Valami készül: Európa egyik legerősebb országa nukleáris fegyverkezésbe kezd

Nagy-Britannia jelentős haderőfejlesztési programot indít, amely új vadász-tengeralattjárók beszerzését és nukleáris robbanófejek fejlesztését foglalja magában, miközben a védelmi kiadásokat a GDP 3 százalékára növeli.

Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette, hogy az Egyesült Királyság "történelmi megújítást" kezdeményez a fegyveres erőknél, amelynek első fázisában 15 milliárd font értékű beruházást hajtanak végre.

A fejlesztési program részeként 2030-ig akár 12 új vadász-tengeralattjárót szereznek be és új nukleáris robbanófejeket fejlesztenek az AUKUS partnerség keretében. A brit haderő emellett jelentős lépéseket tesz a mesterséges intelligencia alkalmazásának irányába is - számolt be a Portfolio.

"Ha fejlett haderővel rendelkező államok közvetlenül fenyegetnek minket, a leghatékonyabb lépés az, hogy elrettentjük őket azzal, hogy megmutatjuk nekik, hogy készen állunk, és őszintén, megmutatjuk nekik, hogy készen állunk békét hozni erőn keresztül" – fogalmazott a brit kormányfő.

Starmer korábban már bejelentette, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 3 százalékára emelik, és átfogó haderőreformot indítanak. A brit kormány Oroszországot tekinti elsődleges katonai fenyegetésnek, miután a Kremlhez közel álló személyek többször is nukleáris csapással fenyegették meg Nagy-Britanniát az Ukrajnának nyújtott támogatás miatt.