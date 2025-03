Száznyolc éves japán matróna a világ legidősebb fodrásznője

Száznyolc éves japán matróna lett a világ legidősebb fodrásznője. A rekordot igazoló Guinness-oklevelet Hakoisi Sicui szerdán vehette át.

"Az életem fiatal korom óta tele volt nehézségekkel, de én boldog vagyok" - mondta el Hakoisi Sicui, amikor lakóhelyén, Nakagavában átvette a dokumentumot.

Hakoisi 14 évesen lépett be tanoncként egy tokiói fodrászatba, és 1936-ban kapta meg fodrászengedélyét. Férjével együtt nyitottak boltot, aki szintén szakmabeli volt. A háborúban azonban az üzletüket lebombázták, férje pedig meghalt, ezért visszatelepült szülővárosába, Nakagavába, ahol otthonában nyitott egy kis fodrászatot, és felnevelte két gyermekét.

2021-ben ő is a tokiói olimpia fáklyavivői között volt.

A szerdai ünnepségen elmondta, hogy bár fájnak a térdei, mivel messze földről is jönnek hozzá, kevesebbet ugyan, de máig dolgozik. A Guinness rekordok honlapja szerint a legidősebb férfi fodrász címét az 1911-ben született Anthony Mancinelli viselte, aki a hivatalos elismeréskor, 2018 októberében 107 éves volt és még teljes munkaidőben hajat vágott egy New York-i üzletben. A New York Times cikke szerint 2019 szeptemberében hunyt el.