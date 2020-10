XXXLutz lesz a kikából: mutatjuk, mi változik pontosan

Augusztusban robbant a hír, hogy az eddig kikaként ismert áruházlánc XXXLutz néven folytatja Magyarországon. Október közepétől a vevők új kínálattal, új törzsvásárlói kedvezményekkel találkozhatnak a megújult üzletekben. De vajon hogyan lett egy orvoscsaládból származó fiatal lány által alapított kis bútorbolt, vagy inkább asztalosműhely Európa egyik vezető bútorlánca? És mégis mire számíthatnak a magyar vásárlók a megújult üzletekben? Ennek jártunk utána.

1945. október 31-én Gertrude Lutz, egy orvoscsalád legfiatalabb lányaként megalapította a Lutz Möbel céget a felső-ausztriai Haag am Hausruckban. Kezdetben festett fadobozokat és egyedi kézműves bútorokat árult, melyek a saját műhelyében készültek. A kis üzlet hatalmas népszerűségnek örvendett, hamarosan Felső-Ausztria egész területéről érkeztek a vásárlók, akik kedvező áron minőségi lakberendezési tárgyakat szerezhettek be.

75 évvel később a kis bútorüzlet egy több mint 320 áruházzal rendelkező bútorlánccá nőtte ki magát,

amely 2000. óta XXXLutz néven működik. Magyarországon az első üzletek október közepén nyílnak. Korántsem arról van azonban szó, hogy a korábbi kika áruházak új néven folytatják, vagyis nem csak névváltás történik, a vásárlók rengeteg újdonságra számíthatnak.

Négy alapelv határozta meg annak idején Gertrude Lutz üzletének működését: elégedett vásárlók, minőségi termékek, jó ár-érék arány, széleskörű szolgáltatások. Amikor 1979-ben az üzletet a cégalapító két kisebb fia átvette, ugyan terjeszkedni kezdtek, de az anyjuk által kikövezett úton maradva szem előtt tartották az alapelveket. Mostanra már 13 európai országban van jelen a cégcsoport, Ausztrián kívül Svájcban, Németországban, Svédországban, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában és Romániában, valamint Magyarországon is.

A cég évente átlagosan hat új üzletet nyit világszerte. A XXXL Csoport folyamatosan növekedett az elmúlt három évtizedben. 2019-ben a világ egyik legnagyobb bútorkereskedelmi csoportja több mint 5,1 milliárd eurós forgalmat bonyolított.

Mégis mire számíthatnak most a magyar vásárlók?

Ha valaki eddig rendszeresen vásárolt a kikában, joggal merülhet fel benne néhány kérdés, például, hogy beválthatja-e még a kika utalványát vagy ajándékkártyájának értékét levásárolhatja-e, vagy, hogy mi lesz a korábban a kikában vásárolt termékek garanciájával. Arra is kíváncsiak voltunk, vajon a jövőben is beszerezhető lesz-e a kika eddig elérhető termékei. A cég a Pénzcentrum megkeresésére közölte, hogy az XXXLutz hivatalosan 2020. október közepén új választékkal érkezik Magyarországra.

A 6 magyarországi áruházban az utóbbi hetekben végkiárusítás volt, ahogy az átépítési munkák haladtak, kiárusították az áruházak kika termékeit és nagyjából a korábbi árukészlet fele teljesen megújul

- tudtuk meg. Vagyis a kika termékeket fokozatosan kiárusítják, ezek csak addig kaphatók, amíg a készlet tart.

Ugyanakkor, ha valaki korábban ezekben az áruházakban vásárolt és aggódna a jótállás miatt, azt megnyugtatta a cég: a vásárlás idején érvényes feltételek érvényesek, vagyis a vásárláshoz kapcsolódó jótállást és jogérvényesítést az XXXLutz veszi át.

A megmaradt ajándékutalványokkal kapcsolatban a cég közölte, az ajándékkártya vagy utalvány továbbra is érvényes marad, de technikai okokból át kell vezettetni XXXLutz utalványra valamelyik áruház ügyfélszolgálatán. A cég kitért arra is, hogy a vásárlóknak érdemes XXXL Premium Card törzsvásárlói kártyát igényelni, ami alapján a vásárlásai után minden évben vásárlási utalvánnyal honorálják a hűséget. Ennek összegét az előző évi online, illetve üzletekben történő vásárlások összege alapján számolják ki. Emellett a kártya-tulajdonosok minden hónapban élhetnek különböző kedvezményekkel, akciókkal, és a születésnapjukra is meglepetésben részesülnek.