Munkafront 2025: nem Z generációsnak való vidék? Szakértők árnyalják a képet

A mostani recessziós környezetben nincs könnyű dolga egy Z generációsnak, ha munkafronton szeretne helytállni. Van azonban néhány jó tanács, amelyet szem előtt tartva jobb esélyekkel érvényesülhet annak ellenére is, hogy az AI tömegesen tarolja le a kezdő pozíciókat. A május 9-i Portfolio GenZ Fest 2025-ön szintén hangsúlyosan jelenik meg, hogy mi lehet a célravezető taktika karrier ügyben az ez idő tájt tömegesen a munkaerőpiacra lépő korcsoport tagjai számára.

Simon Sinek motivációs tréner egyik elhíresült mondata így hangzik: „You don’t hire for skill, you hire for attitude. You can always teach skills.” Zene a munkaerőpiacra igyekvő vagy ott lábukat éppen csak megvető fiatalok füleinek.

Szakemberek sem győzik ugyanis eleget hangsúlyozni ennek a bizonyos “tanuló szemléletmódnak” a fontosságát, amely a technológia gyakorlatilag napi szintű változásai miatt mind nagyobb jelentőségre tesz szert. Az attitűd tehát mindent visz, a készségeket meg mindenki ráér elsajátítani?

Nagy kérdés, hogy mire elég ez a sokat emlegetett hozzáállás akkor, amikor a gazdaság szerte a világban csak küszködik, és sokban emlékeztet a 2008 utáni Nagy Recesszió idejére. Az aktuális alacsony intenzitású felvételi és elbocsátási (low hiring, low firing) jegyeket mutató munkaerőpiaci közeg nem kedvez a tapasztalat nélkülieknek, és erre jön rá az AI drámai hatása, amely tömegesen tarolja le a kezdő pozíciókat, legyen szó szofverfejlesztésről, adatrögzítésről vagy grafikus tervezésről.

Variációk karrierhekkelésre

Szakértők igyekeznek azért optimistább hangvételt megütni, amikor a fiatalok munkába lépéssel kapcsolatos aggodalmairól esik szó.

Kiemelik például az ún. nem tradicionális karrierutak utóbbi másfél évtizedben tapasztalt diadalmenetét, ami jól jelzi, hogy milyen tektonikus mozgásokra lehet számítani munkakör fronton.

A közösségi média menedzserektől kezdve a tartalommarketing szakértőkig, a hivatásos online gamerektől az ügyfélút felelősökig sok új szerepkör formálódott. És ami még fontosabb: az állások többnyire ún. átvihető készségeket kínálnak, amelyeket más pozícióban is lehet hasznosítani.

Apropó online gaming és átvihető készségek! Bármennyire is hihetetlen, de már tudományos tanulmányok is igazolták, hogy a netes játékok egy sor kulcskészség fejlesztéséhez járulnak hozzá. Így amikor szűkös erőforrásokkal kell gazdálkodni, vagy térképeket meg tényeket észben tartani egy karakter bőrébe bújva, az a memórián túl a problémamegoldást és a stratégiai gondolkodást is pallérozza, ami igencsak kelendő a munkaerőpiacon.

Ugyanezt támasztotta alá korábban Sonja van Lieshout, a World Employment Confederation – Europe elnöke a Portfoliónak adott korábbi interjújában is. A szakértő kiemelte, hogy a munkaerőpiacon bizonyos játékeszközöket úgy fejlesztettek ki, hogy ezeken keresztül a felhasználók egyfajta értékelést kaphatnak készség-portfóliójukról. Ennek alapján pedig azonnal tudni lehet, hogy miben kiváló valaki, vagy mi az, amit fejleszteni szükséges akár általános képzésekkel, akár továbbképzéssel.

Vitorlába fogni a LinkedIn erejét

A szabadidőben végzett tevékenységeken keresztül tehát nem ritkán utat lehet törni a munka világába is, de ha ez nem jönne össze, akkor az általános kommunikációs képességek javítása is sokat nyomhat a latba az elhelyezkedéskor. Ehhez számos online kurzus vagy akár karriertanácsadói szolgáltatás áll rendelkezésre, de a siker kulcseleme a LinkedIn-en megkomponált jelenlét is, ahol remek portfólió és network építhető fel folyamatos és tudatos munkával.

Bár a Z generáció idősebb tagjai is csak pár éve léptek ki a munkaerőpiacra, a felmérések szerint 2027-re ők fogják kitenni a globális munkaerő 25 százalékát, így a fenti szempontok egyre több munkavállaló számára lesznek relevánsak.

Kilépni a komfortzónából

Ahogy korábban Ferenczy Dóra, az OTP Bank tehetségbevonzás és karriermenedzsment osztályvezetője lapunknak elmondta, a technológia fejlődésével felértékelődik a folyamatos megújulás képessége.

A változások elfogadása és kezelése a mindennapok része. Ezt többek között úgy lehet fejleszteni, ha folyamatosan kilépünk a komfortzónánkból, például rendezvényeken, esettanulmány versenyeken való részvétellel vagy diákszervezeti szerepvállalással. Fontos, hogy a fiatalok minél több mindent kipróbáljanak, mert csak így láthatják, hogy miben jók, mi érdekli őket és merre tudnak haladni, mindennek alapja pedig az önismeret

– tette hozzá a szakember.

A Z (vagy állandó netes jelenléte miatt Zoomernek is nevezett) generáció tagjainak tehát fel van adva a lecke. Még több karrierindítási és -fejlesztési tanáccsal a május 9-i Portfolio Gen Z Fest 2025 szolgál számukra és minden más érdeklődőnek.