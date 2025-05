Jó dolog ma fiatalnak lenni? Már mindenhonnan a recessziótól való rettegés ömlik

A gazdasági bizonytalanság közepette a közösségi médiát elárasztották a recesszióval kapcsolatos mémek, amelyek a valós szorongást humorral próbálják oldani- közölte a CNN.

A közösségi média szerint a közelgő recesszió jelei mindenhol felfedezhetők. Lady Gaga visszatérése a slágerlistákra, a kuponok és konzerv kiállítások a boltokban, vagy a térd fölé érő Converse cipők újbóli megjelenése - az internet szerint mind a gazdasági visszaesés előjelei.

Bár hivatalosan még nem vagyunk recesszióban, a félig vicces megfigyelések mögött valódi aggodalom húzódik meg. A romló gazdaság, a kereskedelmi háború és a növekvő recessziós esélyek közepette a felhasználók mémekkel reagálnak, miközben idegesen nevetnek.

Egy esetleges recesszió súlyos következményekkel járna: tömeges elbocsátások, tőzsdei visszaesés fenyegetne. A 2007-2011 közötti nagy recesszió során az amerikai családok több mint fele vagyonának legalább negyedét elvesztette. Napjainkban a kiszámíthatatlan kereskedelmi háború közepette a fogyasztói bizalom 2020 májusa óta a legalacsonyabb szintre süllyedt.

A Temple Egyetem szociológiaprofesszora, Dustin Kidd szerint "minél komolyabbá válnak a dolgok, annál inkább támaszkodunk a humorra, hogy megbirkózzunk velük". A televízió és a közösségi média nem menekülési útvonalak, hanem eszközök a nehéz kérdések feldolgozására.

Sokan tehetetlennek érzik magukat a gazdasági problémákkal szemben, ezért fordulnak a humor felé aktívabb megoldások helyett. Bár írhatunk képviselőinknek a nyugdíjmegtakarításainkat érintő problémákról, a legtöbben nem tudják, hogyan orvosolják a helyzetet - így maradnak a viccek.

A nagy recesszió idején is virágzott a humor, de más formában. Jon Stewart híres vitája Jim Cramerrel a CNBC-n, vagy Jay Leno több mint 850 vicce a gazdasági összeomlásról a "The Tonight Show"-ban mind ezt példázzák. A különbség az, hogy ma a közösségi média mindenkinek hozzáférhetővé teszi ezeket a vicceket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez akár önbeteljesítő jóslattá is válhat - amikor az emberek viccelődnek a gazdaságról alkotott negatív véleményükről, az másokat is hasonló érzésekre késztethet, ami a piacról való kivonuláshoz és gazdasági visszaeséshez vezethet.

Kyla Scanlon, az "In This Economy? How Money and Markets Really Work" szerzője szerint a mémek olyan ötleteket tesztelnek, mint egy füstjel: "Helló? Mindenki más rendben van?" A visszhangzó "nem" megkönnyebbülést hoz - nem egyedül vannak a stresszben vagy a felkészülési ösztöneikben.

Miközben a mesterséges intelligencia, a klímaválság és a lakhatási problémák miatti aggodalmak növekednek, egyesek szerint minden viccé válik. "Azt hiszem, sok ember úgy gondolja, hogy 'Már semmi sem számít'" - mondja Scanlon. "És ez egyszerűen szomorú."

Nem mindenki adta fel - a 2008-as összeomlást átélt millenniumi generáció tagjai tanácsokat adnak a fiatalabbaknak, mások videókat tesznek közzé a recesszióbiztos életmódról. De a mémek elterjedtsége jelzi, mennyire nehéz nem engedni, legalább egy kicsit, a katasztrófa érzésének. A viccek, legalábbis átmenetileg, nemzeti menedéket nyújtanak.