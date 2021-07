Rengeteg autót vágott tönkre a felhőszakadás: így úszd meg a horror szervízszámlát, motorcserét

A szélsőséges időjárási viszonyok, főként az egyre gyakoribb felhőszakadások következtében lezúduló vízmennyiség nagymértékben megnehezíti a közlekedést. Számos autó és autós kerül nehéz helyzetbe az utak járhatatlansága vagy a gépjármű meghibásodása miatt. Ugyanakkor tehetünk mi is valamit annak érdekében, hogy autónk kevésbé sérüljön az ilyen helyzetekben.

Nem is gondolnánk, hogy a víz milyen jelentős károkat tud okozni az autó működésében, különösképpen a motorban, hiszen ha vizet szív, mechanikai sérülések lehetnek a vízütés következtében, melynek orvoslása nagy szervizköltséggel vagy esetlegesen motorcserével járhat.

Továbbá az alváz közelében elhelyezett vezérlőegységek is rendkívül érzékenyek a víz okozta káros hatásokra, hiszen sérülhet a légzsákvezérlő és egyéb biztonsági berendezések vezérlője is. Az alternatív hajtású autók esetében az özönvízszerűen lezúduló vízmennyiség az akkumulátor pakkban okozhat zárlatot, ami akár annak cseréjével is járhat.



Amennyiben a víztócsa a gépjármű kerekének tengelyéig ér, úgy nagy valószínűséggel komolyabb anyagi kár nélkül megússzuk, efelett viszont érdemes inkább elkerülni az érintett útszakaszt.

Ha a víz magassága eléri az ajtót, akkor mindenképpen át kell nézni a kormányművet, a féltengelyeket, valamint az alsó gömbcsuklókat. Ezeket szükség esetén meg kell tisztítani a szennyeződésektől és vissza kell állítani a megfelelő kenést

- hívta fel a figyelmet Simon Péter, a Duna Autó Zrt. műszaki igazgatója.

Figyeljünk oda a beázásra

A beázás következtében kialakuló károk jelentősek és alattomosak lehetnek, ugyanis az autó kiszárítása után előfordulhat, hogy nem tapasztalunk hibát az autóban és hátradőlve megkönnyebbülünk, hogy megúsztuk a beázást minden nagyobb probléma nélkül. A helyzet viszont nem ennyire egyszerű…

A legtöbb esetben a beázás következtében történő hibák csak később jelentkeznek az autóban:

jelző kontroll-lámpák

folyamatos működési zavarok

elektromos hibák

A fenti problémák elkerülése érdekében fontos, hogy ha beázást tapasztaltunk járművünk utas- vagy motorterében, alaposan szárítsuk ki kocsinkat és kérjünk teljes körű átvizsgálást a márkaszervizben.

