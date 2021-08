Az autóbefektetés lesz az új sláger? Íme 10 megfizethető modell, aminek csak emelkedik az ára

Számos lehetőség van a befektetési célú autóvásárlásra, hiszen a ritka, vagy kultikus modellek elég keresettek a piacon. Most szakértők készítettek egy listát azokról az idősebb autókról, amelyeknek az ára nemhogy csökken, hanem épp emelkedik az idő múlásával. Ha netán az alábbiak közül áll egy otthon a garázsban, nehogy eladd! Ugyanis a hozzáértők szerint még nincs vége az árrobbanásnak.

Vásárolj olcsón, add el drágán – ezt a mottót követik a legmenőbb brókerek, ingatlanosok, vállalkozók. És nincs ez másképp a használtautó-piacon sem: számtalan lehetőség van a befektetési célú autóvásárlásra. Azonban fontos megjegyezni, hogy csak olyan vágjon bele, akinek van egy jelentősebb mennyiségű szabad tőkéje, tisztában van az olyan járulékos költségekkel, mint a szállítás, az adminisztráció, és nem árt behatóan ismerni a kiszemelt autókat, valamint a piacot.

A carVertical szakértői friss elemzésükben egy 10 autóból álló listát készítettek a Pénzcentrumnak: ezeknek a modelleknek valósággal kilőtt az értéke az utóbbi időben. És ez még nem minden: ha netán az alábbiak közül áll egy otthon a garázsban, nehogy eladd! Ugyanis a szakértők szerint még nincs vége az árrobbanásnak. Ha pedig befektetési céllal vennél autót, akkor az összeállítás adhat egy kis támpontot a keresgélésben. Mutatjuk, melyik modellek értéke növekedett a leginkább az utóbbi időben!

Alfa Romeo GTV (1993 - 2004)

Az Alfa Romeo tervezői - akik mindig is a merész és szokatlan megoldásokat kedvelték – hozták formájukat a GTV-vel. Az akkori kupéhkoz hasonlóan az Alfa Romeo GTV négy- vagy hathengeres benzinmotorral volt elérhető. A GTV legértékesebb változataiban a Busso hathengeres motor dolgozik. Bár ára a legtöbb olasz autóhoz hasonlóan nem emelkedik annyira, mint a német társaié, a jól karbantartott példányokért ma akár 30 000 euró (kb. 10,6 millió forint) feletti összeget is elkérnek. Ugyanakkor érdemes megnézni, mit vennénk, a carVertical az adatbázisában szereplő GTV-k 29 százalékánál találtak valamilyen, a működést befolyásoló hibát.

Figyelem! A Pénzcentrum nem ajánlja, hogy bárki megfelelő szaktudás, illetve anyagi háttér hiányában befektetési célból autót vásároljon! Mielőtt belevágnál, érdemes alaposan utánajárni, illetve akár szakértőt is bevonni. Minden egyes szituáció más és más, megfelelő szakismeretek nélkül akár komoly bukásba is beleszaladhatsz.

Audi V8 (1988 - 1993)

Mára az Audi A8 vált elismertté, mint a márka műszaki és mérnöki teljesítményének csúcsa. Azonban még az A8 előtt, egy rövid ideig az Audi V8 volt a cég zázlóshajója. Ahogy a neve is mutatja, csak V8-as motorral volt elérhető, az erősebb modelleket hatsebességes kéziváltóval szerelték.

Az Audi V8 nem lett akkora presztízsautó, mint mondjuk a Mercedes-Benz S-osztály, de ez a modell fektette le az alapokat ahhoz, hogy ma a vállalat csúcskategóriás autógyártó legyen. Így pedig az Audi V8 sokkal ritkább, mint a konkurensek hasonló luxusautói, így nem meglepő, hogy értéke meredeken elkezdett emelkedni. De nem árt résen lenni, a cég jármű előéleti jelentései alapján ezen autók 9 százalékánál léptek már fel komolyabb hibák és 18 százaléknál tekerték vissza a kilométerórát.

BMW 540i (1992 - 1996)

Az 5-ös BMW évtizedekig élen járt a luxusszedán kategóriában. Az E34 generáció nyolchengeres változata csak néhány évig volt elérhető, így az sokkal ritkább Európában és az USA-ban, mint az M5-ös sportváltozat, ám a V8-as motorja ugyanolyan erős. Míg a hasonló korú BMW M5-ösök értéke a csillagokban jár, addig az 540i sokkal olcsóbb - de a szakértők szerint már nem sokáig.

Jaguar XK8 (1996 - 2006)

Az 90-es években debütált Jaguar XK8 kupé és kabrió változatban volt elérhető. Különféle teljesítményű motorokat és kényelmi felszereltséget kínálták. Az XK8 volt az első igazán modern Jaguarok egyike, amely emelte a mércét a minőség, a technológia és az értékállóság szempontjából.

Manapság legalább 15-20 ezer eurót (5,3-7 millió forintot) kell költeni egy jól karbantartott, gondozott példányra. A jóval ritkább XK-R még ennél is drágább, és keresettebb a rajongók körében. A carVertical jármű előéleti jelentései alapján viszont az XK8-asok 29 százalékánál léptek fel komolyabb hibák és 18 százaléknál tekerték vissza a kilométerórát.

Land Rover Defender (1. és 2. széria)

A Land Rover nem titkolja: a Defender első generációit a farmerek, gazdálkodók számára tervezték. Egyszerű kialakítása tette a Land Rover Defendert kiemelkedő terepjáróvá, ami szinte minden akadályt legyűr. Sokak számára meglepő lehet az első 2 széria ára: például a szebb napot is látott Defenderek 10-15 ezer euró (3,5-5 millió forint), míg a restaurált vagy eredeti állapotban megőrzött darabok akár 30 ezer eurót (10,6 millió forintot) is érhetnek. A szakértők csak az ilyen korú Defenderek 15 százaléknál találtak valamilyen hibát, és 2 százaléknál tekerték vissza a kilométerórát.

Mercedes-Benz E300, E320, E420 (1992 - 1996)

A Mercedes-Benz több mint kétmillió W124-et indított útra a viszonylag hosszú gyártási idő alatt. Sok autó a roncstelepen végezte, ám gondosan karbantartott modellek vagyonokat érnek. A legértékesebb W124-esek (a gyártási évtől függően) az 500E vagy E500 típusjelet viselik. Néhány lépcsővel lejjebb azonban, egy-egy E300, E320 vagy E420 olyan befektetéssé válhat, amilyenre sokan hajtanak. Ezeknél sem árt körültekintőnek lenni, a jelentések alapján 14 százaléknál léptek fel hibák és 5 százaléknál tekerték vissza a kilométerórát.

Saab 9000 CS Aero (1993 - 1997)

A Volvo achilles-sarka mindig is a Saab volt, aminél elsődleges fontosságú volt az utasbiztonság, de közben jól is nézett ki és erős is volt - utóbbi a kivételesen jó turbófeltöltős motoroknak köszönhetően. A Saab 9000 CS Aero több, mint egy egyszerű középkategóriás szedán. A modellciklus végén mutatták be, és a 9000-es sorozat fénypontjának tekintették a gyártás utolsó évében, mondhatni ez a változat tette fel a modellnél az i-re a pontot. A Saab 9000 CS Aero manapság igencsak ritka autó, mert bár nem hozták nyilvánosságra a legyártott darabszámot, ez a típus a szakemberek szerint jó befektetés.

Toyota Land Cruiser (J80, J100)

A tulajdonosok a mai napig azt mondják, hogy a Toyota Land Cruiser a világ egyik legjobb terepjárója. Bár a nevük szinte ugyanaz, J80-nak sikerült kombinálnia az egyszerűséget a mindennapi praktikussággal, míg a J100 nagyobb luxust kínált, hosszabb utakra tervezték - de ez nem jelenti, hogy kevésbé lenne jó terepen.

Még azok a példányok is, melyek megjárták a világ legzordabb és legtávolabbi sarkait, könnyen átléphetik a 40 000 eurós, azaz több mint 14 millió forintos értéket. A jármű előéleti jelentések alapján a Land Cruiserek 36 százalékánál léptek fel hibák és 8 százaléknál tekerték vissza a kilométerórát.

Volkswagen Corrado VR6 (1991 - 1995)

A Volkswagen az elmúlt évtizedekben rengeteg jellegzetes járművet dobott a piacra. Ilyen volt a Corrado VR6 is: a szokatlan megjelenés, a kivételes motor és a remek futómű ellenére sem vették meg olyan sokan a kilencvenes évek elején. A Volkswagen Corrado akkoriban nem volt olyan népszerű, mint például az Opel Calibra, de ma ez előnyére válhat. A hathengeres változat értéke az elmúlt években jelentősen emelkedni kezdett, és ez a tendencia várhatóan folytatódni fog a cég szakértői szerint.

Volvo 740 Turbo (1986 - 1990)

Még a nyolcvanas években a Volvo 740 Turbo bizonyította, hogy egy tipikus családi autó tud olyan gyors lenni, mint a Porsche 924. Rugalmassága, valamint a praktikum és a kivételes teljesítmény kombinációjával a 740 Turbo kitűnő példája az olyan modelleknek, amelyeknek egyre csak felfelé megy az áruk. A vállalat jármű előéleti jelentései alapján 33 százaléknál léptek fel hibák és 8 százaléknál tekerték vissza a kilométerórát.

Összességében lehet, hogy egyeseknek túl kockázatosnak tűnik autókba fektetni a pénzt, de megfelelő modellismerettel tisztességes hozamot érhetünk el

- vélekedtek a szakemberek.