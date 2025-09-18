2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Bírósági koncepció
Világ

Máris indulnak a perek a lezuhant indiai repülő balesete után: ezért perelnek a családok

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 14:00

Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét. A felperesek szerint a baleset oka egy hibás üzemanyag-elzáró kapcsoló volt - számolt be a The Guardian.

Az Air India 171-es járata röviddel az Ahmedabadból Londonba tartó felszállás után zuhant le még június 12-én. A kedden a delaware-i felsőbíróságon benyújtott keresetben a felperesek azt állítják, hogy a Boeing 787-8 Dreamliner üzemanyag-elzáró kapcsolójának rögzítőmechanizmusa véletlenül kikapcsolható vagy hiányozhat, ami az üzemanyag-ellátás és a felszálláshoz szükséges tolóerő elvesztéséhez vezethet.

A kereset szerint a Boeing és a Honeywell, amelyek telepítették, illetve gyártották a kapcsolót, tudtak erről a kockázatról, különösen azután, hogy az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) 2018-ban figyelmeztetett a kioldott rögzítőmechanizmusok veszélyeire több Boeing repülőgépen.

Az indiai Légibaleset-vizsgáló Iroda (AAIB) előzetes jelentése szerint az Air India nem végezte el a javasolt ellenőrzéseket, és a karbantartási nyilvántartások azt mutatták, hogy a balesetben érintett repülőgép tolóerő-szabályozó modulját, ahol az üzemanyag-kapcsolók találhatók, 2019-ben és 2023-ban is kicserélték.

A pilótafülke hangfelvétele arra utal, hogy a kapitány elzárta az üzemanyag-áramlást a repülőgép hajtóműveihez. A kereset szerint a kapcsolók olyan helyen vannak a pilótafülkében, ahol nagyobb valószínűséggel nyomhatók meg véletlenül, ami "gyakorlatilag garantálja, hogy a normál pilótafülke-tevékenység véletlenszerű üzemanyag-elzárást eredményezhet".

Repülésbiztonsági szakértők azonban a Reutersnek elmondták, hogy a kapcsolókat elhelyezkedésük és kialakításuk miatt nem lehet véletlenül átkapcsolni. A Boeing nem kívánt nyilatkozni, a Honeywell pedig nem válaszolt azonnal a megkeresésekre.

A per az első az Egyesült Államokban a baleset kapcsán. A felperesek kártérítést követelnek Kantaben Dhirubhai Paghadal, Naavya Chirag Paghadal, Kuberbhai Patel és Babiben Patel haláláért, akik a 229 elhunyt utas között voltak. A balesetben 12 személyzeti tag és 19 földön tartózkodó személy is életét vesztette, egy utas túlélte a katasztrófát.

Az indiai, brit és amerikai nyomozók még nem állapították meg egyértelműen a baleset okát. Az AAIB júliusi előzetes jelentése látszólag felmentette a Boeingot és a hajtóműgyártó GE Aerospace-t, de egyes családi csoportok bírálták a nyomozókat és a sajtót, amiért túlságosan a pilóták cselekedeteire összpontosítanak.

Bryan Bedford, az FAA vezetője júliusban kifejezte "magas szintű bizalmát" abban, hogy nem mechanikai probléma vagy az üzemanyag-szabályozó alkatrészek véletlen elmozdulása okozta a balesetet. Bár a legtöbb baleset több tényező kombinációjának eredménye, jogi szakértők szerint az áldozatok családjait képviselő ügyvédek általában a gyártókat célozzák meg, mivel rájuk nem vonatkoznak ugyanazok a felelősségi korlátozások, mint a légitársaságokra.
Címlapkép: Getty Images
