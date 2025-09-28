Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét – az utolsó üzenet sok kérdést hagy maga után

A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt – írja Facebook-oldalán a Pest vármegyei rendőrség.

Hozzátették, hogy a szemle folyamatban van, azonban jelenleg bővebb információt nem tudnak adni az ügy körülményeiről. „A család gyászában és fájdalmában osztozunk” – zárul a poszt..

A fiatal nő szeptember 7-én egyedül indult túrázni a Pilisben, majd este üzent a barátjának, hogy a kirándulás jól sikerült. Ezt követően azonban nyoma veszett. Éjszaka még egy rejtélyes üzenetet küldött, immár nem a saját mobiljáról, ez volt az utolsó életjel tőle.

Kaszás Nikolett eltűnését először a BRFK VIII. kerületi kapitánysága, majd néhány nappal később a Monori Rendőrkapitányság körözéssel követte nyomon. A fiatal nőt kezdetben Budapesten keresték, mivel Józsefvárosban, a Baross utca környékén lakott. Az eltűnés estéjén azonban sem otthonába, sem a barátjához – akinek még elküldte az utolsó üzenetét – sem szülei monori lakásába nem érkezett meg, így ismeretlen maradt, hol töltötte az éjszakát. Másnap reggel nem jelent meg a munkahelyén, és mivel korábban ilyen soha nem fordult elő, először kollégái kezdték keresni, majd a család jelentette be eltűnését a rendőrségen.

Eltűnése után négy nappal a Pest vármegyei rendőrség kérésére a HUNGO önkéntesei átvizsgálták a Spartacus-tanösvény azon meredek, veszélyes szakaszát, ahol tapasztalataik szerint baleset történhetett a túrázóval. A kiemelt pontokat a kutató-mentők személyesen és drónok segítségével is átfésülték.

A Blikk értesülései szerint vasárnap reggel közel ötszázan érkeztek Pilisszentlászlóra, hogy részt vegyenek a keresésben. A lap kiemeli, hogy „quadok és crossmotorok a hatóság döntése alapján nem vehettek részt, kivételt csupán a kutató-mentő szolgálat behajtási engedéllyel rendelkező UTV-je és a rendőrség által engedélyezett speciális járművek jelentettek”.

A Blikk információi szerint a keresésben részt vevő kutyás csapat találta meg Kaszás Nikolettet, akinek holttestét az utolsó ismert ruházata alapján egyértelműen azonosították.