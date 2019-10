Itt a magyar kuponmániás lélekrajza: bárkit beszippanthat a költséges hóbort

A jövő héten startolnak a Glamour-napok: ismét nagy tömeg várható a plázákban, boltokban. Könnyen kiürítheti a pénztárcáját, aki nem figyel: a Pénzcentrum által megkérdezett pszichológus szerint is simán beszippantanak bárkit az akciók, és akkor nincs megállás. Mutatjuk, hogy kerüld el a totális legatyásodást.

Már nem kell sokat aludni, hogy kiüríthesd a pénztárcádat a Glamour-napokon: az őrület már október 10-én elkezdődik és egészen 13-ig tart. Ha nagyon borsódzik a hátad, viszket a pénztárcád, akkor már kilencedikén is kinézhetsz a közeli plázába az ú.n. Beauty-napra, ami az akcióáradat nulladik napja, és a nevéből eredően főképpen a kozmetikumokra van kihegyezve.

Idén 340 márka ötezernél is több üzlete vesz részt a leárazásban, 20 és 50 százalék közötti kedvezményeket lehet kivágni a vonatkozó kuponfüzetből. Mivel az újságokat hamar elkapkodják, érdemes tudni, hogy nem csak a Glamourban szokott lenni füzetke, hanem más kiadványokban is (pl. Kiskegyed), de ha már végképpen elfogytak a printek, akkor online is elérhetővé tették a kuponfüzetet, természetesen virtuálisan. Ezért is fizetni kell: első lépésként le kell szedni a Glamour appot a robotos, vagy az almás telefonok áruházából, majd azon keresztül kell kicsengetni a vételárat, és már indulhat is a vásárlás.

Bárkit beszippant az akció



Alapvetően a promóciók és a kuponok világában élünk: ezek a manipuláció eszközei - jelentette ki a Pénzcentrum megkeresésére Makai Gábor. A klinikai szakpszichológus, pszichioterapeuta kijelentette,

a kuponakciók arra szolgálnak, hogy észrevétlenül hassanak az emberre, ne vegye észre, ha esetleg nem jár annyira jól az adott akcióval. Leginkább azokat lehet befolyásolni, akik nem tudnak veszíteni, hiszen bennük óriási feszültségeket kelt ez az időszak. Az van bennük, hogy ha nem ők kapják meg a kedvezményt, akkor alulmaradnak. Ezt látjuk például, amikor verekednek a vásárlók az amúgy minimálisan leárazott elektronikai cikkekért. Néha már érthetetlen, mennyire a leárazások hatása alá tudnak kerülni egyesek.

A szakember szerint a másik motiválóerő ilyenkor az öröm: kielégülést okoz, ha valamit megszerez az ember, vagy jó áron tudja megvásárolni, amit kinézett.

Persze nem minden kupon egy negatív értelemben vett manipuláció, de azt látni kell, hogy az esetek többségében erre mennek rá az üzletek, hiszen lehet mozgósítani az embereket. Azt sem lehet kijelenteni, hogy minden kuponnal rosszul jár a vásárló, de köztudott, hogy egy-egy ilyen akciókor sokkal többet vásárolunk: például lehet, hogy csak két ceruzát szeretnék venni, de a promóció úgy van kialakítva, hogy ötöt kell venni a kedvezményhez - tízből nyolcan pedig meg is veszik az öt darabot. Pedig lehet, hogy összességében olcsóbbra jönne ki, ha csak azt a kettőt vettem volna meg rendes áron, amiért mentem

- fejtette ki Makai Gábor.

Az ember sokszor nem is látja ezt át, egyszerűen sodródik a hullámmal. Nagyon könnyen ki tud csúszni az irányítás a kezünkből, és a pénz a zsebünkből. Nagyon könnyen be tud szippantani a jelenség bárkit!

- tette hozzá a szakember.

Így készülj fel!



A klinikai szakpszichológus szerint egy-egy hasonló kuponakcióra jóelőre fel kell készülni, ha nem akarjuk kiüríteni a kasszát.

Azt szoktuk mi, pszichológusok mondani, hogy meg kell előzze a vásárlást egy komoly szervezés: konkrétan össze kell írni, mire van szükség, azt hol lehet megvenni, mennyi pénz van minderre. Ha egy keretezett forgatókönyv alapján vásárolunk, akkor nehezebben tudnak elszállni a költségek, meg tudjuk tartani a racionalitást.

Ugyanakkor fontos, hogy mindezt még kuponok tanulmányozása előtt tegyük meg, csak a keretek felállítása után kell megnézni, hogy van-e valami leárazás, ami jó lehet. Ne az akciók alapján döntsük el, hogy mit veszünk meg!

Dübörögnek a kuponok



Vásárolnak is a magyarok, mintha nem lenne holnap, főképpen a kuponos leárazásokkor: például érezhetően megugrik a dekorkozmetikumok forgalma az országszerte közkedvelt kuponos napok alatt: csak tavaly áprilisban 1,3 milliárd forintos értékben fogyott belőlük (hasonló mértékű a kiugrás októberben, illetve karácsonykor), ez 40 százalékkal magasabb az átlagos havi költéseknél. A sminkszerek általános lendülete amúgy sem hagyott alább: csak 2018-ban 12,7 milliárd forintot hagytunk ott rájuk (+7% értékbeli növekedés 2017-hez képest). Mennyiségben ez 12 millió terméket jelent (+4% mennyiségi növekedés).

Tényleg megéri?

A kereskedők számára ez jó lehetőség, mind kereskedelmi, mind marketing szempontból

- mondta a Pénzcentrumnak Berényi Konrád marketingszakértő, hozzátéve, a kupon kiváló eszköz arra, hogy a felhalmozott termékeket kiárusítsák, de arra is, hogy egy új terméket vezessenek be vele. Például a kuponnal olcsóbban juthatunk hozzá egy joghurtcsalád új ízéhez: vagyis a vásárlók úgy ismerkedhetnek meg a termékkel, hogy alapvetően jó érzéssel vásárolják meg azt, úgy érzik, az eredeti árhoz képest még olcsóbban is jutnak hozzá a különlegességhez.

Berényi megjegyezte, a kereskedők persze nem nyernek annyit a kuponokkal, mintha az eredeti áron adnák az árut. Viszont a kupon a reklám része és azzal is számolhatnak, hogy ha valaki kuponnal vásárol, az eredeti terveihez képest biztos több mindent fog venni: ha egy adott termékre vonatkozó kuponnal megy be az áruházba, amellett biztosan vásárol még mást is. Ha pedig a kuponnal a vásárlás végösszegéből engednek egy bizonyos (jellemzően 10) százalékot, akkor pedig azért kerül majd több termék a kosárba, mert a vevő úgy érzi, plusz egy-két dolog még belefér, hiszen a végösszegből úgyis engedményt kap.

Tömegnyomor, hatalmas forgalom

Mint láthattuk, rengeteg helyen, borzasztóan sok akcióval várják a vevőket. Akik ráharapnak a csalira, és rohannak is a kedvezményekért az üzletekbe:

Ennek nagyon magas a marketingértéke és még a nagyobb áruházláncok is a szokásosnál nagyobb forgalmat tudnak bonyolítani, tömegeket lehet elérni

- mondta Berényi, hozzátéve, nem véletlen, hogy azok az üzletek is akciókkal várják a kupon napok idején a vásárlókat, amelyek egyébként nem szerepelnek kuponnal az újságokban.

A kuponnapok olyanok, mint a Black Friday, csak míg utóbbi egy napig tart, és az üzletek valóban óriási, akár 50 százalékos kedvezménnyel várják a vásárlókat, a kuponnapok során 4 napig vásárolhatnak kisebb kedvezményekkel a vevők

- mondta a szakértő.

Nem árt ezekkel tisztában lenni!

A 20-50 százalékos leárazások könnyen megrészegíthetik az embert, ilyenkor a vásárlók sokkalta figyelmetlenebbek, mint általában. A Budapesti Békéltető Testület korábban egy olyan dologra hívta fel a figyelmet, amit sokan nem tudnak: ha akciósan, üzletben vásárolsz terméket, cipőt, táskát, parfümöt vagy egészségügyi terméket, akkor a hatályos jogi szabályozás alapján nem gondolhatod meg magad 3 napon belül abban az esetben, ha mégsem tetszik a termék, és nem viheted vissza azt az üzletbe.

Ha viszont a termék tényleg hibás (tönkremegy, elszakad, nem működik), és a fogyasztónak garanciális vagy szavatossági problémája van, kötelesek erről az üzletben jegyzőkönyvet felvenni és annak egy példányát átadni. Amennyiben a vevőszolgálatos vagy aki a vásárlói panaszok kezelésével foglalkozik, nem tud nyilatkozni rögtön arról, teljesíthető-e a fogyasztó hibás termék miatti igénye, úgy a kereskedőnek a panasszal kapcsolatos álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül, igazolható módon kell tájékoztatnia a fogyasztót.

Ha kijavításra vették át az árucikket, külön elismervényt kell adni arról, mikor mehet érte a vásárló vagy pedig az időpontot a jegyzőkönyvben szükséges feltüntetni. Ugyancsak törekedni kell az előírások szerint a 15 napon belül történő kijavításra, vagy a határidőn belül történő cserére, ha ilyen célból vették át a terméket.

Fontos figyelni!

A békéltető testület figyelmeztet: mindig alaposan el kell olvasni az akciós kuponok beváltási idejére, felhasználási feltételeire vonatkozó leírásokat! Azt is alaposan tanulmányozd át, hogy melyik üzletben vagy esetleg melyik webáruházon keresztül váltható be az adott kupon.

Amennyiben webshopból vásárolsz, és később mégis élnél az indoklás nélküli elállással, akkor nem követelhetik azt, hogy az eredeti, gyári csomagolásban küld vissza a terméket, így is érvényes az elállási nyilatkozat. Ugyanakkor bizonyos termékekre nem vonatkozik a 14 napos meggondolás lehetősége: ilyenek például higiéniai árucikkek vagy éppen a szoftvert, vagy film- és zeneszámokat tartalmazó CD- vagy DVD-lemezek.

Viszont amire érvényes az elállás, azt sérülten, hiányosan is vissza lehet küldeni: ilyenkor csak az értékcsökkenést kell kifizetni, ami az előbb felsorolt tényezőkből eredeztethető.

A legfontosabb, hogy számlát, nyugtát mindenről, még az internetes vásárlásról is kell kapnod. Ha ez elmarad, első körben írj a webshopnak, hogy pótolják a hiányosságot. Fontos, hogy a számlát, nyugtát mindenképpen őrizd meg, mivel ha bármi probléma lenne a termékkel, ennek birtokában lehet reklamálni és ez bizonyítja a fogyasztó és a cég közötti szerződés megkötését.