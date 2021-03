Milliós jakuzziknak mutat fityiszt a magyar kertek új sztárja: sokan inkább ezt veszik

Egyre népszerűbb a fürdődézsázás Magyarországon. Vannak, akik milliós jakuzzijukat cserélik az autentikusabb fürdőalkalmatosságra. A koronavírus-járvány és vidékfejlesztési pályázatok kapcsán pedig a hazai megrendelések is kilőttek az eddigi pár hét alatt, most hónapokat kell várni egy-egy elkészült dézsára. Dézsakészítő szakemberrel, illetve aktív dézsázókkal beszélgettünk az eszköz előnyeiről, hátrányairól, de természetesen utánajártunk annak is, mennyibe kerül most egy átlagos méretű fürdődézsa, és annak is, hogy kell-e számítani drágulásra a dézsa-piacon.



A rosszmájúak paraszt jakuzzinak is hívják, pedig a valóságban egy rendkívül egészséges és kellemes időtöltés alapja lehet egy kerti fürdődézsa. Egyáltalán nem mindegy azonban, milyen paraméterek alapján választ az ember, elég sok rémhírt hallani a rossz minőségű faanyaghasználatról vagy a nem megfelelően összetákolt dézsákról. De előbb kezdjük is a legelején, mi is az a fürdődézsa?

Fürdődézsa



A fürdődézsa egy fából készült, átlagos méretében egy 1,8 - 2 méter átmérőjű fürdőhely, aminek a vizét fatüzelésű kályha fűti. De természetesen nyáron is lubickolható, ha valaki a hőség elől menekülne bele. A fürdődézsa természetes anyagokból készül, és a használatának nem igen vannak addicionális költségei a vízen, az elfűtött fán, illetve a vízbe kerülő jótékony hatású són kívül. Ezen felül a bekerülési ára is jóval kedvezőbb, mint egy hasonló méretű, jó minőségű jakuzzinak.

Arról nem is beszélve, hogy a sós víz miatt nem kell külön fertőtleníteni a vizet, nem kell klórozni, így a vizet rendívül kevésszer is kell összességében cserélni. Azokat, akik a dézsa mellett szavaznak, általában ezek az előnyök győzik meg a vásárlásról.

Sok vevőnk a több millió forintos jakuzziját cseréli le fürdődézsára, és az okok miatt mindig ott szerepel a természetesség, fenntarthatóság, és természetesen az egészségre mért pozitív hatása a fürdőzésnek. A jakuzzikkal ráadásul elég sok teendő van, eldugulnak a fúvókák, mérni kell a víz PH-értékét és a többi, a dézsával viszont semmi teendő nincs, nem algásodik, nem büdösödik, akár 1 évet is kibír egy töltéssel

- mondta el a Pénzcentrumnak Molnár Attila, dézsafürdő-készítő szakember, aki mesélt arról is, hogy vevői általában a 6 személyes dézsákat keresik, ezek teszik ki az eladások körülbelül 80 százalékát. A vállalkozó ezen felül elmondta azt is, hogy normál esetben egy dézsa elkészítése 2-3 hetet vett igénybe, most viszont a megrendeléseket leghamarabb júniusra veszik föl.

Ez alapvetően két hatás miatt van, az egyik a koronavírus-járvány, a másik viszont, hogy a Kisfaludy Pályázattal újabban elég sokszor nyernek olyan vidékfejlesztő projektek, ahová ezáltal kerülnek fürdődézsák is

- tette hozzá a szakember.

Fürdődézsa ára

A fürdődézsa árakról hozzávetőlegesen azt lehet mondani, hogy az átlagos méreteket (1,8 - 2 méter átmérő) alapkonstrukcióban (jó minőségű dézsa esetében) 450 - 500 ezer forint környékén lehet megvásárolni. Ez az összeg azonban könnyen emelkedhet akkor, ha a méret is nő, vagy ha az alapból használt fákat valaki igény szerint sokkal drágábbakra kívánja cserélni. Kis internetes böngészés után nem nehéz olyan konstrukciókat sem találni, amik például teljesen körbe vannak építve vagy akár pezsgő funkció és építhető beléjük, peresze ezek mind költségnövelő beruházások.

Molnár Attila ráadásul azt is elmondta lapunknak, hogy bár az elmúlt években csak néhány százalékos áremelkedés volt tetten érhető a piacon, most tavasztól nagyobb drágulásra lehet számítania. Ennek az elsődleges oka az, hogy a forint nagyon gyenge az euróhoz képest, így a - jobbára külföldről - alapanyagnak behozott fák is jóval többe kerülnek.

A fürdődézsákat tehát elég sokféleképpen lehet feljebb és feljebb fejleszteni, de sok vásárló az egyszerűségre szavaz, mondván a legegyszerűbb a legjobb, és ezzel nem is igen lehet nagy bakot lőni. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakember beszélt arról is, hogy sokan először, mindenből a legnagyobbat szeretnék, de aztán végül megértik a vásárlók, hogy a dézsa nem egy medence, máshogyan is kell használni.

Plusz költségek



A bekerülési költség persze egy dolog, a másik, hogy ehhez hozzá kell még számolni azt a sót, amit beleöntünk, illetve a vizet, amit beletöltünk. A só kapcsán fontos figyelni arra, hogy csak és kizárólag nátrium-kloridból álló sót használjunk, semmiféleképpen ne bolti, csomósodásgátlós és egyéb adalékokkal feltuningolt sókat.

Egy víz-feltöltéshez ezen felül körülbelül 2 500 liter vízre lesz szükség (ez persze a dézsa méretétől függően változhat). És természetesen őszi, téli időszakban a felfűtéshez kelleni fog fa is, ami egyszeri használatra nagyjából egy talicskányi tüzelőt jelent. A felfűtési idő természetesen függ a felhasznált tüzelőanyag minőségétől is, nehéz konkrét számot mondani. Az ugyanakkor bizonyos, hogy megfelelő tüzelővel 4-6 órába telik felfűteni a kellemes 38-40 fokosra a dézsa vizét.

A fürdődézsa másik oldala

Bár a dézsával kevés macera van, a vizet nem kell tisztítani, egy jó minőségű fürdőhely esetében a fával, illetve a kályhával sem igen lehet gond, azért a fafűtés macerás dolog. Ahogy azt már korábban írtuk, nagyjából egy délután azért kell ahhoz, hogy a dézsát hidegidőben kellemes hőmérsékletre fűtsük. A fát pedig rakni kell a kályhába, ami nyilvánvalóan macerásabb, koszosabb művelet, mint egy dugasz aljzatba helyezése. Ezzel tehát számolni kell egy dézsatulajdonosnak. Több aktív dézsázóval is is beszélgetve, nem egy olyan volt, aki megjegyezte,

azért nem bánom, ha nekem kell átmennem a dézsás barátomhoz családilag fürdőzni, mert akkor ő a tűzfelelős.

A macera mellett pedig arról sem szabad megfeledkezni, hogy a nyílt láng használata miatt fontos, hogy a fürdődézsa kéménye függőlegesen és vízszintesen is megfelelő távolságban (minimum 3 méter) legyen minden gyúlékony anyagtól. Az is fontos, hogy a kályha közelében, az égéstér előtt nem szabad semmilyen gyúlékony anyagnak lennie. Ha ezeket a szabályokat betartjuk, nem lehet gond. A jó minőségű dézsák ugyanis úgy vannak megépítve, hogy a forró kályhákhoz véletlenül se tudjanak hozzáérni a fürdőzők.

Üzembe helyezésnél figyelni kell továbbá arra is, hogy a fürdődézsát egyenletes felületre kell helyezni, ami elbírja a feltöltött dézsa tömegét a fürdőzőkkel együtt. Ez akár 4 tonna is lehet! Úgyhogy a dézsát közvetlenül a földre telepíteni tilos! Mindenképpen valamilyen térkő vagy beton alapra kell helyezni. Ha magaslatra kívánjuk feltenni, az nem akadály, viszont ilyenkor jó ha gondoskodunk plusz emberekről, mert a dézsák alap állapotukban is igen sok mázsát nyomnak.

A biztonságos használatkor szem előtt kell tartani azt is, hogy a dézsát sosem szabad túltölteni, akkor ugyanis víz folyhat a kályhába. Ezen felül a vizet addig nem szabad kiengedni a dézsából, amíg a kályha ki nem hűlt, továbbá nem szabad hagyni, hogy a víz belefagyjon a dézsába. Fagypont alatti hőmérsékletkor tehát feltétlenül használni kell megfelelő mennyiségű sót vagy biztosítani kell a folyamatos fűtést.

Összegzés

Mindent egybevetve a fürdődézsa egyre több magyar család kertjében lesz alternatíva a sokszor milliós, sokmilliós jakuzzik helyett. Azok, akik választják, a természetes anyagokra és a só gyógyhatása miatt teszik jellemzően, illetve előnyben részesítik azt is, hogy egy jól megépített szerkezetet nem sok meghibásodás érhet.

Fontos azért azt is megjegyezni, hogy a fürdődézsa a jakuzzihoz hasonló, de azért nem teljesen ugyanazt az igényt elégíti ki. A jakuzzikban a masszázsfunkcióval ellátott fúvókáké a főszerep, amit nyilván nem pótolhat egy olyan rendszer, ami nem ugyanezeknek az igényeknek akar megfelelni.

Persze, a meleg vizes fürdőzés mindkettőben adott. Egy jó minőségű dézsát ugyanakkor már fél milli forint környékén meg lehet vásárolni, míg jakuzziból a minőségi szerkezetek már milliós, a luxus-termékek pedig a 10 milliós árszintet is nyaldoshatják. Egyre többen vannak tehát, akik inkább az előbbire voksolnak.

Címlapkép: Getty Images