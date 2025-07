Ez mindent megváltoztat: Trump fegyverei Moszkvát is célba vehetik

Kiszivárgott információk szerint Donald Trump amerikai elnök olyan támadófegyvereket is küldhet Ukrajnának, melyek Moszkvát is elérhetik. Az amerikai, európai és ukrán vezetők remélik, hogy ez a lépés tárgyalóasztalhoz kényszeríti Vlagyimir Putyint, írja a Portfolio.

Donald Trump amerikai elnök első hivatalos fegyverszállítmányát jelentheti be Ukrajna számára – tudta meg az Axios a Fehér Házból. Bár Trump korábban visszafogottságot ígért az ukrajnai fegyverszállítások terén, most mégis támadófegyvereket küldene – köztük olyanokat is, amelyek Moszkva ellen is bevethetők.

Bár a pontos fegyvertípusokat még nem hozták nyilvánosságra, valószínűsíthető, hogy nagy hatótávolságú rakétákról van szó. Ukrajna korábban Tomahawk cirkálórakétákat kért az Egyesült Államoktól, de az Axios cikke szerint ezekről még nem született végleges döntés. A bejelentésre még hétfőn sor kerülhet.

Lindsey Graham amerikai szenátor szerint Trump dühös Vlagyimir Putyinra, és az elnök holnapi bejelentése „nagyon agresszív” lesz.

A döntés hátterében állítólag több tényező is szerepet játszott, például Volodimir Zelenszkij ukrán elnök NATO-csúcson tanúsított diplomáciai fellépése, illetve az európai országok ígérete, hogy finanszíroznák a fegyverszállításokat. Ha valóban olyan fegyverek kerülnek Kijev kezébe, amelyek Moszkvát is elérik, az új szakaszba sodorhatja a háborút.