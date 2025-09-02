2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Széles látószögű vízszintes panoráma egy tájról, drámai égbolt - szupercella, esőzés, színes égbolt egy kisváros felett egy sík területenNagy esőzés közeledik egy kisváros felé egy sík területen. Drámai égbolt, esőfüggöny, sz
Világ

Figyelmeztetnek a meteorológusok: pusztító időjárás tart felénk, semmiképp nem úszhatjuk ezt meg?

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 12:44

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki, felváltva a jelenleg fennálló semleges óceáni és légköri viszonyokat - számolt be a Portfolio.

A WMO közleménye szerint 2025 augusztusának közepén az óceáni és légköri mutatók továbbra is ENSO-semleges állapotot jeleznek, amely 2025 márciusa óta tart. Ebben az időszakban a Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérséklete az átlagos értékek közelében maradt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenlegi feltételek azonban várhatóan fokozatosan átadják helyüket a La Niña jelenségnek, amely a szakértők szerint akár már 2025 szeptemberében kialakulhat.

A WMO Globális Évszakos Előrejelző Központjainak legfrissebb prognózisa alapján 55% az esélye annak, hogy a Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérséklete a La Niña szintjére hűl a közelgő szeptember-november időszakban. Ezzel szemben 45% a valószínűsége annak, hogy az ENSO-semleges szint fennmarad.

Az október-december 2025 időszakra vonatkozóan a La Niña kialakulásának valószínűsége enyhén növekszik, körülbelül 60%-ra emelkedik, míg az ENSO-semleges feltételek fennmaradásának esélye mintegy 40%-ra csökken. A szakértők szerint az El Niño kialakulásának esélye a szeptember-december időszakban elhanyagolható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nemzeti meteorológiai és hidrológiai szolgálatok az elkövetkező hónapokban szorosan figyelemmel kísérik az ENSO állapotában bekövetkező változásokat, és szükség szerint frissített előrejelzéseket adnak ki.
Címlapkép: Getty Images
#vihar #időjárás #meteorológia #világszervezet #időjárás előrejelzés #szupervihar #óceán #gigavihar #csendes óceán

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:57
12:44
12:33
12:14
12:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
2025. szeptember 2.
Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
2025. szeptember 2.
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 2. kedd
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
2
2 hete
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
3
2 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
2 hete
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
5
2 hete
Félelmetes figyelmeztetés érkezett az EU legfőbb diplomatájától, erre készülhet Putyin
PÉNZÜGYI KISOKOS
Annuitás
hosszú lejáratú, egyenlő évi összegekben törlesztett kölcsönöknél az az évenként fizetendő összeg, mely magában foglalja a tőketörlesztést és a kamatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 12:57
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 12:14
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Agrárszektor  |  2025. szeptember 2. 12:31
Súlyos veszteség a magyar gazdáknál: ezzel most sokan küzdenek