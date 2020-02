Koronavírus: rosszul van az Olaszországból hazatért kamionos, karanténba kerül

A Külügyminisztérium friss tájékoztatása szerint egy, a Lombardiában járt magyar kamionos, aki időközben hazatért Magyarországra, nincs jól, nem érzi jól magát, ezért karanténba helyezik Magyarországon. Egy másik kamionos pedig a lombardiai karanténban rekedt, de ő jól van, a külügy szerint az élelmezése és szeparáltsága biztosított, hiszen a kamionjában tud lakni.

A beszámoló kitért arra is, hogy az első magyar koronavírusos fertőzött, aki a Diamond Princessen tartózkodik, továbbra is jól van, folyamatos teszteknek vetik alá. Az utóbbi eredményeit éppen most várják, ha pozitív lesz, akkor az egyént átszállítják egy megfigyelő központban. A magyar beteg egyébként jól van, nem köhög, nem lázas.

