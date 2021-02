Működik a filléres laptop-trükk: így lehet 10 ezerből szinte teljesen új géped

Bár az új laptopok árai éppen az egekben járnak, sőt még a készletük is igen csekély a boltokban, mégis van lehetősége a felhasználóknak szinte pontom pénzért egy merőben új gép tulajdonosává válniuk. A lényeg az, hogy amennyiben nem ősrégi a gépük, de már azért igencsak lassúcska, akkor egy huszárvágással érdemes bele vásárolniuk egy SSD-t, azaz egy olyan meghajtót, aminek nincsenek mozgó alkatrészei, és technológiai újítása révén szupersebes a korábbi, hagyományos HDD-tárakhoz képest. És (!) a legjobb az egészben, hogy egy ilyen kütyüt már 10 ezer forint alatt is be elehet szerezni. A cikkben szakértők segítségével összeállítottunk továbbá egy olyan laptopfelújítási konstrukciót, amelynek során egy amúgy még jól működő, de régi laptopot kb. 30 ezer forintból olyan szintre lehet feljavítani, amire kis túlzással ma 200 ezer forintos masinák képesek.

Óriási a felzúdulás manapság a számítástechnika piacán. A tavaly óta tartó válsághelyzet mostanra annyira begyűrűzött, hogy a tavalyi 15-20 százalékos áremelkedésre, még az idei első negyed évben további 10-15 százalékot is rápakolhatunk. Az ok kettős, a COVID-19 miatt 2020-ban a gyártók nem tudtak kellő mértékben kielégíteni a megnövekedett vásárlói igények az első nagy karanténok idején, ezért mind az átlagos fogyasztóknak, mint az üzleti rétegnek szánt laptop készülékek jócskán megcsappantak.

A másik baj pedig, hogy a gyártók sorra adnak híradást arról, hogy csipgyártási nehézségeik léptek fel, ezért már nem is tudnak kellő mennyiségben előállítani csipeket. Ez pedig súlyos készlethiányhoz, és az árak egekbe szökéséig vezet. Sokkal kisebb lett a piac, és nem is igazán lehet arra számítani, hogy az első negyedévben a vásárlók majd nagy bőségben válogathatnak például a laptopok közül. Amik pedig vannak is, azok eszméletlenül drágák.

Óriási pácban van tehát az, akinek éppen mostanra lenne esedékes a régi laptopjának a cseréje, ugyanis, amint azt fentebb írtuk, a tárcánknak ez ma mindenképpen rémálom lenne. Szerencse azonban, hogy rendelkezésünkre áll néhány olyan trükk, amivel gyorsan és könnyedén vissza tudjuk állítani gépünk sebességét, igen, még akkor is, amikor már az szörnyen belassult és a ventilátorok csak úgy kerepelnek.

Sőt, mindezek fölött mutatunk egy olyan fejletészi stratégiát is, ami gyakorlatilag eszközköltségen már 10 ezer forint alatt kivitelezhető, és olcsósága ellenére pokolian képes felgyorsítani a gépünket, olyan szélsebes felhasználó élményt adva, amiről korábban nem is álmodozhattunk, főleg egy öregecske 5-8, ne adj isten 10 éves számítógép esetében.

Laptop fejlesztés az elejéről

A legkardinálisabb dolog egy laptop esetében az az, hogy mennyire poros. A por ugyanis az eszközök legnagyobb ellensége

- hívta fel a figyelmet Hagymási Balázs, az iPon kommunikációs vezetője, aki hangsúlyozta, a laptopok esetében mindig fontos, hogy rendesen legyenek kitakarítva, ugyanis egy nagyon poros gép őrületes sebességvesztést érhet el az idő előrehaladtával.

A szakértő szerint legkésőbb kétévente érdemes elvégezni a nagytakarítást, ezzel ugyanis komolyan vissza lehet ugrasztani eszközünk teljesítményét a korábbi megszokott szintre. Ezt a tisztítást ma Magyarországon 5 000 forintból meg lehet úszni ma Magyarországon. Fontos megjegyezni, hogy aki háziállattal is rendelkezik odahaza, annak nem feltétlenül muszáj megvárnia a két évet, nála inkább az évente való tisztítás lehet javallott.

A tisztítással kapcsolatban érdemes azt is megjegyezni, hogy míg az asztali számítógépeket azért nagyobb bátorsággal szét lehet kapni, a laptopok esetében ez nem feltétlenül ajánlott, ugyanis elég parányiak az összeillesztések. És bár a Youtube-on ma már rengeteg videó érhető el, az újabb eszközöket már nem ajánlott barkács körülmények között szétpattintgatni. Éppen ezért már a takarítást is érdemes szakemberre bízni.

Egy kis fugázás

Az ilyen, úgymond nulladik lépéses teljesítmény-javításhoz-, helyreállításhoz kapcsolódik a portalanításon kívül a szakértők által csak újrapasztázásnak nevezett folyamat. Erről azt kell tudni, hogy a hűtőrendszer (ventilátor) és a számítógépünk processzora között egy speciális paszta van jelen, ami a hőátadást segíti elő.

Ez az anyag viszont, úgy mint minden más, az idővel elhasználódik, és a legjobbak is maximum 5 évet bírnak ki a szakértő szerint. Ez idő után azonban a pasztáknak exponenciálisan romlik a hővezetése, ami ugyanakkor nem biztos hogy rögvest észrevehető teljesítménynövekedéssel jár, viszont a ventillátorok sokkal jobban elkezdenek tekerni, sokkal nagyobb légmennyiséget fognak megmozgatni, ami végső soron több porhoz, és félelmetes kerepeléshez vezethetnek.

Érdemes tehát ezt a lépést is 5 év környékén elvégeztetni, hangsúlyozottan szakemberrel, ez a feladat ugyanis már kifejezetten szakértelmet kíván, hiszen egyáltalán nem mindegy, pontosan hova és mekkora mennyiségben kerül paszta. Sok alkatrész ugyanis nem szeretne pasztás lenni a számítógépen belül, ezt jobb ha mindenki szem előtt tartja - figyelmeztetett a szakértő. Egy újrapasztázás ára egyébként 10 ezer forint alatti összegből megvan.

Az operációs rendszer is legyen rendben

Hagymási Balázs szerint, mielőtt a nagyágyúkkal esnénk neki a fejlesztésnek, a portalanítás és a pasztázás mellett az operációsrendszer épségére is érdemes odafigyelni. A szakember szerint a tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy az átlagos felhasználók akarva, akaratlanul jól teletömik a Windows-t mindenféle finomságokkal, és ezt bár a 10-es széria jobban kezeli, mint az előzőek, azért itt is komoly limitációkba lehet belefutni. Ha ugyanis ész nélkül megy a telepítgetés és mindenféle süti fájl elfogadása, akkor komoly teljesítménybeli gondokba ütközhetünk.

Ökölszabályként tehát azt mondhatjuk, hogy 5 évente az operációsrendszer újrapakolására is érdemes időt szánni. Ezt a tételt szakemberek már 5 000 forint alatt megcsinálják, igaz, ehhez nem árt a jogtiszta szoftver is, ami persze nem olcsó, de csak egyszer kell megvásárolni, utána korlátlan számban újratelepíthető.

Az igazi laptopfejlesztés: SSD

Eddig tehát azokról a lépésekről volt szó, amivel úgymond nulladik lépésként lehet pofozni a laptopunk teljesítményén, visszaállítani azt a korábban megszokottra. Viszont ha ez korábban megszokott sem volt egy villámműködés, akkor az eddig leírtakkal sem leszünk csúcssebesek. Ahhoz hogy azok legyünk már komolyan bele kell nyúlni a gépbe hardveresen is.

A gyorsítás legjobb és egyébként jelenleg legolcsóbb módja is az, hogyha eddig a laptopunk nem rendelkezett SSD meghajtóval, akkor beszerzünk egyet, már ha ezt a számítógépünk konfigurációja engedi.

Sajnos nincs ökölszabály az SSD-k beépíthetőségére, vannak ugyanis polgári használatban annyira régi eszközök, amikre egyszerűen kivitelezhetetlen a dolog. De azért az elmúlt években készült darabokra több éves távlatban már nagy esélye van annak, hogy tudnak SSD-t kezelni

- tájékoztatta a Pénzcentrum Hagymási Balázs. De mi egyáltalán az az SSD? A válasz leegyszerűsítve annyi, hogy a hagyományos háttértárak, amiken az minden adat tárolódik, HDD-k voltak. Ezek olyan merevlemezek, amik az adatokat kettes számrendszerben, mágnesezhető réteggel bevont, forgó lemezeken tárolják, amit a forgó lemez fölött mozgó író/olvasó fej ír vagy olvas.

Anélkül, hogy ennél bővebb technológiai mélységbe belemennénk, az SSD ehhez képest egy olyan háttértár, aminek nincsenek mozgó alkatrészei, memóriacellák végzik el a tárolás feladatát, aminek következtében az ilyen háttértárakkal ellátott eszközök pokolian gyorsak lesznek. Sokkal gyorsabbak, mint a hagyományos HDD-n futtatott rendszerek.

És ami a legjobb bennük, hogy mostanság jócskán leeset az áruk, úgyhogy egy 120 gigás SSD-t már 10 000 ezer forint alatt meg lehet vásárolni, míg egy 240 gigás egyed is alig kerül többe 10 ezer forintnál, de a 480 gigás darabnak sem muszáj, hogy elérje a 20 000 forintos határt. Mindez pedig azt jelenti, hogy

10 ezer forintból gyakorlatilag bárkinek egy teljesen új felhasználói élményt nyújtó laptopja lehet, ha eddig nem volt a készülékében, de most szerez bele SSD-t, és (legalább) az operációs rendszert erre költözteti

Fontos persze, hogy manapság már az SSD-knek is sokféle fajtája van, a hagyományos sata-s csatlakozástól elkezdve az M2-es csatlakozókig. Az pedig, hogy te régi gépedbe éppen milyen kütyü kellene, valahogy ki kell deríteni, mielőtt vásárlásra adod a fejed. Ehhez az kell, hogy vagy az internetről vagy valahonnan előtúrod, pontosan milyen specifikációja van a gépednek, vagy egyébként az interneten található olyan program is, amit ha feltelepítesz a gépedre, akkor az megmondja neked, hogy pontosan milyen eszközöket rejt a laptopod burkolata.

Ha ezekkel nem érsz el célt, akkor még mindig elviheted szervizbe a gépedet, ahol mondjuk egy takarítás vagy pasztázás mellé megkéred a szakembereket, hogy nézzék már meg ebbe a gépbe tudnak-e valamilyen csatlakozású SSD-t tenni. Ha a gépednek van ehhez szükséges csatlakozása, akkor valószínűleg két lehetőséged lesz, ha a régebbi 2,5 colos SSD-ben gondolkozol:

vagy az optikai meghajtó helyére (CD/DVD-rom) pakolsz be egy SSD-t (2,5 colos, nem M2-es csatlakozású), így az új meghajtód mellé, megmarad a régi is, ami azt jelenti, hogy az operációs rendszert nyugodtan futtathatod majd az új SSD-n, miközben minden más adatot tárolhatsz a régi meghajtón;

ha viszont a gépedben nincs optikai meghajtó, akkor lehet, hogy a régi HDD adattárolót kell majd kikapni annak fejében, hogy egy új SSD (2,5 colos, nem M2-es csatlakozású) beférjen, ez nyilván egy kényesebb feladat, hiszen így a művelet végéig minden fontos adatot, amit a régi meghajtón tárolsz, le kell mentened, de a sebességnövekedésért ez sem tűnik nagy áldozatnak. Ebben az esetben azonban lehet, hogy a 120 gigás SSD-nél nagyobbra lesz majd szükséged.

A számítástechnikai szakértő az SSD beépítéssel kapcsolatban elmondta azt is, hogy "az egészen vékony üzleti laptopokra általában alaplapra vannak már forrasztva a háttértárak, így azokat nem lehet cserélni. De (!) a 13 colos vagy annál nagyobb laptopokban szinte biztos, hogy lesz lehetőség SSD-t rakni, igaz, ha ezek régebbi csatlakozású SSD-k (2,5 colos), akkor lehet, hogy csak az optikai meghajtó vagy a régi HDD helyére fognak beférni."

Viszont egy újabb csatlakozású, úgynevezett M2-es felülettel rendelkező SSD már lehet, hogy pluszba is simán befér a laptop belsejébe, úgyhogy a fejlesztés által semmilyen más dologról nem kell lemondani. Fontos hangsúlyozni, hogy az SSD átlag felhasználóknál akkor éri meg igazán, hogyha az operációs rendszert futtatjuk rajta és azokat a programokat, amiket a mindennapok során használunk. Persze bármit is teszünk rá annak gyorsabb lesz a hagyományos elérése, mintha hagyományos HDD-n tárolnánk azokat.

Mekkora legyen a tárhelyem?

Átlagos felhasználásra, azaz internetezésre, videók nézegetésére, soft-üzleti felhasználásra simán elég egy 120 gigás SSD, viszont ha valaki szívesen tárolna rajta temérdek mennyiségű családi fotót, videót esetleg valami kisebb játékkal is játszana rajta, akkor egy 240 gigás darabot érdemes lehet beszerezni.

A fejlesztés egy másik fontos pontja: RAM

Az SSD-beruházás tényleg olyan sebességnövekedést tud produkálni, hogy aki még nem használt ilyen technológiát, az le fog döbbeni attól, menyivel gyorsabb tölt be így például a gép (kevesebb, mint feleannyi idő alatt, mint egy hagyományos HDD-ről), és minden más program is mennyivel gyorsabban fog elindulni, dolgozni. A háttértár fejlesztés mellett azonban ugyancsak kardinális lehet a memória bővítése is.

Mostanra persze elég kevés a boltokban az a laptop, ami már normálisnak mondható és nincs benne 8 giga RAM, hiszen ez ma már gyakorlatilag a Windows 10 optimális futtatásához is szükséges. Ráadásul a gépünk is jócskán jobban érzi magát 8 giga memórián, mint 4-en, egyszerűen gyorsabb, és sokkal gördülékenyebb a felhasználói élmény ekkora memóriával.

Akinek tehát 4 gigás memória van a gépében, az az SSD mellett/helyett mindenképp gondolkodjon el egy legalább 4 gigás RAM-bővítésen is. Ezt lehet, hogy meg tudja majd oldani még egy 4 gigás RAM beiktatásával, de lehet, hogy erre nem lesz hely a gépében, úgyhogy vennie kell egy önmagában 8 gigás RAM-ot, ez nagyjából ugyanannyiba kerül, mint egy SSD, 10 ezer forint környékén már lehet kapni.

Fontos, hogy a RAM technológiák is meglehetősen gyorsan fejlődnek, úgyhogy pontosan tájékozódnia kell arról a vásárlónak, hogy az alaplapjába milyen és mennyi RAM csatlakoztatható, hiszen a memória típusán kívül az is fontos kérdés, hogy mekkora méretet támogat az alaplap, de általában a 8 GB nem probléma, ez inkább nagyobb beruházás esetén lehet kérdéses. Ha azonban mindez megvan, akkor elkezdődhet a beruházás.

Rengeteg pénzt spórolhatsz így

A bevezetőnkben már utaltunk rá, hogy milyen óriási számítástechnikai drágulás jött el 2021-re. Ugyanezt erősítette meg az iPon képviseletében Hagymási Balázs, aki elmesélte, hogy

régen az volt a mondásunk, hogy ha valaki egy gyors, megbízható alapgépet szeretne magának otthonra, akkor abban legyen egy i3-as processzor, legyen benne egy 120 gigás SSD és 8 gb RAM, ez a konstrukció egy laptop esetében 150 ezer forint volt még tavaly, most pedig 210-230 ezer forint környékén mozog, holott ennek nagyságrendileg bruttó 160 ezer forintba kellene kerülnie mostanság.

Jól látható tehát, hogy az akár 30-40 százalékot is meghaladó drágulás bizony egy átlagos, már jó belépőszintű laptop esetében 60-70 ezer forintos többletköltséget jelent. Úgyhogy egyáltalán nem áll jól a szénája annak, aki most vásárolni új laptopot. Már ha találna egyáltalán olyat, amire szüksége van.

Éppen ezért érdemes elgondolkozni azon, hogy egy 10 ezer forintnál is olcsóbb SDD beruházás és/vagy egy szintén 10 ezer forintos RAM beruházás révén eszméletlenül felpörgethető egy amúgy jól működő, de régebbi, lassabb laptop sebessége. Mindez persze még jobban működik akkor, ha a készülék a nulladik lépéses állapotmegóvó intézkedéseknek is alá volt vetve az elmúlt évek során valamikor.

A legjobban egyébként akkor jár az ember, ha elviszi szervizbe a laptopját és egy jókora takarítás mellé, megkéri arra is a szakembereket, hogy nézzék meg lehet-e a készülékbe SSD-t rakni, ha igen milyet, milyen áron. Illetve szükséges-e a gép RAM-jának a bővítése. Mint azt fentebb írtuk az eszközök darab-darabja 10-10 ezer forint környékén mozog, ami azt jelenti, hogy például egy új SSD révén 10 ezer forintból gyakorlatilag bárkinek "új számítógépe lehet", legalábbis, ami a sebességet illeti.

Persze egy takarítással, munkaköltséggel együtt egy 240 gigás SSD-vel mindez 20 ezer forintra is kijöhet, amire még egy RAM-ot rádobva is 30 ezer forintnál járunk. Miközben egy ilyen specifikációjú gép, mint azt láttuk, manapság inkább már 200 ezer forintos áron kapható.

A fent bemutatott felújítási lépésekkel tehát még egy jó pár évig jól futó, az átlagos felhasználó igényeit maximálisan kielégítő masinát dobhatunk össze anélkül, hogy temérdek pénzt költenénk el egy új készülékre akkor, amikor a számítástechnikai eszközök árai az egekbe szöktek.

Címlapkép: Getty Images