Kitálalt a korábbi francia legenda, Michel Platini: "meg akartak ölni..."

Michel Platini tisztázta nevét, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen. A francia futballegenda tíz év kényszerű száműzetés után is megingathatatlan véleménnyel van arról, hogyan torzult el a világlabdarúgás irányítása - erről a The Guardiannek adott nagyinterjújában beszélt hosszasan.

"Milliók és milliók rajonganak a futballért" – mondja Michel Platini, Európa-bajnok volt labdarúgó és egykori UEFA-elnök, amikor arról kérdezik, tíz év kényszerű távollét után megkopott-e számára a játék varázsa. "Milliók osztják az elképzeléseimet. De a végén ez mégiscsak üzlet."

Platini a futballipar csúcsára kapaszkodott, mielőtt a sport egyik legnagyobb bukásával látványosan kivetette volna magából a rendszer. Úgy véli, ma a FIFA elnöke lenne, ha nem tiltják el egy 2011-es, állítólag jogellenes kifizetés miatt, amelyet Sepp Blattertől kapott, miközben az UEFA élén állt. A botrány büntetőeljáráshoz vezetett, de mindkettőjüket – másodszor és immár véglegesen – felmentette tavaly egy svájci fellebbviteli bíróság. Platinit ma már semmilyen jogi teher nem nyomja, csak az a meggyőződés, hogy becsapták.

Az elmúlt tíz év nagyon nehéz volt a családom szenvedése miatt: látták, mi jelenik meg az újságokban, mit mondanak rólam az emberek. De a végső döntés miatt soha nem aggódtam, mert tudtam, hogy ártatlan vagyok, és hogy a végén nem marad semmi ellenem. Mindig jól éreztem magam a bőrömben

- mondta Platini erről az időszakról. Most már hivatalosan is tisztázott a neve, és a kérdés az, hogy hetvenévesen van‑e még mit adnia a futball legmagasabb szintjén.

A sport közben továbblépett, és az UEFA élén töltött kilenc éve ma már szinte egy régi korszaknak tűnik. Háromszoros aranylabdás játékosként vetette magát a futballirányítás kígyóvermébe, és megtépázott hírnévvel került ki onnan.

Arra voltam rendelve, hogy a FIFA elnöke legyek. Minden azért történt, mert ezt nem akarták. A kitiltás óriási igazságtalanság volt, és összességében politikai indíttatású. Egy csoport ember úgy döntött, hogy elpusztít engem

- fogalmazott meg súlyos vádakat egykori rosszaakaróiról. Arról azonban, kik voltak ők, már ködösebben nyilatkozott.

Az apparátus, olyan emberek, akiket nem is ismertem, nem akartak más elnököt. Jó volt nekik a leves, sokat kerestek, és nem akartak engem, mert attól tartottak, hogy túl sok mindent megváltoztatok. Féltek tőlem

- mondta erről.

Gianni Infantinót, aki akkoriban az UEFA ambiciózus főtitkára volt, nem sorolja azok közé, akik hátba szúrták – annak ellenére, hogy Platini 2021-ben feljelentést tett egykori kollégája ellen befolyással való üzérkedés gyanújával a korrupciós ügyben. Az eljárást tavaly októberben lezárták, miután a különleges ügyészek felmentették Infantinót. Végül nem Platini, hanem ő lett Blatter utódja 2016 februárjában.

Nem, ő profitált a helyzetből, de nem volt a kezdeményezők között. Infantino az UEFA elnöke akart lenni, ami azt jelentette, hogy engem a FIFA felé tolt

- véli Platini.

Infantino említése óhatatlanul elvezet a modern futballirányítás problémáihoz. Egyes jelenlegi viták – például a FIFA Trump-békedíja és az ezzel együtt járó politikai behódolás – szinte jelentéktelennek tűnnek a Blatter‑éra botrányaihoz képest. Platini úgy véli, hogy Infantino talán túlságosan is sokat van nagyon gazdag és befolyásos emberek társaságában.

Nagyon jól dolgozott az UEFA-nál, de van egy problémája: szereti a gazdag és hatalmas embereket, akiknek sok pénzük van. Ilyen a személyisége. Már akkor is ilyen volt kettesként, csak akkor még nem ő volt a főnök

- mondta a legendás francia labdarúgó.

Platininek viszont van arra ötlete, hogyan lehetne jobbá tenni az irányítást, magát a futballpolitikát.

Legfőbb reményem, hogy egyre több egykori játékos kerül be a futballirányításba, hogy ők vezethessék ezeket az intézményeket, és nemzetközi szinten is gondoskodhassanak a sportról. Nem könnyű munka, ezért nem sokan vállalják. Fáradhatatlanul kell kampányolni, és sok pénzbe kerül. De a demokrácia szempontjából jobb lenne, ha valódi verseny lenne új ötletekkel. Nem mindig a futballról szól a dolog, hanem az érintett emberekről

- mondta erről. És hogy hogyan hogyan nézett volna ki egy Platini vezette FIFA?

Olyan szervezetté vált volna, amely a futballal törődik, nem a politikával. Szerintem a romantika segíthet a pragmatikusoknak, de a pragmatizmus nem segít a romantikusoknak

- zárta gondolatait az UEFA volt elnöke.