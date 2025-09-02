A Pénzcentrum 2025. szeptember 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Figyelmeztetnek a meteorológusok: pusztító időjárás tart felénk, semmiképp nem úszhatjuk ezt meg?
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki, felváltva a jelenleg fennálló semleges óceáni és légköri viszonyokat - számolt be a Portfolio.
A WMO közleménye szerint 2025 augusztusának közepén az óceáni és légköri mutatók továbbra is ENSO-semleges állapotot jeleznek, amely 2025 márciusa óta tart. Ebben az időszakban a Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérséklete az átlagos értékek közelében maradt.
A jelenlegi feltételek azonban várhatóan fokozatosan átadják helyüket a La Niña jelenségnek, amely a szakértők szerint akár már 2025 szeptemberében kialakulhat.
A WMO Globális Évszakos Előrejelző Központjainak legfrissebb prognózisa alapján 55% az esélye annak, hogy a Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérséklete a La Niña szintjére hűl a közelgő szeptember-november időszakban. Ezzel szemben 45% a valószínűsége annak, hogy az ENSO-semleges szint fennmarad.
Az október-december 2025 időszakra vonatkozóan a La Niña kialakulásának valószínűsége enyhén növekszik, körülbelül 60%-ra emelkedik, míg az ENSO-semleges feltételek fennmaradásának esélye mintegy 40%-ra csökken. A szakértők szerint az El Niño kialakulásának esélye a szeptember-december időszakban elhanyagolható.
A nemzeti meteorológiai és hidrológiai szolgálatok az elkövetkező hónapokban szorosan figyelemmel kísérik az ENSO állapotában bekövetkező változásokat, és szükség szerint frissített előrejelzéseket adnak ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
