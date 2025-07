Ilyen nincs, egy hiba miatt kétszer is megnyerte valaki a lottót: százmilliókat zsebelt be

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy massachusettsi férfi kétszer is nyert a Powerball lottón, miután tévedésből két szelvényt vásárolt ugyanarra a sorsolásra, összesen 2 millió dollárt, azaz majdnem 700 millió forintot zsebelt be, számolt be a CNN.

Címlapkép: Getty Images

