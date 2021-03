Tényleg egészségesebb? Nagy tévhit dőlt meg a levegős fritőzökről

Tényleg egészségesebb ételeket készíthetünk a levegős fritőzökkel, mint a hagyományos olajsütőkkel? Igen is, meg nem is: a képlet nem ennyire egyszerű. A szakértők szerint bár valóban a legtöbb ételt egészségesebb levegővel megsütni, megfőzni, mint olajban kisütni, de bizonyos alapanyagoknak pont, hogy nem tesz jót a légfritőz. Az is tévhit, hogy semennyi olaj nem kell ezekbe a készülékekbe - sőt, az egészsgünk érdekében egy minimális mennyiséget muszáj használni.



Az olajban sült ételek ugyan finomak, ám tanulmányok szerint jócskán növelhetik a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. Amióta divatba jöttek a forrólevegős fritőzök, sokan úgy gondolják, hogy az egészségügyi kockázatok nélkül évezhetik kedvenc rántott ételeiket. De ez tényleg így van? Egészségesebbek azok az ételek, amelyek ezekben a sütőkben készültek? A HuffPost szakértőkkel járta körbe a dolgot.

A levegős fritőz az egyik legjobb módja annak, hogy a sült ételek ugyanolyan állagúak és ízűek legyenek, a velük együtt járó egészségtelen zsírok nélkül - mondta Bansari Acharya táplálkozási szakember. Hozzátette, ez a módszer megőrzi azokat a tápanyagokat az ételekben, amiket amúgy a forró olaj kiirtana belőlük. Emellett a levegős sütés csökkenti a transz- és telített zsírok mennyiségét, csökkentve a szívbetegségek kockázatát.

A szakember szerint az olajsütéshez képest egyértelműen a levegős sütés az egészségesebb megoldás. Ennek nyilvánvaló oka, hogy az ételeket egy nagy adag olajba merítjük, míg a légsütésnél egyszerűen a hő és az erős ventilátor süti meg egyenletesen az ételeket. Ám tévhit, hogy a készülékekbe egyáltalán nem kell olajat tenni:

A levegős sütőben készített ételhez is kell tenni minimális mennyiségű olajat, de az étel így is sokkal kisebb zsírtartalmú lesz, mint a hagyományos módszerekkel. Igyekezzünk minél kevesebb olajat használni: épp annyit, hogy az étel ne ragadjon bele a sütőbe

- mondta Morgyn Clair dietetikus. Gisela Belen Bouvier pedig azt jegyezte meg, hogy minimális olaj mindenképpen kell az egészségünk érdekében:

Szükségünk van zsírra az étrendünkben hormonszabályozáshoz, hogy legyen energiánk, de nem mindegy, mennyit viszünk be belőle

- hívta fel a figyelmet a szakértő.

Tényleg egészségesebb?

A szakértők arról is beszéltek, hogy a levegőben sütött ételek tápértéke még meg is emelkedhet.

Légfritőzben sütve vagy főzve az olyan keményítőt tartalmazó alapanyagok, mint az édesburgonya, a kukorica, a bab és a hüvelyesek a legtöbb ember számára könnyebben emészthető lesz

- mondta Ella Davar bejegyzett dietetikus. Viszont más ételek, mint a hús és a sajtok akár egészségtelenek is lehetnek, ha levegőn sütjük őket.

Az úgynevezett késői glikációs végtermékek (Advanced Glycation End-products, AGE) akkor keletkeznek, amikor az ételeket magas hőmérsékletnek, száraz főzési, sütési módszerekkel készítjük el, például a levegvel sütjük meg. A fehérjében és zsírban gazdag ételek, például húsok és sajtok esetében ilyenkor keletkezik a legmagasabb AGE-szint

- hívta fel a figyelmet Karen Smith dietetikus. Az AGE-k felgyorsítják az öregedési folyamatokat, és a demencia fokozott kockázatával jár a fogyasztásuk.

Címlapkép: Getty Images