Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét – az utolsó üzenet sok kérdést hagy maga után
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt – írja Facebook-oldalán a Pest vármegyei rendőrség.
Hozzátették, hogy a szemle folyamatban van, azonban jelenleg bővebb információt nem tudnak adni az ügy körülményeiről. „A család gyászában és fájdalmában osztozunk” – zárul a poszt..
A fiatal nő szeptember 7-én egyedül indult túrázni a Pilisben, majd este üzent a barátjának, hogy a kirándulás jól sikerült. Ezt követően azonban nyoma veszett. Éjszaka még egy rejtélyes üzenetet küldött, immár nem a saját mobiljáról, ez volt az utolsó életjel tőle.
Kaszás Nikolett eltűnését először a BRFK VIII. kerületi kapitánysága, majd néhány nappal később a Monori Rendőrkapitányság körözéssel követte nyomon. A fiatal nőt kezdetben Budapesten keresték, mivel Józsefvárosban, a Baross utca környékén lakott. Az eltűnés estéjén azonban sem otthonába, sem a barátjához – akinek még elküldte az utolsó üzenetét – sem szülei monori lakásába nem érkezett meg, így ismeretlen maradt, hol töltötte az éjszakát. Másnap reggel nem jelent meg a munkahelyén, és mivel korábban ilyen soha nem fordult elő, először kollégái kezdték keresni, majd a család jelentette be eltűnését a rendőrségen.
Eltűnése után négy nappal a Pest vármegyei rendőrség kérésére a HUNGO önkéntesei átvizsgálták a Spartacus-tanösvény azon meredek, veszélyes szakaszát, ahol tapasztalataik szerint baleset történhetett a túrázóval. A kiemelt pontokat a kutató-mentők személyesen és drónok segítségével is átfésülték.
A Blikk értesülései szerint vasárnap reggel közel ötszázan érkeztek Pilisszentlászlóra, hogy részt vegyenek a keresésben. A lap kiemeli, hogy „quadok és crossmotorok a hatóság döntése alapján nem vehettek részt, kivételt csupán a kutató-mentő szolgálat behajtási engedéllyel rendelkező UTV-je és a rendőrség által engedélyezett speciális járművek jelentettek”.
A Blikk információi szerint a keresésben részt vevő kutyás csapat találta meg Kaszás Nikolettet, akinek holttestét az utolsó ismert ruházata alapján egyértelműen azonosították.
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit.
Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat.
Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét.
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.
Az állami hírügynökségek szerint 25 milliárd dolláros szerződést ütöttek nyélbe négy nukleáris erőmű építésére Iránban.
Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.
A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.
Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
