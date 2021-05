Fontos változás jön a magyar utakon: ilyen rendszámok kerülhetnek az autókra

Hamarosan már az S-betűvel kezdődő rendszámok is kipörögnek, úgyhogy már csak három betű maradt hátra, amelyre kiadhatóak a táblák. A Kreszprofesszor úgy látja, rövidesen megoldást kell találni a kifogyó rendszámokra: de a döntéshozók sok időt nyerrhetnének azzal, ha ismét kiadnák a már régen kivontakat is.

Már nagyon a vége felé járunk az S-betűs rendszám-szériának - hívta fel a figyelmet Pető Attila közlekedési szakértő. A Kreszprofesszor néven is ismert szakember például két hónapja vásárolt egy autót, amely már SPZ-rendszámot kapott - de a legfrissebb rendszámokat gyűjtő fórumon egyébként már láttak SW-vel kezdődőeket is. Korábban még sokkal tovább kitartott egy-egy betű: az L 2007 és 2012 között futott ki, az M pedig 2011 és 2015 között, tehát egy-egy kezdőbetű akár 5 évet is kitartott.

Lesz még ha jól tudom a T, a V, és a Z, aztán kifújt a rendszám-készlet. Ez szerintem nagyjából három-négy év, és kipörög, mert mostmár nagyjából egy-másfél év egy betűciklus. Főleg azért, mert nem minden kombinációt adnak ki, például a Q könnyen összetéveszthető az O-val, vagy a nullával, így például ez a betű alapból kiedik a körből

- sorolta a szakember, majd pedig arról beszélt, nem érti, hogy a már bevont, régi rendszámokat miért nem használják fel újra. Pedig ezzel még időt is nyerhetnének a döntéshozók az új szisztéma megalkotására.

A-s meg B-s rendszámot már csak elvétve látni, sőt C-ből sem nagyon van, ha ezekből a már nem élőket újra kiadnák, akkor több tízezer rendszámot nyerhetnénk.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen új táblákra számíthatunk, ha a mostani három betűs, három számos sorozat véget ér, a Kreszprofesszor azt mondta, több variációról is lehet hallani, de hivatalosan egyiket sem erősítették meg:

Szerintem nem sok értelme lenne például területi alapon osztogatni a rendszámokat, mint Németországban. Ahhoz túl kicsi ország vagyunk, és az átszervezés rengeteg pénzbe kerülne.

Ugyanakkor Pető Attila szerint például 3 betűvel és 4 számjeggyel már jóval több variáció lenne, de ebben az esetben is téveszthető lenne a mostani formátummal - főleg, ha mondjuk az utolsó szám 1-es -, úgyhogy ezt is át kell gondolni.

Pedig korábban pont ez a megoldás merült fel az Origo értesülései szerint. A Pénzcentrum elküldte a téma kapcsán a kérdéseit az Innovációs és Technikai Minisztériumnak, ám cikkünk megjelenéséig nem kapnak választ. Korábban közölték, hogy hosszabb távú megoldást keresnek a problémára.

Rengeteget kell fizetni az egyedi rendszámért

Annak méginkább a zsebébe kell nyúlnia Magyarországon, aki egyedi rendszámtáblát szeretne. Legyen szó akár 4 betű - 2 számos, akár 5 betű - 1 számos felállásról, 435 000 forintba kerül egy egyedileg elkészített rendszám legyártása. Ha maradunk az eredeti, 3 betű - 3 számos formánál, akkor az egyedileg kiválaszozott rendszámért 112 450 forintot kell fizetni.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. korábban azt közölte a Pénzcentrum megkeresésére, hogy 2018-ban a 1618 magyar autótulaj vásárolt különlegesen kiválasztott 3 betű - 3 számos rendszámot, míg 80-an kértek 4 betű - 2 számosat, valamivel többen, 101 autós pedig az 5 betű - 1 szám kombináció mellett döntött.