Piros és kék villogó rendőrségi fények egy bűncselekmény helyszínén.
Világ

Vérfagyasztó leszámolás egy szerb faluban: két ember meghalt, ketten megsérültek a lövöldözésben

Pénzcentrum/MTI
2025. november 15. 09:28

Két ember meghalt, további kettő pedig megsérült egy lövöldözés során a délkelet-szerbiai Pirot közelében.

A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét, amikor rájuk lőtt valaki.

Az idősebb férfi 44 éves fiát lőtt sebesüléssel szállították kórházba. A 69 éves anya fejsérülést szenvedett, amikor megütötte az elkövető.

Vérfürdő egy bécsi bárban: meggyilkoltak egy férfit, a tettes elmenekült a helyszínről
A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült.

A gyanúsítottat a rendőrség elfogta, a nyomozás folyik. A szerbiai közszolgálati televízió nem hivatalos értesülése szerint szomszédok közötti leszámolásról volt szó.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #bűncselekmény #nyomozás #gyilkosság #haláleset #szerbia #sérült #világ #lövöldözés

