Elképesztő, miről mondhat le Ukrajna a béketárgyalásokon: meghökkentő, amit Donald Trump állít

Donald Trump szerint Volodimir Zelenszkij hajlandó lenne lemondani a Krímről egy békemegállapodás részeként, bár Ukrajna korábban ezt határozottan elutasította. Közben Trump sürgette Putyint a harcok befejezésére, miközben amerikai és európai tervek is készülnek a háború lezárására.

Donald Trump azt mondta, szerinte Volodimir Zelenszkij hajlandó lenne lemondani a Krímről Oroszország javára egy békemegállapodás részeként – annak ellenére, hogy Kijev korábban határozottan elutasított minden ilyen javaslatot. Arra a kérdésre, hogy úgy gondolja-e, Zelenszkij kész lenne átadni a 2014-ben Oroszország által illegálisan annektált félszigetet, Trump így felelt: „Szerintem igen.” - írja összefoglalójában a BBC.

Trump emellett felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy „hagyja abba a lövöldözést, üljön le, és írjon alá egy megállapodást” a harcok befejezése érdekében, hozzátéve, hogy ez két héten belül megvalósítható lenne. A kijelentéseket újságíróknak tette a Vatikánból való visszatérése után, ahol rövid találkozót tartott Zelenszkijjel Ferenc pápa temetése előtt.

Trump azt mondta, hogy a találkozó „jól sikerült”, és a Krím kérdése „nagyon röviden” szóba került. Azt is megjegyezte, hogy Zelenszkij most „nyugodtabbnak” tűnt, valószínűleg utalva a két elnök korábbi, februári nyilvános összecsapására a Fehér Házban.

Ukrajna ismételten elutasította, hogy bármilyen területi engedményt tegyen, hangsúlyozva, hogy földkérdésekről csak tűzszünet megkötése után lehet tárgyalni. Sem Zelenszkij, sem Putyin nem reagált nyilvánosan Trump legújabb kijelentéseire.

Vasárnap korábban Boris Pistorius német védelmi miniszter is figyelmeztette Ukrajnát, hogy ne egyezzen bele olyan megállapodásba, amely jelentős területi engedményeket kér cserébe a tűzszünetért. A német ARD közszolgálati televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy Kijevnek „nem szabadna olyan messzire mennie, mint az amerikai elnök legújabb javaslata”, amely szerinte „gyakorlatilag kapitulációnak” számítana.

A német miniszter elismerte, hogy Ukrajna esetleg kénytelen lehet némi területről lemondani a fegyverszünet érdekében, de hozzátette:

Biztosan nem szabadna olyan messzire menniük – és nem is mennek – mint az amerikai elnök javaslata. Egy évvel ezelőtt Ukrajna megkaphatta volna azt, amit ez a javaslat tartalmaz, ez gyakorlatilag megadás lenne. Nem látok benne semmilyen hozzáadott értéket.

Trump a múlt héten azt állította, hogy „a megállapodás főbb pontjairól” már megszületett az egyetértés. Jelentések szerint Ukrajnának nagy területekről kellene lemondania, köztük a Krímről is.

A Reuters pénteken arról számolt be, hogy olyan amerikai javaslatokat látott, amelyek jogilag is elismernék Oroszország Krím-félszigeti annektálását, valamint de facto elismernék az orosz ellenőrzést más megszállt területek felett, köztük a keleti Luhanszk teljes területén. A lap szerint európai és ukrán ellentervek is születtek, amelyek azt javasolják, hogy a megszállt területek jövőjéről csak a tűzszünet után tárgyaljanak.

Az amerikai terv kizárná Ukrajna NATO-csatlakozását, helyette egy brit-francia vezetésű „hajlandó országok koalíciója” adna biztonsági garanciát a tűzszünet után, az Egyesült Államok részvétele nélkül. Eközben az európaiak azt szeretnék, hogy az Egyesült Államok „erőteljes” biztonsági garanciát adjon, egy NATO-szerű kötelezettségvállalással Ukrajna védelmére egy esetleges újabb támadás esetén.

Az amerikai tervek között szerepel az is, hogy az USA átvenné az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű irányítását, amely mind Oroszországot, mind Ukrajnát ellátná árammal. Az ukrán-európai ellentervekben nincs szó arról, hogy Oroszország is részesülne ebből az áramellátásból.

Trump a héten a Time magazinnak adott interjújában ismét Ukrajnát hibáztatta a háború kirobbanásáért, annak NATO-csatlakozási törekvéseire hivatkozva. Az amerikai elnök a Time-nak azt is kijelentette: „A Krím Oroszországnál marad.”

Vasárnap Marco Rubio amerikai külügyminiszter sürgette Oroszországot és Ukrajnát, hogy haladjanak előre egy békemegállapodás megkötése érdekében. „Ennek hamarosan meg kell történnie” – mondta Rubio az NBC-nek. „Nem áldozhatunk tovább időt és erőforrásokat, ha nincs esély az eredményre.” Az Egyesült Államok nemrégiben figyelmeztette a feleket, hogy ha nem történik előrelépés, elállhat a tárgyalásoktól.