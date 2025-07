Felfedezték a Naprendszer egyik legrejtélyesebb égitestét: több milliárd éves titkokat rejthet

Egy új, rendkívül különleges égitestet fedeztek fel a Naprendszer legtávolabbi régiójában, jóval a Neptunuszon és a Plútón túl. A 2023 KQ14 katalógusjelű objektum – becenevén Ammonite – a Nature Astronomy folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint az úgynevezett sednoidok közé tartozik, vagyis se nem bolygó, se nem törpebolygó.

Ebbe a különös kategóriába eddig mindössze három égitest tartozott, az Ammonite a negyedik ilyen ismert objektum, és felfedezése újabb darabot illeszt be a Naprendszer ősi múltjának kirakósába - írja a Forbes.

Az Ammonite pályája rendkívül elnyújtott és távoli: felfedezésekor 71 csillagászati egységnyire (CSE) volt a Naptól, ami több mint kétszerese a Neptunusz távolságának. Pályája legkülső pontján azonban akár 432 CSE-re is eltávolodhat a Naptól. Egyetlen keringését a Nap körül mintegy 4000 földi év alatt teszi meg.

Átmérőjét a visszavert napfény alapján 220–380 kilométer közöttire becsülik, vagyis a Plútóhoz vagy a Földhöz képest szinte aprónak számít.

Az Ammonite-ot 2023 márciusában észlelték először Hawaii-n, a Subaru Teleszkóppal, a FOSSIL projekt (Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy) keretében. A kutatók szerint az égitest legalább 4,5 milliárd éves, tehát szinte egyidős a Naprendszerrel.

A különös égitest pályája és elhelyezkedése azonban komoly kérdéseket vet fel a Naprendszer múltjával kapcsolatban. A tudósok eddig abból indultak ki, hogy a külső régiókban létezhet egy eddig ismeretlen kilencedik bolygó, amely gravitációs hatásával „terelgeti” a sednoidokat. Az Ammonite viszont ellentétes pályaorientációval rendelkezik, mint a többi ismert sednoid, ami gyengíti ezt az elméletet.

„Az Ammonite-ot olyan távoli régióban találtuk, ahol a Neptunusz gravitációja már nem érvényesül. Ez arra utal, hogy valami rendkívüli történhetett abban az ősi korszakban, amikor kialakult”

– mondta Fumi Yoshida, a FOSSIL projekt vezetője.

A tanulmány szerint számítógépes szimulációk alapján az Ammonite pályája legalább 4,2 milliárd éve stabil, és kezdetben a többi sednoidhoz hasonló pályán mozgott. Ez azt sugallja, hogy egy külső hatás – akár egy elhaladó csillag, akár egy rejtett égitest – formálhatta a Naprendszer peremvidékét.

„Az Ammonite közelebb vihet minket az igazsághoz. Lehet, hogy egy rejtett bolygó, de az is lehet, hogy egy közeli csillag formálta így a Naprendszer külső szerkezetét” – mondta Shiang-Yu Wang, a tanulmány társszerzője.