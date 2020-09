Van itt pénz: bevásároltak luxusautókból a leggazdagabb magyarok

Elképesztő, mennyiért vásároltak luxusautókat a magyarok: a Datahouse adatai szerint egyesek 70-100 milliós sportautókkal veretik a hazai utakon, de többen beültek a Porsche elektromos luxusautójába is. Nagyot megy a Tesla is, abból viszont az olcsóbbat veszik inkább a magyarok.

Egyre több magyar vásárol sportkocsikat, legalábbis a Datahouse adatai alapján az idei év első 8 hónapjában összesen 474 ilyen típusú kocsi állt forgalomba hazánkban, és a luxus csodagépek is jól fogytak Magyarországon. A Pénzcentrum most megnézte, és csártokba szedte, melyek a módos magyarok kedvenc verdái a szuperluxus- és a sportkategóriákban!

Imádják az elektromos csodákat



Az már látható, hogy Magyarországon idén is folytatódik a Tesla térnyerése: Elon Musk elektromos verdáiból az első nyolc hónapban 62 darabot helyeztek forgalomba. Ebből a legtöbb Model 3-as volt, ami a legolcsóbb Tesla, nagyjából 16 millió forinttól be lehet szerezni újonnan, 49 darab állt forgalomba idén. Model S-ből 4 darab jött augusztusig, a SUV-kategóriás Model X-ből 9 újat jegyeztek be - utóbbi kb. 34 millió forinttól rendelhető, elég szűkösen felszerelten. A nagyjából 10 millióval kevesebbről induló, szintén elektromos luxus-SUV Mercedes EQC jobban teljesített, 36 darab kapott magyar rendszámot. Az Audi hasonló árú elektromos terepjárójából hetet regisztráltak be.

Nagyot ment a Porsche csúcsmodellje is, a teljesen elektromos Taycanból 34 darab állt forgalomba 2020. augusztusáig. Az egy töltéssel akár 450 kilométer megtételére is képes sportkocsi 53 millió forinttól indul.

Ez a kedvenc sportkocsi itthon



A nem elektromos luxus SUV-ok között különlegesebb a 60 millió körüli indulóárral bíró Bentley Bentayga, amiből hármat is hoztak Magyarországra. A brit szuperluxusmárka másik modelljéből, a Continentalból 4 kapott magyar rendszámot, és egy méregdrága Flying Spur is bejött az országba. Összesen 248 luxus-SUV kategóriába sorolt autót számlált augusztus végéig a Datahouse.

Magyarország kedvenc sportautója a Ford Mustang - összesen 190-et helyeztek forgalomba -, amit a második helyzetthez képest még viszonylag "olcsón" meg lehet venni, az induló listaára 12,8 millió forint. Összesen négy Mustangot lehetne venni a Mercedes AMG GT 51,2 milliós indulóárából. A sokkoló árcédula sem tántorította el a csúcskocsitól a módos magyarokat: idén eddig 53 darab állt forgalomba.

A harmadik, mindössze három darabbal lemaradva a 8-as BMW, amit 31 millió forinttól meg lehet már venni listaáron. A top 5-be befért még a Porsche 911-es is, ami potom 45-50 millió körül megvehető, az ötödik legnépszerűbb sportkocsi idén eddig az Audi TT Coupe, aminek az indulóára valamivel több mint 13 millió forint.

Nagyot megy az egzotikus luxus



A legkirívóbbak egzotikus sportkocsikkal róják az utakat: a 30 millió körüli Maserati Ghibliből például hehet is vettek, jött még egy Grancabrio is (ez kb. 35 millió forinttól indul újonnan), és forgalomba állt még egy alsó hangon 50 milliós Aston Martin DBS is.

Méregdrága Ferrariból 2020-ban 11 darabot is behoztak Magyarországra: a kb. 100 milliós 812 Superfastból hatot is forgalomba helyeztek. Emellett négy darab 488-as is szerepel a listán, ez az olasz sportkocsi "csak" 80 milliót ér. A hazai gazdag-flotta gyarapodott még egy Ferrari F8 Spiderrel is, aminek az indulóára 70 millió forint körül van.

