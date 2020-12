Már a hirdetésében is átver ez a magyar webshop: ne dőlj be, sokba fájhat

Elég olcsó trükkel próbálja megtéveszteni a netezőket az egyik webshop hirdetése. Az amúgy elég magyartalan webshop igazából jóval drágábban adja a termékeket, mint amennyiért hirdeti őket. Mutatjuk, mire érdemes figyelni!

Egy átverős hirdetésre bukkant a Pénzcentrum olvasója.

Valamilyen bluetooth-os, rádiós hangfalat nézegettem karácsonyra, az árukeresőn több termékre is rákerestem, ezt követően kezdte el a Google az alábbi hirdetést feldobálni

- írta olvasónk, és mellékelte is az alábbi screenshotot.

Gondolta, rápillant a termékre, hiszen viszonylag jó áron volt. Igen ám, de a linkre kattintva látta, hogy csak beetetés volt a kedvező ár, az electronic-star oldalán már bő 30 százalékkal drágább volt a kiszemelt hangfal.

Olvasónk kívácsiságból lecsekkolta, és a többi hirdetett termék esetében is hasonló a helyzet:az oldalon valamivel többe kerülnek, mint amennyiért a Google-hirdetésben kínálták őket. Amúgy maga a webshop sem tűnik túl bizalomgerjesztőnek, legalábbis néhol egészen érdekes magyarsággal fogalmaznak...



Extrém mértékben hordozható! Extrém mértékben hordozható!

Könnyen ráfázhatsz

Egy korábbi cikkünkben már felhívtuk a figyelmet arra, hogy mire kell vigyázni, ha kisebb webáruházból vásárolunk. A legtöbben, akik kütyüket szeretnének venni, előszeretettel használják az ár-összehasonlító oldalakat, ahol összegzik, hogy a kívánt termék melyik hazai webáruházban mennyibe kerül. És bizony sok esetben tapasztalhatók jelentős árbéli különbségek - ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a háttér és a garanciális feltételek is mások. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy az adott termékre forgalmazói, vagy gyári garanciát adnak.

És itt jön be a szürkeimport fogalma: ugyanis vannak olyan áruházak, amelyek nem a gyártóktól közvetlenül szerzik be az árukészletüket, hanem kimennek mondjuk Németországba, és ott veszik meg a kütyüket, mert ott például olcsóbb, és az áfa is kisebb. Ezért tudják Magyarországon olcsóbban adni a termékeket. És itt jön képbe a forgalmazói garancia, ami azt jelenti, hogy ha bármi probléma van a megvásárolt termékkel, akkor azt csak náluk intézheted, a gyártó márkaszervizeiben nem.

Ha pedig a cég jogutód nélkül megszűnik, akkor hiába hibásodik meg a termék, elestél a garanciától.

Éppen ezért érdemes tisztázni, milyen garancia vonatkozik a megvásárolt termékre. Főképp, mert forgalmazói garancia esetén az is kérdéses, hogy hiba esetén kivel fogják megcsináltatni a készüléket - hivatalos, gyártói szervízpartnerrel, vagy valami más céggel, ami utángyártott alkatrészekkel dolgozik.

A tanulság tehát az, hogy egyrészt nem mindig érdemes a keresett terméket a legolcsóbban kínáló áruházból rendelni, másrészt pedig érdemes vásárlás előtt utánajárni az adott webshopnak, elolvasni a szervződési feltételeket.

Címlapkép: Getty Images