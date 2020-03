Lerohanták a netes szupermarketeket: már most késő házhoz rendelned

Komoly korlátozásokat vezettek be Magyarországon: csak az élelmiszerboltok lehetnek nyitva rendes időben - plusz a drogériák és a patikák. Érthető módon a mostani helyzetben, hogy sokan nem szívesen mennének el még bevásárolni sem. Nekik kapóra jöhetne az áruházláncok internetes vásárlási szolgáltatása, már amennyire elérhető. Ha sürgősen kellene bevásárolni, akkor jobban jársz, ha személyesen intézed el a boltokban a vásárlást, ugyanis a szállítási rendszer leterhelt, a legtöbb üzletlánc nem is vesz föl már rendelést a hónapra. A Pénzcentrum összeszedte, hogy állnak most a naptárak, mikorra tudnál otthonra rendelni a különböző boltokból.

Szívhatja a fogát az, aki nem foglalt előre időpontot valamelyik áruház online boltjában, és viszonylag sürgősen (pár napon belülre) rendelne otthonra árut, mert nem mer/nem akar elmenni a boltba bevásárolni - az élelmiszerboltok, drogériák, patikák nyitva maradnak egyelőre a megszokott időben.

Azok még rosszabb helyzetben vannak, akik nem Budapesten laknak, hiszen nem minden áruház szállít ki a fővároson kívülre. Alább összeszedtük, hogy melyik boltban, mikorra lehet szállítási időpontokat foglalni.

Auchan: meg se próbáld

Ha nincs foglalt időpontod az Auchan kiszállítási rendszerében, akkor márciuban már nem is lesz. A boltlánc már vasárnap közölte, hogy a hónapra nem tudnak több szállítást vállalni. A netes rendszerben nem is lehet már egy időpontot sem foglalni:



Az Auchan fullon Az Auchan fullon

Mint írták: a teljes csapat a beszállítóinkkal közösen azon dolgozik, hogy minden áruházban elérhetőek legyenek termékeik, így az online rendeléseket kiszolgáló 3 áruházban is.

Ennek ellenére a megnövekedett terhelés miatt a helyettesítő termékek aránya is megnövekedhet és előfordulhat, hogy bizonyos terméktípusokból helyettesítő terméket sem tudunk szállítani. A szokásostól lényegesen nagyobb megrendelések futár kollégáinkra is nagy terhelést rónak, ezért arra kérjük vásárlóinkat, hogy a termékek átadásakor szíveskedjenek kollégáink kéréseit maradéktalanul betartani! Online áruházunkkal kapcsolatos további tájékoztatást ezen a felületen teszünk közzé. Info Centerünk és az áruházaink Vevőszolgálatai az online kereskedelemre vonatkozóan nem rendelkeznek további információval.

- áll a közleményben.

Ha nem akarsz még így sem kocsit tologatni valamelyik áruházban, akkor kérhetnéd, hogy az összerakott rendelésed személyeseb vehesd át a három kiszolgáló áruház (Soroksár, Budakalász, Újhegy) valamelyikében.

A feltételes mód indokolt és jogos, mivel személyes átvételre sincs már szabad időpont márciusra, egyik áruházban sem.

Korlátoz a Tesco

A Tesco is szigorításokat vezetett be a magas forgalom miatt: az üzletlánc egyrészt átalakította a kínálatát, ennek erednényeként ritkábban vásárolt termékekből kevesebb, vagy semennyi nem lesz elérhető, a többi áruból pedig minden vásárló csak maximum 12 darabot vagy 12 csomaggal vásárolhat. Másrészt a következő hetekben az áruszállítók és a vásárlók fizikai érintkezésének minimalizálása érdekében a Tescótól rendelt termékeket csak online fizetéssel lehet megvenni, a helyszíni bankkártyás fizetésre nem lesz lehetőség.

Kiszállításra a Tescóban sincs időpont márciusra, sőt, április első hete is fullon van már.



Átvenni még átveheted a Tescóban Átvenni még átveheted a Tescóban

Ha személyesen vennéd át az árut a 12 kijelölt áruház valamelyikében, arra is időpontot kell foglalni. Ezek is javarészt beteltek márciusra a Váci úti áruházban például. De ha végigpörgeted a listát, akkor talán kifoghatsz valahol egy-egy szabad sávot a jövő hétre is akár!

A Spar, Príma is betelt

Ha a Sparból szeretnél árut hozatni, akkor is el kell felejtened a márciust: a cikk megírásakor a leghamarabbi foglalható időpont április 4-e volt.



A Spar is csak áprilisra vállal A Spar is csak áprilisra vállal

A Sparnál is lehetőség van személyes átvételre a három elosztóáruházban, de itt se számíts sokkal jobbra! Már elmenni is legkorábban áprilisban tudnál az összerakott rendelésedért a felvételi pontokra.

Hasonló a helyzet a Príma online boltjában is, ahol ugyan csak egy héttel előre vesznek fel időpontokat, de már azok is fullon vannak.



A Príma sem szállít már a héten. A Príma sem szállít már a héten.

A webáruház még egy üzenetet is közzétett, amelyben a megnövekedett rendelésekre hívják fel a figyelmet:

A hirtelen megnövekedett rendelések miatt a következő napokban lehetnek késések a kiszállításoknál. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

- írják.

Itt még akad időpont

Megnéztük a kisebb vállalkozásokat is, akik online szupermarketet üzemeltetnek. A Kifli.hu rendszerében nem lehetett csütörtökig foglalni semmilyen értékhatárig. Érdemes itt figyelni, ha felkerül egy újabb nap, akkor talán le lehet csapni egy-egy időpontra. Ugyanakkor a Kifli csak Budapesten belül szállít ki egy-két kivétetellel (pl.: Budaörs).

A GRoby rendszere hétfő délelőtt eléggé akadozott, de nagynehezen eljutottunk a rendelésig. Itt viszont azzal szembesültünk, hogy a szerkesztőség III. kerületi címére akár már most csütörtökre ki tudnák hozni a rendelt árut - a jövő heti időpontok még vélhetően nem nyíltak meg, azért nem láttuk őket.



A GRobyból még kaphatsz árut. A GRobyból még kaphatsz árut.

Megpróbálkoztunk egy agglomerációs (Dunakeszi) címmel is, és még oda is vállalnak szállítást a hét végére.



Vidékre is visz a héten a GRoby. Vidékre is visz a héten a GRoby.

Az ABCOnline is tud vállalni akár már pénteken is szállítást Budapesten belül. Itt minimum 8000 forintért kell rendelni, 15 ezer felett pedig ingyen van a szállítás is. Mint írták, a vészhelyzetre való tekintettel is igyekeznek 48 órán belül teljesíteni a rendeléseket.



Még vannak időpontok. Még vannak időpontok.