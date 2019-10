Kőkemény leárazásokkal támad a Glamour-napok: mutatjuk, mit lehet féláron venni

Komoly leárazásokkal találkozhatunk az őszi Glamour-napokon, és nem csak a nők örülhetnek: a Pénzcentrum most megnézte, milyen kuponokat tartogat az újság a férfiaknak! Nem csak piperét és ruhákat lehet ám venni!

A nulladik "beauty" nappal már elstartolt az őszi Glamour-napok, de az igazi őrület csak holnaptól kezdődik! Idén 340 márka ötezernél is több üzlete vesz részt a leárazásban, 20 és 50 százalék közötti kedvezményeket lehet kivágni a kuponfüzetből. Az újságokat már nemigen lehet beszerezni, de szerencsére online is elérhetővé tették a kuponfüzetet, természetesen virtuálisan. Ezért is fizetni kell: első lépésként le kell szedni a Glamour appot a robotos, vagy az almás telefonok áruházából, majd azon keresztül kell kicsengetni a vételárat, és már indulhat is a vásárlás.

A kuponőrület úgy égett be a köztudatba, hogy azon csak kozmetikumokat, piperecuccokat, meg ruhákat lehet hiperolcsón megvenni, de ez korántsem így van! A Pénzcentrum összeszedte, hogy milyen különlegesebb árucikkekre lehet kuponokat beváltani - akadnak férfiaknak való cuccok is!

Ezek tuti tetszeni fognak a férfiaknak is!



Például az Alza.hu-n bármire 20 százalék kedvezményt adnak, illetve van 20 százalékos Berndorf Sandrik kupon is, amit késekre lehet beváltani. Illetve a Bissel porszívók árát is 20 százalékkal lefaraghatod egy kuponnal, ahogyan az Electrolux porszívókét is, valamint a Rowenta termékek.

A Media Marktban 25 százalékkal olcsóbban adják a Bissel porszívókat a kupon bemutatása után. A Braun borotvákra pedig 20, illetve 25 százalékos kupon is van. Emellett találtunk egy bármire beváltható, 20 százalékos kupont is. A Saeco termékekre 25 százalék kedvezményt lehet aktiválni.

Ha Black&Decker szerszámgépet vennél, azokra az Auchanban adnak 20 százalék kedvezményt. Irodai cuccokra 30 százalékos leárazást hirdettek a kuponakción belül. Az áruház a kerti szerszámok árát is csökkenti a kuponok fejében, 20 százalékos akció van, ahogyan a kis háztartási gépekre, meg a nagyokra is! Háztartási gépet a Depostore-ban is érdemes venni, 20 százalékot ad mindenre a kupon.

Az állatoknak is kedveskedhetsz, ugyanis a Freshnapfban 25 százalékot faraghatsz a vásárlás végösszegéből a vonatkozó kuponnal!

A Metro elég keményen szállt be a Glamour-versenybe: 20 százalék kedvezményt adnak a napi menü árából, az alkoholokra is ugyanennyi van, a desszertekre pedig 30. Itt még nincs vége! Minden kávé 40 százalékkal olcsóbb a kuponnal, az üdítők árát pedig 25 százalékkal lehet csökkenteni. Emellett minden háztartási textilre és Bosch termékekre is 40 százalékos kedvezményt adnak, a Tefalokra 30 százalékos leárazást hirdettek.

Repjegyre is van kupon: a KLM-nél lehet beváltani, 20 száézalékos leárazásra.

A nagy bútoráruházak közül a Mömax és a Praktiker is 20-20 százalékot ad, ahogy az elektronikai márkál közül a Sony és a Samsung is. De ha okosórát vennél, akkor az Aqua webáruházban is nézelődhetsz - a Garmin termékeire adnak 20 százalékot. A Domexben padlóra is adnak kedvezményt, méghozzá 50 százalékot!

Bárkit beszippant az akció



Mindenesetre hiába a brutáljó leárazások, nem árt óvatosnak lenni. Ugyanis korábban a Pénzcentrum által megkérdezett szakértő kifejtette, nagyon könnyű átesni a ló túloldalára, és igencsak kiüríteni a pénztárcánkat. Hiszen alapvetően a promóciók és a kuponok világában élünk: ezek a manipuláció eszközei - jelentette ki a Pénzcentrum megkeresésére Makai Gábor. A klinikai szakpszichológus, pszichioterapeuta kijelentette,

a kuponakciók arra szolgálnak, hogy észrevétlenül hassanak az emberre, ne vegye észre, ha esetleg nem jár annyira jól az adott akcióval. Leginkább azokat lehet befolyásolni, akik nem tudnak veszíteni, hiszen bennük óriási feszültségeket kelt ez az időszak. Az van bennük, hogy ha nem ők kapják meg a kedvezményt, akkor alulmaradnak. Ezt látjuk például, amikor verekednek a vásárlók az amúgy minimálisan leárazott elektronikai cikkekért. Néha már érthetetlen, mennyire a leárazások hatása alá tudnak kerülni egyesek.

A szakember szerint a másik motiválóerő ilyenkor az öröm: kielégülést okoz, ha valamit megszerez az ember, vagy jó áron tudja megvásárolni, amit kinézett.

Az ember sokszor nem is látja ezt át, egyszerűen sodródik a hullámmal. Nagyon könnyen ki tud csúszni az irányítás a kezünkből, és a pénz a zsebünkből. Nagyon könnyen be tud szippantani a jelenség bárkit!

- tette hozzá a szakember.

Így készülj fel!



A klinikai szakpszichológus szerint egy-egy hasonló kuponakcióra jóelőre fel kell készülni, ha nem akarjuk kiüríteni a kasszát. Érdemes már a kuponok átnézése előtt listát állítani azokról a dolgokról, amiket meg akarsz venni, és ennek alapján válogatni az akciók között.

Ne a leárazások alapján döntsük el, mit veszünk meg!

Ha készítünk egy biztos lábakon álló, alapos forgatókönyvet, akkor nehezebben csúsznak ki a dolgok a kezünkből. Ennek következményeképpen pedig nem hagyunk egy vagyont a boltokban olyan holmikért, amikre amúgy nincs is szükségünk.