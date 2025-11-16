Megdöbbentő változás: húsz évet kell várni a letelepedésre ebben az országban

Az Egyesült Királyság átfogó menekültügyi reformot vezet be: a menekültstátusz ideiglenes lesz, és a végleges letelepedéshez vezető időt 20 évre emelik a dán modell alapján, írja a Portfolio a Reutersre hivatkozva.

Az Egyesült Királyság a menekültügyi szabályozás történetének egyik legnagyobb reformját jelentette be. A brit kormány szerint a menekültstátusz ezentúl ideiglenes, a végleges letelepedéshez vezető út pedig 20 évre nő, szemben a korábbi néhány évvel. A reformot a dán modell inspirálta, amely az ideiglenes státuszt és a szigorú feltételeket alkalmazza.

A belügyminisztérium közleménye szerint a változtatások a munkaképes, de nem dolgozó menekültekre, valamint a szabályokat megszegőkre vonatkoznak. A támogatások, ideértve a lakhatást és a heti juttatásokat, megszűnnek, ha a származási országot biztonságosnak ítélik.

EZ IS ÉRDEKELHET Történelmi krízis felé halad az emberiség: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese Ahogy a társadalmi bizonytalanság növekszik, úgy vonz egyre többeket Magyarországon az ún. "prepper mozgalomhoz" való csatlakozás.

Shabana Mahmood belügyminiszter elmondta, hogy a menekültstátuszt két és fél évente felülvizsgálják, és a végleges letelepedéshez hosszú, 20 éves út vezet majd. A kormány tervei között szerepel a családi élethez való jog értelmezésének módosítása is, hogy a szabályozás szigorúbb legyen a kitoloncolások esetén.

A brit belügy szerint a reformok célja, hogy az ország megfeleljen, sőt túl is szárnyalja a dán és más európai országok gyakorlatát. A rendszerben a menedékkérőknek feltételekhez kötötten ideiglenes tartózkodási engedélyt adnak, és integrációs követelményeknek kell megfelelniük. A szigorítás célja a menekültek számának csökkentése és az elutasított kérelmezők kitoloncolása.

Az elmúlt évben 109 343 menedékkérelmet nyújtottak be Nagy-Britanniában, ami 17%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és meghaladja a 2002-es csúcsot. A kormány szerint a reform a biztonságos és legális útvonalak megnyitása mellett biztosítja az adófizetők forrásainak hatékony felhasználását.