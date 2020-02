Koronavírus: elkezdték felhalmozni a tartós élelmiszereket a magyarok?

Bár még nincs igazoltan koronavírusos beteg Magyarországon, információink szerint sok magyar elkezdett felhalmozni egy esetleges lezárástól tartva. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint trendszerűen nem jelent még meg ez a magyar kiskereskedelemben, de nem számítanánk fennakadásokra, ha hirtelen mindenki nagybevásárolni indulna.

Bár hivatalosan még nincs Magyarországon koronavírusos beteg, de olyan vásárlói visszajelzéseket kaptunk, amelyek szerint sokan elkezdték felhalmozni a különféle tartós élelmiszereket, illetve háztartási cikkeket, tartva egy esetleges - az olaszhoz hasonló - lezárástól. Egy olvasónk szerint például az egyik budapesti Rossmannban már kézfertőtlenítőből sem lehetett kapni kedden.

Az ügyben megkerestük Vámos Györgyöt, aki a Pénzcentrumnak arról beszélt, az Országos Kereskedelmi Szövetség is folyamatosan monitorozza a trendeket, de az utóbbi napokban, hetekben nem tapasztalták, hogy nagy mennyiségű felhalmozásba kezdtek volna a magyarok. A szövetség főtitkára aláhúzta, hogy nem akarnak semmilyen találgatásba, és feltételezésekbe belemenni, de szerinte a hazai üzletekben nem lenne fennakadás egy esetleges roham kapcsán:

hiszen például húsvétkor, karácsonykor is tömegek indulnak el bevásárolni, és nem kevés árut vesznek, mégsincs készlethiány semmiből.

- mondta Vámos György. Itt érdemes azért megjegyezni, hogy a szezonális rohamokra általában előre készülnek a boltok.

Már közel van

Ugyan hazánkban egyelőre senkinél sem igazolták be, hogy elkapta a koronavírust, de többen is karanténban vannak: például egy diákcsoport és kísérőik, akik Olaszország fertőzött részeiről értek haza a hét végén, illetve egy magyar kamionos is, aki szintén onnan jött Magyarországra, és nem érezte jól magát.

A betegség már Ausztriában és Horvátországban is megjelent, és a volt tisztifőorvos szerint lehetetlen meggátolni, hogy hazánkba is begyűrűzzön előbb-utóbb a kór - feltéve egyáltalán, hogy még nincs itt. Falus Ferenc szerint már lehetnek itthon is betegek, vírushordozók, csak eddig nem került kórházba olyan súlyos beteg, akinél azonosították volna a betegséget. Hozzátette, nem lenne baj, ha regisztrálnak egy beteget Magyarországon, főleg, ha behurcolt esetről van szó. Közölte,

baj akkor van, ha már nem lehet követni, hogy ki a fertőzés forrása, és ő másokat is megbetegít, illetve ha egyszerre van beteg Kelet- és Nyugat-Magyarországon.

Olaszországban egyébként éppen ez a gond, hiszen még most sem sikerült megtalálni a nulladik beteget.

