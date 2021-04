Nagyon kapósak lettek a használt kocsik: ismét az élre tört a kis Suzuki

A magyar autóvásárlók számára a jelenlegi helyzetben leginkább a használt autók jelentenek megfizethető megoldást, ugyanakkor a piac egészén jelentős drágulásnak lehetünk szemtanúi – mind a tavalyi évhez, mind az eddigi 2021-es adatokhoz képest.

A Használtautó.hu adataiból kiderül, hogy a kereslet bővülése és az árak emelkedése sem állt meg a használtautó-piacon, a vásárlókat így hidegzuhanyként érheti az információ, hogy a tavaly decemberben még 3,1 milliós hirdetési átlagárak 2021 márciusában már 3,7 millió forint felett jártak, tavaly márciushoz mérten pedig csaknem 1 millió forintos, azaz 33,2%-os drágulás látható.

A nagyobb kereslet ugyanakkor csak az egyik árfelhajtó tényező, mivel a forint tavalyi árfolyamváltozása miatt mind az új autók ára, mind az import, vagyis a külföldi használtautó-beszerzés is megdrágult

– részletezte Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője. Míg a kereslet jelentős pluszt mutatott az idei évben, a tulajdonosváltások még mindig elmaradnak a tavalyi számokhoz mérten.

Használt kocsit vennél? Válogass a finanszírozási ajánlatok között a Pénzcentrum kalkulátorában!

Ugyanakkor az első negyedévben az import 18%-os csökkenése mellett a hazai tulajdonosváltások száma csupán 3,3%-os elmaradást mutatott, így még mindig az látható, hogy a hazai magánvásárlók legfontosabb bázisának az itthoni gépjárműkínálat számít.

Élre került a Suzuki Swift

Az árak emelkedésével, a pandémia hatására ellentétesen változott a használtautó-vásárlók preferenciája is. A személyes mobilitás felértékelődésével ugyanis olyan vevők jelentek meg a piacon, akik eddig vagy nem tudták, vagy nem kívánták megengedni maguknak saját autó vásárlását. Bár az ár szerint keresők legtöbbje továbbra is 1 millió forintos árplafont állít be, s a második helyen változatlanul a 1,5 millió forintig böngészők állnak, a 2 millióig keresők dobogós helyét átvette a mindössze félmilliós értékig szűrők tábora.

Ezzel párhuzamosan a Használtautó.hu felületén a legnépszerűbb modellek élbolyában is változás történt. Míg 2020-ban a Skoda Octaviára kerestek a legtöbben (megközelítőleg 5,5 milliószor), az idei év kedvenc használt modellje az első negyedév után a Suzuki Swift (2,45 millió kereséssel). A szintén dobogós Skoda Octavia és Ford Focus ugyancsak több mint 2 millió önálló keresést kapott, de a top 10 egyéb modelljei is egyenként több mint 1 milliót.