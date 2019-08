Megfekszel a Hungaroring idei áraitól: 2000 egy szelet pizza, 3200 a kolbász

Brutális kiadások elé nézhet idén az, aki kilátogat a 33. hazai Forma 1-es versenyre a Hungaroringre. Nem elég ugyanis, hogy a belépőjegyeket súlyos tízezres magasságokban mérik, az ételekért és italokért is bizony mélyen a zsebükbe kel nyúlniuk az autósport szerelmeseinek. Egy szelet pizza például 2 000 forintba kerül, egy perec 1 000 forintba, a rétes szintén ennyibe, míg a palacsinta 1 500 - 2000 forintba kerül. És akkor még a 3 200 forintos roston sült tarjáról és a 4 000 forintos gyros tálról nem is beszéltünk.

Idén 33. alkalommal rendeznek Forma 1-es futamot a Hungaroringen. A nagyszabású sportesemény három napon át augusztus 2-től 4-ig tart, és a száguldó cirkuszra kilátogatóknak biztosan le fog esni az álluk az ételárusok ártábláit vizslatva. A Pénzcentrum egyik olvasója már pénteken kilátogatott a szabadedzésekre és lőtt is néhány fotót a Hungaroringen tapasztalható árakról.

Első képünkön egy főleg gyros értékesítésével foglalkozó kitelepülés látható, egy kis tál itt 3 000 forintba kerül, míg egy nagy 4 000-be, de ha sajtot is akarunk hozzá pluszba az még 500 forint. Ugyanitt lepényeket is vásárolhatunk, azok 3 000 forintba kerülne, egy fél literes ásványvíz itt 600 forintba kerül, míg egy üdítő 800.ba

Második képünk ártáblája szerint egy jégkása 1 500 forintba kerül, míg egy limonádéért 1 200 forintot kérnek el, egy saslik pedig 3 500 forintba kerül, ugyanennyiért, mármint 3 500-ért azonban kolbászt is vehetünk kiflibe rejtve. Egy perec 1 000 forintba kerül, akárcsak egy rétes.

Harmadik képünkön egy pizzás helyet sikerült elcsípni, itt egy szelet pizza ára 2 000 forintba kerül, míg a rétesek itt is egy ezresbe kerülnek. A rétesek mellett azonban palacsintázni is van lehetőség, a baracklekváros és a kakaós 1 500 forintba kerülnek, de a túrós és nutellás már 2 000 forintba kerül. Az ásványvíz itt is 600 forint, az üdítők pedig 800 forintba kerülnek. A sör pedig egy ezres.

A nemes egyszerűségű kartontáblára filccel írt árak negyedik képünk esetében arról árulkodik, hogy a saslik 3 200 forintba kerül, de ugyanennyiért kolbászt, rántott csirkemellet és roston sült tarját is vásárolhatunk. A sültkrumpli 1 200 forintba kerül, a szendvicsek pedig 3 000 forintba. A Redbull energiaitalért pedig 900 forintot kell kiperkálni, a sör itt is egy ezres. A kenyér pedig 300 forint.

Következő képünk tanúsága szerint gyrost pitában már kaphatunk 2 500 forintért, de tányéron ugyanez 3 500 forintba kerül, boxban pedig 4 000-be. A rántott húsos burger és a retro burger egyaránt 3 500 forintba kerül, akárcsak a grill-dog. A sült krumpli 1 500 forint, a burger menü, amihez jár krumpli és üdítő is 4 500 forintot kóstál.

Egy év távlatában

Ha a jelenlegi árakat a tavaly tapasztalhatókkal összehasonlítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy igazán nagy különbségek nincsenek most a 2018-as számokhoz képest. Tavaly egy saslikért ugyanúgy elkértek 3 500 forintot, a rántott hús buciban 4 000 forint volt, a sör pedig ugyanúgy egy ezresért ment.