Elképesztő fordulat állt be a kriptopiacon: Trumpot sejtik mögötte, óriási pénzekről van szó

Egyre több tőzsdei vállalat fektet kriptovalutákba, kihasználva a növekvő árfolyamokat és a kedvezőbb szabályozási környezetet. A Standard Chartered jelentése szerint már 61 olyan nyilvános cég alkalmaz bitcoin-tartalékolási stratégiát, amelyek fő tevékenysége nem a digitális eszközökhöz kapcsolódik.

A vállalatok többsége a Strategy (korábban MicroStrategy) sikerét próbálja lemásolni, amely 2020-ban kezdett bitcoint felhalmozni, és mára több mint 63 milliárd dollár értékű kriptovalutával rendelkezik. A cég részvényei több mint 3000%-kal emelkedtek 2020 óta, miközben a bitcoin ára idén új csúcsokat ért el, meghaladva a 110 000 dollárt - írta a Reuters.

A Standard Chartered adatai szerint a Strategy-t követő vállalatok az elmúlt két hónapban megduplázták bitcoin-állományukat, és együttesen már közel 100 000 bitcoint birtokolnak. Közéjük tartozik Donald Trump cége, a Trump Media & Technology Group is, amely a múlt hónapban 2,5 milliárd dollárt gyűjtött bitcoin-befektetésekre.

A befektetők számára vonzó lehet, hogy ezek a vállalatok a hitelpiacokhoz való hozzáférésük révén nagyobb tőkeáttételt érhetnek el a bitcoin vásárlásához, mint amit közvetlenül vagy ETF-eken keresztül elérhetnének. A Strategy és hasonló cégek részvényei gyakran prémiummal kereskednek a bitcoin-állományukhoz képest, mivel a befektetők bíznak abban, hogy ezek a vállalatok még több kriptovalutát tudnak vásárolni a hitelpiaci forrásokból.

A Strategy és a Trump Media mellett figyelmet keltett a SoftBank, a Tether és a Cantor Fitzgerald áprilisban bejelentett közös vállalkozása is. A Twenty One nevű, 3,6 milliárd dolláros projekt célja szintén bitcoin vásárlása. A torontói székhelyű SolarBank napenergia-vállalat pedig nemrég jelentette be, hogy bitcoin-tartalékolási stratégiát vezet be, hogy "új kategóriájú, technológiailag képzett befektetőket" vonzzon.

A trend időzítése nem véletlen: Trump elnök a kampány során támogatta a kriptoszektort, márciusban pedig végrehajtási rendeletet írt alá egy stratégiai bitcoin-tartalék létrehozásáról, és fogadta az iparág vezetőit a Fehér Házban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezek a lépések felhajtották a bitcoin és más kriptovaluták árát.

A kriptovaluta-tartalékolási stratégiák azonban kockázatokat is rejtenek. A Charles Schwab egy múlt havi jelentésében arra figyelmeztetett, hogy ha egy vállalat jelentős kriptoeszköz-állománya hirtelen értékét veszti, a cég likviditási válságba kerülhet. A Standard Chartered becslése szerint, ha a bitcoin ára 90 000 dollár alá esne, a vállalati bitcoin-tartalékok fele veszteségessé válna.