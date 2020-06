Újabb áruházlánc indulhat Magyarországon: sorra nyílhatnak boltok Pesten és vidéken is

Május végéig kitartott a vásárlási láz az eMAG-nál, de egy átmeneti forgalomcsökkenés is benne van a kalapban a cégvezető szerint. Várkonyi Balázs a Pénzcentrumnak adott interjújában arról beszélt, hogy többféle gazdasági hatásra felkészülten tapossák az üzleti évet, most nyitották meg az első "offline" eMAG-üzletet, de itt nem állnak le: a cégvezér szerint a főváros és a vidék főbb stratégiai pontjain is meg akarják vetni a lábukat. Kiderült, hogy az eMAG bolthálózat miben befolyásolja a vállalattal összeolvadó Extreme Digitál fizikai üzleteinek számát. Interjú.

Pénzcentrum: Mennyiben alakította át a vállalat idei forgatókönyvét a járvány? Számítanak például forgalomcsökkenésre?

Várkonyi Balázs: A nem várt események miatt már sokszor terveztük át az éves stratégiánkat. Márciusban még arra számítottunk, hogy a hónap végére lecseng a vásárlási láz, ehhez képest május végéig a szokásosnál nagyobb rendelésszámot hozott mind az eMAG, mind az Extreme Digital. Azt gondoljuk, hogy sok féle gazdasági trendre van megoldásunk, és mivel hosszú távú terveink vannak egy esetleges átmeneti forgalomcsökkenés is benne van a kalapban.

PC.: Hogyan alakult a forgalom a járvány alatt? Lecsengett már a vásárlási láz? Mik voltak a legnépszerűbb termékek?

V.B.: A klasszikus “online hisztéria" mondhatjuk, hogy lecsengett, de szerencsére az online vásárlói kedv nem apad. Az állandóan népszerű termékpaletta mellett a szezonális hatások erősen érvényesülnek, az elmúlt időszakba a barkács, kert, szabadidő kategóriák pörögtek nagyon, várjuk a kánikulát a légkondi és hűtés témákkal és a medence kategória is évről évre erősebb. Emellett az eMAG nemrég elindította szupermarket kategóriáját, amellyel a vírushelyzet alatt nyert online vásárlókat szeretnénk magunkhoz szoktatni.

A járvány idején a legnépszerűbb termékek természetesen a tisztító-, és fertőtlenítőszerek voltak, a második legnagyobb forgalmat generáló kategória pedig az otthoni távmunkát szolgáló eszközöké. Ide tartozik például a notebookok, asztali PC-k, monitorok, wifi eszközök, webkamerák. A számítástechnikai eszközök forgalma n megduplázódott, míg a wifi eszközöké, webkameráké és hasonló perifériáké a háromszorosára nőtt.

A harmadik legnépszerűbb kategória az otthoni szórakozásé: a tévék eladása másfélszeresére emelkedett, leginkább az okos modelleket választják a vásárlók, míg a játékkonzoloké háromszorozódott. A szezonális termékek forgalma is jóval meghaladja az átlagos években tapasztaltat: a medencék, grillek, kerti bútorok, illetve a sporteszközök, barkácsgépek, szerszámok eladásai április óta jelentősen emelkedtek.

PC.: Mennyiben írta át a terveket a járványhelyzet?

V.B.: Március és június között többször is át kellett dolgoznunk az éves üzleti stratégiánkat és többféle gazdasági hatásra felkészülten tapossuk a jelenlegi üzleti évünket.

A vírushelyzet rengeteg váratlan helyzetet teremtett, és bár a veszélyhelyzet elmúlásával sok trend visszarendeződik, az elmúlt hónapok hosszú távon is nyomot hagynak az e-kereskedelemben.

Mi a járványhelyzet tapasztalatai alapján még inkább a szolgáltatások fejlesztése felé és az új logisztikai megoldások bővítése felé fókuszálunk.

PC.: A napokban nyílt meg az első fizikai eMAG-bolt. Összesen hány üzletet terveznek nyitni, milyen forgalommal számolnak?

V.B.: A magyarországi eMAG-bolthálózat hosszú távú célja, hogy Budapest stratégiai területein és minden megyeszékhelyen legyen nagyon rövid időn belül eMAG üzlet.

Ennek érdekében még idén tervezünk néhány eMAG üzletet nyitni, a soron következő a Mammutban fog megnyílni szeptemberben, ezzel párhuzamosan, még szeptemberben Pécsett is tervezünk üzletnyitást.

A további üzletnyitásoknál elsősorban olyan helyszíneket részesítünk előnyben, ahol az eMAG széles portfóliója érvényesülni tud. Hosszú távon így valószínűleg a most megnyílt Erzsébet körúti üzletünk lesz a legkisebb méretű.

Természetesen az online értékesítés továbbra is stratégiai fontosságú marad az eMAG esetében, úgy számolunk, hogy már az első évben két számjegyű tisztán plusz forgalmat fognak az üzleteink generálni és hosszú távon 30 százalékos növekedést remélünk csak az offline stratégiától. A növekedést illetően az offline terjeszkedés mellett persze komoly szerepe lesz az Extreme Digital és az eMAG jelenleg is zajló fúziójának. Az e-kereskedelemben ugyanis az 1+1 több mint 2, mivel a beszerzések, logisztikai háttér és a bolthálózat optimalizálása révén nagyobb forgalmat tervezünk lebonyolítani mindkét márkánk esetében.

PC.: Mióta terveznek fizikai üzletet is nyitni?

V.B.: Az eMAG és az Extreme Digital fúzióját tavaly októberben hagyta jóvá a GVH, azóta számos előzetes kalkuláció és kutatás készült, de idén már biztosak voltunk benne, hogy a sikerhez a saját eMAG-boltok megnyitására van szükség.Bár az eMAG és az Extreme Digital márkák célközönségei között van átfedés, a különálló eMAG szaküzletekkel még több vásárlót tudunk majd elérni és tovább tudjuk növelni a márka felé elkötelezettek számát, növelni tudjuk a márkával szembeni bizalmat. A márkakommunikációra a boltnyitástól függetlenül is nagy hangsúlyt fektetünk, komoly márkaépítésbe kezdtünk, folyamatosan erősítjük a márkakommunikációt az év további részében.

PC.: Mi lesz a már meglévő Extreme Digital üzletekkel? Átalakulnak eMAG-gá, vagy megmaradnak?

V.B.: Nem tervezzük, hogy eMAG-osítanánk őket pontosan azért, mert a két márka célközönsége eltérő, az Extreme Digital esetében a műszaki fókusz sokkal erősebb az eMAG-nál. Terveink szerint a két márkát párhuzamosan fogjuk erősíteni, a következő két évben komoly növekedési elvárást fogalmaztunk meg mindkét márkának, ehhez mind az online mind az offline erősítésre szükség van.

PC.: Jelenleg hány terméket lehet megrendelni az eMAG-ról, az üzletekben hány darab lesz megtalálható? Ezeket mi alapján választották ki?

V.B.: A több mint 2 millió terméket forgalmazó márka korántsem merül ki a műszaki termékpalettában, de itt, az Erzsébet körúti üzletben nyilván olyan népszerű, kompaktabb méretű termékekből tartjuk a legnagyobb készleteket, mint a mobiltelefon, annak kiegészítői, fejhallgató, notebook, monitor, illetve kisebb televíziók és háztartási kisgépek - hiszen a körútról a legtöbb vásárló tömegközlekedéssel vagy gyalog viszi haza a termékeket.

Ezen kívül az üzlet mögé helyezett logisztikai szolgáltatásokkal azt szeretnénk erősíteni, hogy ebben a boltban is a 2 millió termék legnagyobb része elérhető, hiszen online rendeléseket akár másnapi átvétellel tudjuk az üzletbe mozgatni. Ráadásul ezen a téren komoly fejlesztéseink vannak csőben, így akár napon belül is működni fog ez a szolgáltatás.

PC.: Milyen szolgáltatások költöznek be a fizikai üzletekbe?

V.B.: Minden raktáron lévő termékünk megrendelés esetén már másnap átvehető az üzletekben, ez azt jelenti, hogy a 18:00 óráig leadott rendeléseket már nyitáskor át lehet majd venni az üzletben. Néhány hónapon belül napi több szállítást is tervezünk bevezetni, így ez akár napon belül is élvezhető funkcióvá válik majd. Emellett minden üzletben megtörtént vásárláshoz 30 napos elállási szolgáltatást adunk, így más hibrid megoldásokhoz képest az offline vásárlásra is érvényesíthető az elállási jog. Minden üzletben történt vásárláskor online fiók keletkezik, azaz minden vásárlónk számára minden online szolgáltatásunk, kedvezményünk is automatikusan elérhetővé válik a weboldalon és az applikációban is, és nem utolsó sorban mostantól személyesen elérhetőem avgyunk minden vásárlónk számára akár tanácsadásra, akár csak személyes figyelemre vágyik.

