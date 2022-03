Itt a nyári gumicsere kisokos: ezért hisznek még mindig annyian a négyévszakos gumiban

A mai közlekedési viszonyok mellett, gondolva az autók tömegére és átlagos sebességére, egyáltalán nem nehéz belátni, hogy a gumik tapadása kulcsfontosságú a biztonságos vezetés érdekében. Az évszaknak megfelelő abroncsok jelentősen jobb tapadást nyújtanak, ám még mindig sokakban vannak kérdések a szezonális gumicserével, vagy akár a négyévszakos abroncsokkal kapcsolatban.

A Hankook szakértői segítettek összegyűjteni a legfontosabb információkat a téli-nyári gumicsere kapcsán.

Ahogyan az a nevéből is látszik, nyári gumira évszakváltáskor, a melegebb hónapok kezdetével van szükség, de természetesen sokkal okosabb dolog az időjárást és a fizikai körülményeket, mint szigorúan a naptárat figyelni. A nyári abroncsok napi 7 fok feletti középhőmérséklettől kezdve nyújtanak biztosabb tapadást a téli gumiknál, és bár nyilván nem lehet előre megjósolni, mikortól várhatunk pontosan ilyen időjárást, a hazai viszonyok alapján a gumicsere ideje általában valahol március vége és április vége között jön el. Ha külföldre is jár valaki, akkor érdemes ellenőrizni, hogy az adott országban nincs-e törvényben meghatározott időpont, ami után nyári gumikkal kell közlekedni az utakon.

Jó lesz a tavalyi?

A törvény a gumikon lévő barázdák minimális mélységét 1,6 mm-ben határozza meg, vagyis ez alatt már nem csak opció a csere: ha a gumik ennyire elhasználódtak, az autóval nem közlekedhetünk. Ugyanakkor már 2-2,5 mm-es mélységnél is köteles a jármű vezetője szem előtt tartani a gumik elhasználódottságát, és ennek megfelelően vezetni az autót.

A szakértők szerint, ha valóban biztonságosan szeretnénk vezetni, akkor érdemes a minimum 3 mm-es mélységhez ragaszkodni, és az ennél alacsonyabb csatornamélységnél már érdemesebb egy új készletet beszerezni. Fontos számolni az általános anyagfáradással is: ha a gumik szemre még jó állapotban vannak, vagy csak nagyon keveset futottak, esetleg a garázsban pihentek, de 6 évnél idősebbek, akkor már nem érdemes felszerelni őket. Az abroncs korának meghatározásában segíthet az oldalukon lévő, úgynevezett DOT szám, melynek első két számjegye a gyártási hetet, a második kettő pedig a gyártási évet jelöli.

Mit csináljunk a télivel?

A leszerelt gumikat, ha még a következő szezonban is szeretnénk használni, mindenképpen érdemes megtisztítani, majd a következő télig száraz, hűvös, de nem fagyos, napfénytől védett helyen tárolni. Szintén bölcs gondolat lehet krétával megjelölni, hogy melyik abroncs hová volt felszerelve, és a következő felrakáskor rotálni őket, ezzel megakadályozva az egyenletlen kopást.

Mikor érdemes négyévszakos abroncsot választani?

Kézenfekvő megoldás lehet a négyévszakos abroncs mindazoknak, akik autójukat nem használják minden nap. Sokan úgy gondolnak ezekre az abroncsokra, mint a takarékoskodás egy alternatívájára. Nincs szükség gumicserére, és egész évben gurulhatunk, hiszen minden időjárási körülményhez ideális választást nyújtanak.

Ez így is van, sőt, egyre megbízhatóbb négyévszakos abroncsok vannak már a piacon, azonban fontos megjegyezni, hogy rendkívüli időjárási körülmények között (rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék, nagy hó, mély sár) menetteljesítményük elmarad a szezonális gumiktól. Aki éves szinten 20-30.000 kilométernél többet vezet, annak mindenképpen ajánlott a szezonnak megfelelő gumiabroncsot használni. Kevesebb, városi használat esetén jó alternatíva lehet a négyévszakos abroncs, például a Hankook Kinergy 4S 2 és 4S 2 X abroncsai, amelyek rendkívül jól teljesítettek a nemzetközi teszteken, így valóban univerzális megoldást jelenthetnek.

Ha már úgyis a szerelőnél jár az autó

Ugyan a gumik cseréjét az autó megfelelő és biztonságos rögzítése, valamint felemelése után bárki elvégezheti, a legtöbben mégis szakemberre bízzák a munkát. Ez azért is hasznos, mert a gumiabroncs szervizekben a centírozást is elvégzik, tehát kiegyensúlyozzák az abroncsokat.

Ez a vezetés biztonságán túl az egyenletes kopást is biztosítja, így az abroncsok élettartamára is hatással lehet. Ha pedig már a szerelőnél vagyunk, érdemes egyéb szezonális karbantartási munkákat is elvégeztetni, ilyen például a téli hónapok után a légkondicionáló kitisztítása és esetleges feltöltése, mielőtt még először bekapcsolnánk.