiabroncsok élettartama hosszabb, tapadásuk biztosabb, az autó úttartása jobb, és a fogyasztása pedig kisebb. Ami a legfontosabb: a vezetésbiztonság és az abroncsok élettartama is növekszik, ha odafigyelünk a megfelelő nyomásértékre.

A fenti három fogalom szorosan összefügg, és nagymértékben befolyásolja a fogyasztást, az abroncsok élettartamát és a biztonságot. Egy példa: az abroncsban uralkodó nyomás jelentős mértékben befolyásolja annak terhelhetőségét. Ha nagyobb terhet szállítunk, utánfutót húzunk, meg kell növelnünk a nyomást, de mindig csak az autónk gyári előírása szerinti mértékben. Így a gumiabroncs kevésbé kopik és az autónk kevesebbet fogyaszt. Az is segíti az abroncsok élettartamának megőrzését, ha csökkentjük az egyébként megszokott sebességünket.

A legtöbben elfelejtik a csomagtartó mélyére elásott pótkerékben ellenőrizni a nyomást, ebben az esetben egy esetleges kerékcserénél kínos meglepetés érhet bennünket. Az egyenetlen kopás csökkenti a gumiabroncsok élettartamát, ezért érdemes időről-időre ránézni a futófelületre. Ha az abroncs futófelületének két szélén jelentkezik a kopás, a gumiabroncs „vállas”, akkor alacsony a nyomás. Ilyenkor az abroncs jobban kopik, túlságosan felmelegszik, és az autó a nagyobb gördülési-ellenállás miatt többet fogyaszt. Ha „nem számottevő mértékben”, mondjuk csak 0,5 barral kisebb a kerekekben lévő nyomás az előírtnál – amit ránézésre nem lehet megállapítani –, a gumiabroncs élettartama rövidebb lesz az elvárhatónál. Szakemberek szerint 10%-kal alacsonyabb nyomás mintegy 10%-al csökkentheti a futásteljesítményt. Amennyiben még kisebb a nyomás, arra is számíthatunk, hogy a fogyasztás akár drasztikus mértékben is megnő, a tapadás viszont csökken. Ha olyan abroncsokkal közlekedünk, amelyekben mindössze 0,5 bar nyomás van, a fentieken túl az abroncsokat véglegesen tönkretesszük.

Ilyenkor a futófelület közepe lesz kitéve aránytalanul nagy terhelésének. Igaz ugyan, hogy a nagyobb nyomás akár mérhető fogyasztáscsökkenést is eredményezhet, de semmi sincs ingyen: ilyenkor a gumiabroncs élettartama éppúgy csökken, mint az autó stabilitása és tapadása, és a futómű is gyorsabban kopik, mint ideális nyomás esetén.

Ebben az esetben valószínűleg nem elég a nyomáspróba: szerelő tudja megállapítani, hogy a kerekek kiegyensúlyozatlansága vagy a felfüggesztés, a lengéscsillapítók, esetleg a kormányrendszer kopott alkatrészei okozzák-e a bajt. Az átlós kopás helytelen centrírozásra éppúgy utalhat, mint alacsony nyomásra. A kerekek össze- és széttartásának beállítása, valamint a futómű hangolása egyébként is hasznos: nemcsak a féloldalas, illetve az egy-egy foltban történő kopást lehet vele elkerülni, de a gyári értékekre beállítva a legkisebb az abroncsok kopása, ugyanakkor a legjobb a tapadás, és végső soron a legbiztonságosabb a vezetés.

A széles futófelületű, alacsony oldalfalú, úgynevezett „peres” gumiabroncsok mutatósak, sokak szerint az egész autó megjelenését átalakítja négy ilyen abroncs. De nem csak ez fog megváltozni: a normál abroncsoknál alacsonyabb „H” értékű, vagyis kis oldalfal magasságú abroncsok jól tapadnak, de a fogyasztást is növelik. Jobban ráznak, igazából csak sík aszfalton öröm velük közlekedni. A legfontosabb: mivel a belső térfogatuk kisebb, a nyomást kb. 20 százalékkal meg kell növelnünk. Egy példa: míg egy 195/65 R15-ös abroncs esetén jellemzően 2,3 bar az előírt érték, addig egy 225/35 R 15-ös esetén már 2.9 bar a megfelelő nyomás. Figyeljünk arra is, hogy peres gumiabroncsokkal megváltozik a futómű karakterisztikája, és ez másfajta vezetési stílust követel meg.

A futófelület bordái között kopásjelzőket találunk. Ha az abroncs futófelülete egy szintbe kerül a kopásjelzők felszínével, mindenképpen le kell cserélni az abroncsot. Ilyenkor a bordák magassága már csak 1,6 mm. Ez a hazai és több európai szabályozás szerinti minimális árokmélység, de nem éri meg feszegetni a határokat. A szakemberek egybehangzó ajánlása alapján nyári gumiabroncsoknál 3 mm, a téli szett esetén 4 mm-es értéknél vegyünk új abroncsokat. Ragaszkodjunk a gépkocsigyártók által megadott abroncsnyomás értékekhez, és havonta egyszer ellenőrizzük azokat: így lesz a használatuk a legbiztonságosabb, a legtakarékosabb, és így szolgálnak bennünket a legtovább!

A rendszeres nagymértékű nyomásvesztés a felni, a szelep vagy az abroncs hibájára utal. A nyomás pótlása csak ideiglenes megoldás, minél előbb forduljunk szakemberhez!