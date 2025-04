Baljós előrejelzés: összeomolhat az olajár a kereskedelmi háború miatt

A Goldman Sachs elemzői szerint a kereskedelmi háború kiéleződése és a növekvő olajkínálat hatására a Brent nyersolaj ára szélsőséges esetben akár 40 dollár alá is zuhanhat hordónként, ami több mint 38 százalékos esést jelentene a jelenlegi árszinthez képest.

A Goldman Sachs egy héten belül már másodszor csökkentette olajár-előrejelzéseit, és most arra figyelmeztetett, hogy a Brent nyersolaj ára "szélsőséges" körülmények között akár 40 dollár alá is eshet hordónként. A Bloomberg beszámolója szerint ez akkor következhet be, ha a kereskedelmi háború tovább éleződik és az olajkínálat jelentősen növekszik - írja a Bloomberg.

A Brent ára jelenleg 65 dollár körül mozog, így a 40 dolláros szint több mint 38 százalékos zuhanást jelentene a mostani árfolyamhoz képest

Egy szélsőségesebb és kevésbé valószínű forgatókönyvben, amelyben mind a globális GDP lassulása, mind az OPEC+ termeléscsökkentések teljes visszafordítása bekövetkezik, becslésünk szerint a Brent ára 2026 végére valamivel 40 dollár alá esne hordónként

– írták az elemzők.

Ez a legpesszimistább forgatókönyv, míg a bank jelenlegi alapesete szerint jövő decemberre 55 dolláros Brent-árral számol, ami még így is több mint 15 százalékos csökkenést jelentene a mostani szintekről.

A globális olajpiacot az utóbbi időben erősen befolyásolta a Trump-adminisztráció által kiélezett kereskedelmi háború, valamint más gazdaságok, köztük Kína ellenállása. Ezek a tényezők növelték a recessziós kockázatokat és az energiafogyasztás előtt álló akadályokat. Eközben az OPEC+ a vártnál nagyobb mértékben emeli kitermelését a hosszú kínálatkorlátozási időszakot követően.

A jelenlegi piaci környezetben több jelentős pénzintézet, köztük a Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a Societe Generale is csökkentette alapesetként kezelt olajár-előrejelzéseit. A bankok különböző forgatókönyveket is vizsgálnak, ami bevett gyakorlat a nyersanyag-előrejelzésekben.

A Goldman elemzői szerint egy "tipikus" amerikai recessziót feltételezve, valamint a kínálatra vonatkozó alapszintű várakozások mellett a Brent ára idén decemberben 58 dollár, jövő év ugyanezen hónapjában pedig 50 dollár lehet hordónként.