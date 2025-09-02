Figyelmeztetnek a meteorológusok: pusztító időjárás tart felénk, semmiképp nem úszhatjuk ezt meg?

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki, felváltva a jelenleg fennálló semleges óceáni és légköri viszonyokat - számolt be a Portfolio.

A WMO közleménye szerint 2025 augusztusának közepén az óceáni és légköri mutatók továbbra is ENSO-semleges állapotot jeleznek, amely 2025 márciusa óta tart. Ebben az időszakban a Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérséklete az átlagos értékek közelében maradt.

A jelenlegi feltételek azonban várhatóan fokozatosan átadják helyüket a La Niña jelenségnek, amely a szakértők szerint akár már 2025 szeptemberében kialakulhat.

A WMO Globális Évszakos Előrejelző Központjainak legfrissebb prognózisa alapján 55% az esélye annak, hogy a Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérséklete a La Niña szintjére hűl a közelgő szeptember-november időszakban. Ezzel szemben 45% a valószínűsége annak, hogy az ENSO-semleges szint fennmarad.

Az október-december 2025 időszakra vonatkozóan a La Niña kialakulásának valószínűsége enyhén növekszik, körülbelül 60%-ra emelkedik, míg az ENSO-semleges feltételek fennmaradásának esélye mintegy 40%-ra csökken. A szakértők szerint az El Niño kialakulásának esélye a szeptember-december időszakban elhanyagolható.

A nemzeti meteorológiai és hidrológiai szolgálatok az elkövetkező hónapokban szorosan figyelemmel kísérik az ENSO állapotában bekövetkező változásokat, és szükség szerint frissített előrejelzéseket adnak ki.