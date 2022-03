Beárazták: ennyibe fog kerülni a Toyota új elektromos autója Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Már hazánkban is foglalható a Toyota első dedikáltan akkumulátoros elektromosnak fejlesztett modellje, a bZ4X. A Toyota új bZ – beyond Zero – almárkájának első modellje egy kényelmes, tágas, nagyméretű SUV, amelynek új összkerékhajtási rendszere kiemelkedő képességeket biztosít. A legfejlettebb technológiákkal, többek között a Toyota T-Mate biztonsági és vezetési segédrendszerekkel felvértezett modell induló ára 18 110 000 Forint.

Már Magyarországon is foglalható a Toyota bZ4X, a gyártó új elektromos autója. A japán gyártó közlése szerint az első darabok nyáron érkezhetnek Magyarországra, a belépő Comfort kivitel 18 110 000 forinttól, míg a legmagasabb felszereltségi szintet jelentő Premiere Edition kivitel 23 180 000 forinttól elérhető. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A bZ4X egy tágas, kényelmes SUV, amely elérhető egy olyan új összkerékhajtási rendszerrel, amely tengelyeket külön-külön hajtó elektromotorokat tartalmaz. Ez az első modell, amely a Toyota saját fejlesztésű akkumulátoros elektromos platformjára, az eTNGA-ra (Toyota New Global Architecture) épül - ez az akkumulátort a jármű padlója alá helyezi, a karosszéria szerves részeként. Az elsőkerékhajtású bZ4X hajtásáról egy 150 kW-os elektromotor gondoskodik. Mindez 204 lóerőt és 265 Nm nyomatékot biztosít, amelynek eredményeképp a modell 8,4 másodperc alatt képes felgyorsítani álló helyzetből 100 km/órára. A végsebessége pedig 160 km/óra. Az összkerékhajtású változat csúcsteljesítménye 217,5 lóerő, amelyhez 336 Nm nyomaték társul. A végsebesség változatlan, de a 0-100-as gyorsulás mindössze 7,7 másodpercig tart. A rendszer lehetővé teszi az „egypedálos” vezetést is: a vezető az energia visszanyerésének fokozása révén egyetlen pedállal gyorsíthat és fékezhet is az adagolás függvényében. A gyártó tízéves vagy egymillió kilométeres garanciát vállal arra, hogy az akkumulátor megőrzi eredeti kapacitásának 70 százalékát, amennyiben az ügyfelek hivatalos Toyota szervizben végzik el az éves ellenőrzéseket. Az akkumulátor egyik fő fejlesztési célja az volt, hogy hosszú távon is csak minimálisan csökkenjen a képessége: tíz és vagy 240.000 kilométer alatt mindössze 10 százalékkal - tették hozzá. A nagy sűrűségű lítium-ion akkumulátor kapacitása 71,4 kWh, amely egy feltöltéssel több mint 450 kilométer hatótávot biztosít a WLTP adatok szerint. A pontos érték verziófüggő és az adatok még véglegesítésre várnak. A 80 százalékos töltöttséget körülbelül 30 perc alatt éri el a rendszer a 150 kW-os gyorstöltőről. 2022 negyedik negyedévétől egy új 11 kW-os, háromfázisú fedélzeti töltő is elérhetővé válik a modellhez. Címlapkép: Toyota

NEKED AJÁNLJUK