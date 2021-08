Őket nem ütötte meg a válság: százszámra veszik a luxusautókat a leggazdagabb magyarok

Rengeteg drága luxusautót helyeztek forgalomba Magyarországon az első hét hónapban a Datahouse adatai szerint. A tehetős magyarok számos sportautót vásároltak, de jól fogytak a luxusterepjárók, limuzinok is: a Pénzcentrum összegyűjtötte a legkülönlegesebb darabokat, amelyek magyar rendszámot kaptak 2021-ben.

Magyarország kedvenc sportautója továbbra is a Ford Mustang - 2021-ben eddig 99 darabot helyeztek forgalomba a Datahouse adatai szerint -, ami a 13 milliós alapárával olcsónak számít a mezőnyben. A második helyen 47 forgalomba helyezett darabbal a legkevesebb 31 millió forintos 8-as BMW áll, harmadik a Mercedes AMG GT, amiből 46 kapott magyar rendszámot, ez 50 millió forint körüli összegért vihető haza. Ott van a toplistán a Porsche 911-es is, ami potom 45-50 millió körül megvehető újonnan, ebből 37 kapott magyar rendszámot.

Ha valaki azt mondja, méregdrága sportautó 10-ből 8 embernek vélhetően egyből a Ferrari ugrik be, amiből idén is szép számmal érkezett Magyarországra: 2021-ben eddig 18 darab kapott magyar rendszámot a Datahouse legfrissebb adatai szerint.

A drágák közül a legdrágább az SF 90-es, amelyet nagyjából 100-150 millió forintért lehet megvenni - ebből a sportkocsiból 2 darab is jött idén az országba. A kb. 100 milliós 812-esből négyet is forgalomba helyeztek, ugyanennyibe kerül a Ferrari Roma is, amelyből 2021-ben négy kapott magyar rendszámot. Emellett négy darab F8-as is szerepel a listán (három Spider, és egy Tributo), ez a sportkocsi árfolyamtól függően kb. 120-130 milliót ér. A 70 milliós Portofinoból és a 100-120 millió forintba kerülő GTC 4 Lussoból egy-egy kapott magyar rendszámot. Hazai rendszámot kapott két 488-as is, amit 65-80 millió forintért lehet megvenni.

A feltűnésre vágyók ritkább luxusautókkal róják az utakat: a 30 millió körüli Maserati Ghibliből 2 darabot helyeztek forgalomba július végéig, és forgalomba állt még két alsó hangon 50 milliós Aston Martin DBS is. Behoztak Magyarországra egy 30-35 millió forint értékű Lotus Exige-t is.

A Magyaror Nagydíj idején jelentették be, hogy megnyílik itthon az első Alpine-szalon, ez ugye a Renault sportmárkája, sokaknak a Forma 1-ből lehet ismerős a név. A Datahouse listájából pedig látszik, hogy már készülnek az őszi szalonnyitóra, egy A110-est már forgalomba is helyeztek itthon, ami vélhetően tesztautó, bemutató autó lesz majd - ezt a kocsit 70-75 ezer euró környékén lehet megvenni külföldön.

Forgalomba állt még egy Lexus RC 300H is, ami a gyártó szerint "a világ első full hibrid hajtású luxuskupéja", az itthoni áráról még nincs hír, de a sportváltozat, az RC F több mint 37 millió forintról indul Magyarországon - ebből kettő kapott magyar rendszámot.

Hódít az elektromos luxus

Magyarországon tavaly nagyot ment a Tesla tavaly, összesen 72 darabot helyeztek forgalomba 2020-ban. Idén az év vége felé indulhat meg a dömping, hiszen immáron Magyarországról is lehet rendelni közvetlenül a gyártótól, és a kereskedés is megnyílt Budapesten.

2021-ben eddig 11 Tesla állt forgalomba, ebből a legtöbb Model 3-as volt, ami a legolcsóbb autójuk (a hazai weboldalon 14,6 millió forintról indul). Az újonnan itthon 37 millióról induló Model S-ből 1 darab jött 2021 első hét hónapjában, a SUV-kategóriás Model X-ből is egy darab állt forgalomba, ezt újonnan 41 millióért lehet megrendelni a magyar Teslától.

Szépen jönnek a Mercedes tisztán elektromos modelljei is: a legkisebb, EQA-ból 44 kapott magyar zöld rendszámot, az elektromos luxus-SUV-ból, az EQC-ből 22 darab állt forgalomba július végéig. Ezek mellet behoztak még 28 darabot az elektromos kisbuszuból, az EQV-ből.

Az Audi elektromos terepjárójából, az e-Tronból nyolcat regisztráltak be. A 40 millió forint körül megvehető sportváltozatból, az e-Tron GT-ből pedig már harmat is forgaloba helyeztek. A nagy rivális Porsche elektromos csúcsmodelljéből, a Taycanból 23 darab érkezett Magyarországra, ennek sportkocsinak a listaára 53 millió forinttól indul.

Hatalmas gépekkel veretik a tehetősek

A luxuterepjárók között az Audi Q7 fogyott a legjobban, ebből 116 kapott rendszámot, míg a sportváltozat Q7 S-ből 17-et regisztráltak. A nagyobbik Q8-asból pedig 103, mialatt a Q8 S-ből 16 kapott magyar rendszámot.

A 31 milliós indulóárú Mercedes GLS-ből 79 darab állt forgalomba, de magyar rendszámot kapott 16 AMG-s változat is, amit kb. 55 millió forintért lehet kihozni a szalonból, illetve 8 GLS Maybach is, amelyért legkevesebb 60 millió forintot kell fizetni.

Jött jópár G-osztály is, az AMG-pakettesből ebből 54 került forgalomba, újonnan 60 millió forint körüli összegért már meg is lehet venni. A "sima" G-osztályból 32 darab kapott rendszámot, ez potom 40 millióról indul.

A luxus SUV-ok között is vannak különlegesebb darabok: 5 Lamborghini Urust is honosítottak 2021-ben, az olasz luxusterepjáró 70-80 millió forint körüli összegért lehet a miénk. Jött egy hasonló árkategóriás Aston Martin DBX is, valamint egy Bentley Bentaygát is honosított valaki.

A BMW csúcsterepjárójából, az alsó hangon 29 milliós X7-esből 70 érkezett, az M-es sportváltozatból 5-öt hoztak be - ez 40 millió forintról indul.

Nagyot mentek a limuzinok

A Datahouse adatai szerint 2021-ben eddig a legnépszerűbb luxuslimuzin a 29 millió forintos alapáron kapható S-Merci, ebből 163 darabot jegyeztek be eddig. A második helyen a Porsche Panamera áll, amiből 35-öt vettek idén a leggazdagabbak, 38 millió forint körüli alapáron lehet elhozni a szalonból. A harmadik helyen a 7-es BMW-t találjuk, ebből 23 darabot jegyeztek be, a Mercedeshez hasonlóan ez is legkevesebb 29 millióba kerül.

A különleges darabok közé tartozik az egy szem Merceses S-class Maybach, ami már induló áron is elég húzós, 46,6 millió forint.

Forgalomba állt még 2 darab Bentley Flying Spur is, amit 40 és 120 millió forint között lehet megvásárolni újonnan, felszereltség függvényében. Jött még 4 Lexus LS 500h is, a japán gyártó csúcsmodellje 30 millió forint körüli alapáron kapható. Az A8-as Audiból 6-ot helyeztek forgalomba, a sportváltozat A8 S-ből pedig hármat.

