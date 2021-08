Már szedi áldozatait az új törvény: többszáz magyar sofőr ellen indult eljárás, börtön is lehet a vége

A rendőrség közlése szerint május 14-e óta 243 ügyben indult eljárás olyan sofőr ellen, aki a bírósági eltiltás ellenére ült volán mögé - ez már bűntettnek minősül, akár három év börtön is járhat érte. További több mint 600 ügyben szintén a tiltás megszegése miatt indult eljárás, de ezeket az autósokat nem a bíróság tiltotta el, így ők "csak" vétség miatt felelnek. A jelenlegi szabályok szerint akitől fél évnél hosszabb időre veszik el a jogosítványát, annak a tiltás lejártával utóképzére kell mennie, hogy újból vezethessen. Pető Attila közlekedési szakértő szerint sokan úgy akarják kijátszani a szabályt, hogy inkább beiratkoznak egy "sima" vezetői tanfolyamra - ők legkésőbb a kormányablaknál lebuknak.

Május 14-én lépett életbe a Büntetőtörvénykönyv azon módosítása (a 239./B paragrafus), amely szigorította az eltiltás hatálya alatti járművezetés szankcióját. Eszerint ha valaki aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Sőt, ha valakitől a bíróság vette el a jogsiját, az sokkal rosszabbul jár május óta, ha netán mégis volán mögé merészkedne:

ugyanis ha valaki a bírói tiltás ellenére használja az autóját, az az új szabályok szerint már bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Pénzcentrum most megkérdezte az ORFK-tól, hogy a módosítás életbe lépése óta hány ügyben indult eljárás. Mint az adatközlésből kiderült, vétség miatt 607 eljárás indult olyan sofőrök ellen, akik eltiltásuk ellenére ültek autóba - ez ugye az enyhébb eset, amikot nem a bíróság tiltotta el az illetőt a vezetéstől, hanem mondjuk kigyűltek a jogsijában a büntetőpontok.

A rendőrség közlése szerint május 14-e óta 243 esetben indult eljárás olyan sofőr ellen, aki a bírósági eltiltás ellenére ült autóba, ami már bűntettnek minősül.

Sőt, azt is büntetni kell, aki kölcsönadja a gépjárművét egy eltiltás altt álló személynek. Az ORFK emlékeztetett, hogy az üzembentartó ezen magatartása „engedély nélküli vezetés” szabálysértésnek minősül, és minősült korábban is. Ugyanakkor 2021. május 14-től a szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértések körébe tartozik.

Ezen tényállást nem csak az a személy valósíthatja meg, aki járművezetéstől eltiltott személy részére engedi át a jármű vezetését. Ez a szabálysértés megvalósul akkor is, ha más okból nem rendelkezik a járművezető vezetési jogosultsággal

- írták, arra vonatkozó statisztikai adattal viszont nem rendelkeznek, hogy hány esetbentörtént ilyen szabálysértés.

Nagy hercehurca árán kaphatjuk vissza a jogsit

Pető Attila közlekedési szakértő üdvözölte a módosítást, amelynek már komoly elrettentő ereje lehet:

azért a bűntett már nem egy pár tízezres bírság, simán lehet börtön is a vége.

A Kreszprofesszor néven is ismert szakember arról is beszélt a Pénzcentrumnak, hogy a jogosítványokat több esetben is bevonhatják a hatóságok, például ha valakinek kigyűlik a 18 előéleti pontja, vagy ha nagyon súlyos balesetet okoz.

Ha fél évnél hosszabb időre veszik el a vezetői engedélyt, akkor ennek lejártával sem kapja vissza azt automatikusan az ember, el kell végezni egy kötelező utánképzést

- húzta alá a szakértő, aki hangsúlyozta, hogy az utóképzés teljesen másképp zajlik, mint a sima KRESZ-tanfolyam.

Van egy feltárás, ahol megnézik, mi lehet a gond az illetőnél. Aztán kijelölnek számára egy programot, hogy az elméletet, a gyakorlatot tanulja inkább, vagy morális problémái vannak: sokszor pszichológushoz is kell járni. És nagyon szigorú vizsgák vannak, ha ezeket az illető sikerrel teljesítette, akkor kaphatja vissza a jogsiját

- sorolta a Kreszprofesszor, aki mégegyszer hangsúlyozta, hogy az eltiltottaknak nem elég beiratkozni egy "sima tanfolyamra", mondván úgysem derül ki, hogy vaj van a fülük mögött.

Az a röhely, hogy sokan szorgalmasan végigülik a tanfolyamot, le is vizsgáznak. És amikor mennek a kormányablakba a jogosítványért, akkor közlik velük, hogy minden hiába volt, nem kapják vissza a jogsit, mert nem a kötelező utánképzést teljesítették.

Pető Attila szerint egyfelől azért tarthatnak sokan a kötelező utánképzéstől, mert az "macerásabb", időigényesebb, és nem is olcsó.

Van, akinek pedig ciki szembesülni a többiekkel, és azért csak megkérdezik a képzésen, hogy na, és neked miért vették el. Nem egy rózsás dolog sokadszor elmondani, hogy "hát egy súlyos balesetet okoztam". Sokan nyilván ezért is ódzkodnak tőle, de nincs mit tenni, ez a kötelezettség, ha ismét vezetni akarunk.

Így jöhetnek össze a pontok

Egy átlagos, szabálykövető autósnak nem sok fogalma van a közlekedési előéleti pontokról, pedig közlekedési szabálysértés esetén nem csak a pénzbüntetés a jussunk, hanem jópár büntetőpont is. Addig nincs is baj, ameddig a pontjaink száma el nem éri a 18-at, semmilyen hátránnyal nem jár, ha mondjuk van már 8-10 előéleti pontunk - ráadásul ezek 3 év után elévülnek, úgyhogy egy idő után nullázhatjuk is őket, ha nem szabálytalankodunk.

Viszont, ha valaki 18, vagy annál több pontot gyűjt össze, akkor a nyilvántartó értesíti a helyi okmányirodát, akik 8 napon belül 6 hónapra bevonják a jogosítványt - ekkor már el kell menni a kötelező képzésre.

És azért lehet bőszen gyűjtögetni, ugyanis a különféle szabálysértésekért más-más mennyiségű egységet írnak fel a jogosítványunkba, a vonatkozó iránymutatás alapján.

Vezetés közbeni mobilozásért például 3 pont jár, ha valaki nem tartja be a jobbra tartási kötelezettséget, azt 1 ponttal "jutalmazzák", míg elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése esetén 6 pont jár. A gyorshajtásért 4-8 pont jár annak mértékétől függően, ahogy azért is 8 pont a "jutalom", ha valaki áthajt a piroson. A legsúlyosabb bűncselekményekért, mint a cserbenhagyás, vagy az ittas vezetés már 11 pont jár.