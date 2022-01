Nesze neked válság: sorra döntik a rekordokat a luxusautók, veszik őket, mint a cukrot

Sorra jelentik be a luxusautó-gyártók, hogy rekordokat döntöttek a 2021-es évben. A Rolls-Royce brit gyára például 2022 harmadik negyedévéig tele van rendeléssel. De a Porsche, a Bentley, a BMW, és a Mercedes is sikeres évet zárt a világjárvány ellenére.

A BMW Grouphoz tartozó Rolls-Royce eladásai a koronavírus-járvány ellenére 49 százalékkal, rekordmagasságra emelkedtek 2021-ben, világszerte megugrott a luxusjárművek iránti kereslet.

Egy online prezentációban Torsten Müller-Ötvös, a Rolls-Royce vezérigazgatója elmondta, hogy az autógyártó 5586 járművet értékesített több mint 50 országban, ami a márka 117 éves történetében új rekordnak számít. Elmondta, hogy az eladások a legtöbb régióban, köztük Kínában és Amerikában is rekordot döntöttek.

A vállalat Goodwoodban lévő gyára közel maximális kapacitással működik, és a rendelésállománya 2022 harmadik negyedévéig tele van.

A Porsche is rekorddöntést jelentett be, 301 915 autót adtak át világszerte a 2021-es pénzügyi évben, amely 11 százalékos növekedést jelent a 2020-as számokhoz képest. A növekedéshez minden értékesítési régió hozzájárult, de a legnagyobb növekedést ezúttal az amerikai kontinensen könyvelhette el a márka. Kína továbbra is a Porsche legnagyobb önálló piaca.

A 2021-es esztendő legkeresettebb modelljei továbbra is a márka SUV típusai voltak. Az értékesítési listát a Macan vezeti 88 362 átadott autóval. Ezt a Cayenne követi a második helyen a maga 83 071-es értékével. A teljesen elektromos Porsche Taycan hatalmas növekedést követően 41 296 példányban talált gazdára, ami több mint kétszerese a tavalyi darabszámnak. A sportautókból is minden eddiginél több fogyott: a 911-es az előző évben 38 464 darabbal zárt. A Panamerából 30 220 fogyott, a 718 Boxster és a 718 Cayman pedig 20 502 új tulajdonos számára hozhat kimagasló élményeket.

A Volkswagen Csoporthoz tartozó Bentley a múlt héten jelentette be, hogy 2021-ben rekordévet zárt, mivel a globális eladások 31 százalékkal megugrott.

A BMW a múlt héten közölte, hogy 2021-ben rekordértékesítést ért el, több mint 2,2 millió BMW-t adtak el, ami a félvezető chipek globális hiánya ellenére meghaladta a korábbi rekordot, a 2019-es eladásokat.

A Mercedes a Datahouse adatai alapján Magyarországon 5468 regisztrált új autóval zárt, a 2020-as számokhoz képest 21 százalékos volt a növekedés. A SUV modellek jól szerepeltek, az összes eladásuk 47 százaléka szabadidő-autó volt. A chiphiány ellenére nem csak a 2020-as évet, hanem az összes eddigit felülmúlják a számaik. 1350 darab tisztán elektromos autót, plug-in hibridet és öntöltő/lágy hibridet adott el tavaly a márka itthon.

Címlapkép: Rolls-Royce