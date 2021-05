Változnak a magyar rendszámok: ilyeneket adnak ki jövő tavasztól

Négy betűből és három számból álló rendszámok jöhetnek Magyarországon. A jelenlegi széria hamarosan kifogy.

Napokon belül megjelenik az a rendelet, amely az új formátumú rendszámokkal összefüggő részletes szabályokat tartalmazza: 2022 tavaszától adják ki az új rendszámokat, méghozzá négy betű és három szám formátumban - írja az Origo.

Az új rendeletre azért van szükség, mert már nagyon a vége felé járunk az S-betűs rendszám-szériának - hívta fel a figyelmet korábban Pető Attila közlekedési szakértő. A Kreszprofesszor néven is ismert szakember például két hónapja vásárolt egy autót, amely már SPZ-rendszámot kapott - de a legfrissebb rendszámokat gyűjtő fórumon egyébként már láttak SW-vel kezdődőeket is. Korábban még sokkal tovább kitartott egy-egy betű: az L 2007 és 2012 között futott ki, az M pedig 2011 és 2015 között, tehát egy-egy kezdőbetű akár 5 évet is kitartott.

Lesz még ha jól tudom a T, a V, és a Z, aztán kifújt a rendszám-készlet. Ez szerintem nagyjából három-négy év, és kipörög, mert mostmár nagyjából egy-másfél év egy betűciklus. Főleg azért, mert nem minden kombinációt adnak ki, például a Q könnyen összetéveszthető az O-val, vagy a nullával, így például ez a betű alapból kiedik a körből

- sorolta a szakember, majd pedig arról beszélt, nem érti, hogy a már bevont, régi rendszámokat miért nem használják fel újra. Pedig ezzel még időt is nyerhetnének a döntéshozók az új szisztéma megalkotására.