A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége szerint a 2026-ra tervezett minimálbéremelés komoly bértorlódást és versenyképességi válságot hozhat.
Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, "láthatatlan adót" vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik
A brit kormány üzleti adóváltoztatásai miatt a vállalkozások rejtett adóemelésről és választási ígéretek megszegéséről beszélnek - tudósított a Financial Times.
A vállalkozások azzal vádolják a brit kormányt, hogy új "rejtett adót" vezetett be és megszegte az üzleti adók (business rates) reformjára tett választási ígéretét. A Munkáspárt a választási programjában még azt ígérte, hogy orvosolja az üzleti adórendszerrel kapcsolatos régóta fennálló kritikákat és egyenlő feltételeket teremt a hagyományos és online kereskedők között.
Ehelyett a pénzügyminisztérium több olyan változtatást hajtott végre, amelyek a vállalkozások szerint még bonyolultabbá teszik az adórendszert, jelentős többletköltségeket okoznak egyes cégeknek, miközben a jövőben még magasabb adóterhek fenyegetnek.
A kormány várhatóan 37 milliárd fontot szed be üzleti adókból a 2026-27-es pénzügyi évben, ami a hetedik legnagyobb bevételi forrást jelenti a kincstár számára. Az üzleti adókból származó bevételek 2030-ra 42 milliárd fontra duzzadnak az OBR (Költségvetési Felelősségi Hivatal) dokumentumai szerint.
A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára, amit a legdrágább, 500 000 font feletti adóalapú ingatlanokból működő vállalkozások adóemelésével finanszíroztak volna.
Az intenzív lobbizás ellenére a pénzügyminisztérium a szerdai költségvetésben úgy döntött, nem mentesíti a kiskereskedelmet a legmagasabb adósáv alól. A dokumentumok azonban mutatják, hogy az iparág engedményeket kapott: a szorzó - amely az ingatlanra fizetendő összeget számítja ki - jelentősen alacsonyabb, 2,8 penny lett a korábban kilátásba helyezett 10 penny helyett.
Ennek következtében azonban, mivel kevesebb pénz folyik be a vártnál, a kiskereskedelmi, vendéglátóipari és szabadidős ingatlanok adókedvezménye a jelenlegi 40 százalékról átlagosan 11 százalékra csökkent az adószakértők szerint.
Sacha Lord, Manchester korábbi éjszakai gazdasági tanácsadója szerint a pubok és bárok tulajdonosai dühösen keresik, mert hatalmas emelkedést tapasztalnak számláikban. "Ez egy rejtett adó" - mondta.
Ugyanakkor az adóalapot képező értékek átlagosan 76 százalékkal nőttek a szállodáknál, 30 százalékkal a puboknál, 14 százalékkal az éttermeknél, míg a szupermarketeknél csak 5 százalékkal emelkedtek, a nagy üzleteknél pedig változatlanok maradtak. Ennek eredményeként a nagy szupermarketek elkerülik az emelések zömét.
A Ryan adótanácsadó cég elemzői szerint 3480 kiskereskedelmi ingatlan áprilistól további 112 millió font adót fizet majd.
Helen Dickinson, a Brit Kiskereskedelmi Konzorcium vezérigazgatója szerint "a szupermarketek és a nagy üzletek bevonása az új pótadóba visszalépés, amely keveset tesz az élelmiszerek és alapvető cikkek növekvő költségeinek enyhítésére". Kate Nicholls, a UKHospitality elnöke hozzátette, hogy "különösen frusztráló... Sok vendéglátóipari vállalkozás adószámlája továbbra is jelentősen emelkedni fog, miközben a minimálbér emelése további költségeket jelent".
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
Az Európai Bizottság közölte, hogy Orbán Viktor moszkvai útja kizárólag saját kezdeményezés volt, és nem képviselhette az EU álláspontját Putyinnál.
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
