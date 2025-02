Őrület, mit talált ki már megint Donald Trump: ez biztos, hogy tömegeknél kiveri majd a biztosítékot

Az Egyesült Államok oktatási minisztériumának jövője bizonytalanná vált, miután a Washington Post értesülései szerint Donald Trump elnök olyan rendeletet készített elő, amely a tárca fokozatos leépítését célozza. Bár a minisztérium teljes megszüntetéséhez kongresszusi jóváhagyás szükséges, a tervezett intézkedések jelentősen csökkentenék annak hatáskörét és létszámát - írja a Washington Post.

Donald Trump az oktatási minisztériummal kapcsolatos komoly változások bevezetését fontolgatja. A lap információi szerint Trump már megkezdte a washingtoni oktatási minisztérium leépítését, összhangban korábbi kampányígéreteivel. Számos közalkalmazottat adminisztratív szabadságra küldtek, és nyomást gyakorolnak az önkéntes felmondások ösztönzésére. Emellett az Elon Musk által vezetett kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) mintegy 20 tagja kezdett munkába a tárcánál a kiadások és a létszám csökkentése érdekében.

Az elnöki rendelet várhatóan nem zárja be a minisztériumot, mivel ehhez kongresszusi törvényhozás szükséges lenne, ami a köztársasági szűk többsége miatt valószínűtlen. Ehelyett a tervek szerint a tárca egy jogalkotási terv kidolgozására kap majd utasítást, valamint egy stratégiát kell készítenie a személyzet és a funkciók csökkentésére.

Egyes források szerint felmerült bizonyos feladatkörök más szövetségi minisztériumokhoz való átcsoportosítása is. A jobboldali Heritage Foundation által készített Project 2025 javaslata szerint például a diákhitel-program felügyelete a pénzügyminisztériumhoz, a polgárjogi osztály pedig az igazságügyi tárcához kerülhetne.

Az oktatási minisztérium jelenleg olyan fontos programokat kezel, mint a Title I, amely kiegészítő támogatást nyújt a legszegényebb régiók közoktatási intézményeinek. Emellett felügyeli az 1600 milliárd dolláros szövetségi diákhitelprogramot és feladata a diszkriminációt tiltó polgárjogi törvények betartatása is.

Donald K. Sherman, a washingtoni Citizens for Responsibility and Ethics civil szervezet ügyvezető igazgatója a Washington Postnak nyilatkozva rámutatott: "Trump egyetlen funkció áthelyezése nélkül is gyengítheti a tárcát a vezető munkatársak kirúgásával, a költségvetés megnyirbálásával és a minisztérium főfelügyelőjének elbocsátásával."